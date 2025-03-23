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Спорт

Мбаппе идет за подвигом: Франция пытается отыграться у Хорватии в Лиге наций. LIVE

Футбол. Лига наций. Лига А. 1/4 финала. 2-й матч. Франция — Хорватия. ОНЛАЙН

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Johanna Geron/Reuters
Сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе играет против Хорватии в рамках 1/4 финала Лиги наций. Французы проиграли первую встречу со счетом 0:2 и теперь пытаются совершить камбэк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига наций УЕФА. Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
1-й тайм
23 марта 22:45
Франция
0 : 0
Хорватия
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени, Франция
1-й тайм

37' Мбаппе

35' Станишич

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'43

Эрнандес подал в штрафную сборной Хорватии, но никто из французов не сумел подставить ногу и пробить. Мяч пролетел через всех.

'41

Хорваты сумели отбиться от очередной подачи французов с углового.

'39

Моментище! Модрич потерял мяч под прессингом. Олисе отдал пас на Барколя, который влетел в штрафную хорватов и пробил в створ, но Ливакович чудом отбил этот мяч ногой!

'38

Ой-ой-ой... Мбаппе вытащить мяч из-под груди Ливаковича, который не успел зафиксировать снаряд в перчатках, и случайно попал ему в плечо. Вратарь сборной Хорватии упал на газон и начал изображать, что Мбаппе якобы ударил его в лицо. Француз разозлился и начал насильно поднимать голкипера, за что получил желтую карточку.

'37

Олисе подал в центр вратарской сборной Хорватии, и Коне пробил головой, но мяч полетел сильно выше ворот.

'35

Станишич сбил с ног Тео Эрнандеса в жестком подкате, ударив его по ноге, за что получил желтую карточку.

'32

Хорваты стали гораздо больше владеть мячом и огрызаться своими контратаками — уже освоились на чужом поле.

'30

Крамарич попытался прострелить с фланга в центр штрафной Франции, но Юпамекано заблокировал эту передачу.

'28

Дембеле подал в штрафную хорватов, где Мбаппе нанес удар с лета, но не попал в створ!

'26

Будимир грубо сфолил против Тчуамени в центре поля. Арбитр пощадил и не стал давать желтую карточку.

'24

Опасно! Дембеле исполнил классный заброс во вратарскую хорватов, но Мбаппе не хватило каких-то сантиметров, чтобы в касание отправить мяч в ворота.

'22

Олисе дважды упал в штрафной сборной Хорватии в борьбе с Чалетой-Царом и потребовал пенальти. VAR просмотрел повторы и пришел к выводу, что хорватский защитник не нарушил правил.

'21

Сучич мощно зарядил из-за пределов штрафной, но попал в защитника!

'19

Сучич прострелил во вратарскую сборной Франции, но мяч прикатился прямо в руки Меньяну.

'17

Моментище! Французы заработали очередной угловой. После подачи Тчуамени пробил головой из пределов вратарской, и мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!

'15

Опасно! Благодаря удачному отскоку от хорватского игрока Мбаппе получил мяч в центре штрафной и мощно пробил с разворота, но чуть-чуть не попал в створ!

'14

Модрич случайно ошибся и отдал пас Мбаппе! Нападающий влетел в штрафную с левого фланга и попытался прострелить в центр, но попал в ногу защитнику!

'13

Модрич выдал сильную передачу к линии штрафной сборной Франции, но партнер не сумел принять мяч.

'11

Крамарич упал на газон возле штрафной Франции и схватился за лицо: Тчуамени случайно задел рукой его голову в борьбе за мяч. Модрич подал со «стандарта» в центр штрафной, но там его партнер нарушил правила против Кунде.

'8

Момент! Барколя легко обыграл Станишича, проник в штрафную хорватов и прострелил во вратарскую, но там Гвардиол оказался первым на мяче и выбил его на угловой. Французы не смогли создать ничего опасного с углового.

'5

Хорваты сумели завладеть мячом и теперь аккуратно перекатывают его на своей половине поля, пытаясь таким образом обороняться.

'3

Французы заработали угловой и разыграли мяч, после чего Дембеле навесил в штрафную Хорватии, где Олисе пробил головой, но выше ворот!

'1

Матч начался!

22:40

Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Сучич, Перишич, Крамарич, Будимир.

22:35

Стартовый состав сборной Франции: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Коне, Олисе, Дембеле, Барколя, Мбаппе.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Франция принимает Хорватию в рамках 1/4 финала Лиги наций. Начало матча — в 22.45 мск.

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