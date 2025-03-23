Эрнандес подал в штрафную сборной Хорватии, но никто из французов не сумел подставить ногу и пробить. Мяч пролетел через всех.
Хорваты сумели отбиться от очередной подачи французов с углового.
Моментище! Модрич потерял мяч под прессингом. Олисе отдал пас на Барколя, который влетел в штрафную хорватов и пробил в створ, но Ливакович чудом отбил этот мяч ногой!
Ой-ой-ой... Мбаппе вытащить мяч из-под груди Ливаковича, который не успел зафиксировать снаряд в перчатках, и случайно попал ему в плечо. Вратарь сборной Хорватии упал на газон и начал изображать, что Мбаппе якобы ударил его в лицо. Француз разозлился и начал насильно поднимать голкипера, за что получил желтую карточку.
Олисе подал в центр вратарской сборной Хорватии, и Коне пробил головой, но мяч полетел сильно выше ворот.
Станишич сбил с ног Тео Эрнандеса в жестком подкате, ударив его по ноге, за что получил желтую карточку.
Хорваты стали гораздо больше владеть мячом и огрызаться своими контратаками — уже освоились на чужом поле.
Крамарич попытался прострелить с фланга в центр штрафной Франции, но Юпамекано заблокировал эту передачу.
Дембеле подал в штрафную хорватов, где Мбаппе нанес удар с лета, но не попал в створ!
Будимир грубо сфолил против Тчуамени в центре поля. Арбитр пощадил и не стал давать желтую карточку.
Опасно! Дембеле исполнил классный заброс во вратарскую хорватов, но Мбаппе не хватило каких-то сантиметров, чтобы в касание отправить мяч в ворота.
Олисе дважды упал в штрафной сборной Хорватии в борьбе с Чалетой-Царом и потребовал пенальти. VAR просмотрел повторы и пришел к выводу, что хорватский защитник не нарушил правил.
Сучич мощно зарядил из-за пределов штрафной, но попал в защитника!
Сучич прострелил во вратарскую сборной Франции, но мяч прикатился прямо в руки Меньяну.
Моментище! Французы заработали очередной угловой. После подачи Тчуамени пробил головой из пределов вратарской, и мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!
Опасно! Благодаря удачному отскоку от хорватского игрока Мбаппе получил мяч в центре штрафной и мощно пробил с разворота, но чуть-чуть не попал в створ!
Модрич случайно ошибся и отдал пас Мбаппе! Нападающий влетел в штрафную с левого фланга и попытался прострелить в центр, но попал в ногу защитнику!
Модрич выдал сильную передачу к линии штрафной сборной Франции, но партнер не сумел принять мяч.
Крамарич упал на газон возле штрафной Франции и схватился за лицо: Тчуамени случайно задел рукой его голову в борьбе за мяч. Модрич подал со «стандарта» в центр штрафной, но там его партнер нарушил правила против Кунде.
Момент! Барколя легко обыграл Станишича, проник в штрафную хорватов и прострелил во вратарскую, но там Гвардиол оказался первым на мяче и выбил его на угловой. Французы не смогли создать ничего опасного с углового.
Хорваты сумели завладеть мячом и теперь аккуратно перекатывают его на своей половине поля, пытаясь таким образом обороняться.
Французы заработали угловой и разыграли мяч, после чего Дембеле навесил в штрафную Хорватии, где Олисе пробил головой, но выше ворот!
Матч начался!
Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Сучич, Перишич, Крамарич, Будимир.
Стартовый состав сборной Франции: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Коне, Олисе, Дембеле, Барколя, Мбаппе.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Франция принимает Хорватию в рамках 1/4 финала Лиги наций. Начало матча — в 22.45 мск.