«Туктамышева и Трусова достойно представили бы Россию на Олимпиаде, но шанс нужнее молодым»

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские раскрыли в интервью «Газете.Ru», почему второй сезон шоу «Титаны» на ТНТ стал самым сложным проектом в их жизни, рассказали, по какой причине участие в «Народном ледниковом» вызывает у них опасения, а также предположили, что Александра Трусова и Елизавета Туктамышева достойно представили бы Россию на Олимпиаде, но подчеркнули, что сейчас надо дать шанс юным фигуристам.

«Это было самое сложное шоу»

— Вы принимаете участие во втором сезоне популярного шоу «Титаны», где сильнейшие спортсмены России борются за титул лучшего и солидный денежный приз. Что стало для вас самым сложным в физическом плане на этом шоу?

— Сам факт того, что мы не знали, какими будут испытания, что нам предстоит, что приготовит нам искусственный интеллект, постоянно держал в тонусе. Каждый из участников обладает своими сверхспособностями, но пригодятся ли они в ближайшем испытании, не знал никто. Например, нам попалась одна популярная нынче физическая активность — ей мы в обычной жизни не занимаемся, бережем ноги, а в «Титанах» нас ждала именно она.

close Пресс-служба ТНТ

— А что стало главным препятствием в психологическом плане?

— Несмотря на наличие ИИ, в битве за титул «Титана» участвуют люди. Не всегда можно «сойтись характерами» с другими.

— Это шоу — самое трудное в вашей жизни с точки зрения заданий?

— Думаем, что на сегодняшний момент, да — это было самое сложное шоу. Но, как говорится, нет предела совершенству. Может, следующий проект физически будет еще сложнее, но пока у «Титанов» пять звезд сложности (смеются).

— Артемий, вы уже участвовали в масштабном шоу «Сердце Ивлеевой», где вам тоже приходилось выполнять неожиданные задания. В чем было различие между этим шоу и «Титанами» с точки зрения атмосферы и организации? Где было больше конкуренции между участниками?

— Конкуренция есть везде, тем более там, где победитель только один. Сравнивать эти два шоу сложно — там пытались завоевать сердце девушки, а тут — старались пройти физические испытания и доказать, что достойны звания «Титана». Плюс я очень легкий человек — открытый, позитивный, оптимистичный — это тоже сыграло свою роль.

— Артемий и Марина, какое преимущество давала вам танцевальная подготовка?

— Можем поделиться нашими ощущениями, в чем мы чувствовали свою суперсилу. Во-первых, это выносливость — в нужный момент мы можем собрать всю волю в кулак и выдать результат. Во-вторых, умение сконцентрироваться на задаче — долгие годы тренировок и богатейший опыт выступления на турнирах разного уровня дают о себе знать. В-третьих, позитивное отношение и легкость — как и в танце, в жизни мы стараемся относиться ко многим вещам проще.

«Было ощущение, что попали в «олимпийскую деревню»

— Участие каких титулованных спортсменов стало для вас сюрпризом?

— Мы большие фанаты спорта: смотрим самые разные состязания. Было ощущение, что мы попали в «олимпийскую деревню», — столько было титулованных и сильных спортсменов, с которыми нам выпала честь состязаться. Были рады всем, это уникальная возможность познакомиться и пообщаться с легендами спорта. Назовем несколько имен — Александр Энберт, Никита Нагорный, Евгений Рылов.

close Пресс-служба ТНТ

— Кто стал вашим главным конкурентом в «Титанах»?

— Как бы банально это ни звучало, но мы сами. Ставки были очень высоки, как и все спортсмены, мы были настроены исключительно на победу. Но тот факт, что «рулил» процессом не спорт, не человек, а искусственный интеллект, добавлял страстей в наше состязание. Иногда было неимоверно сложно, учитывая, что на площадке мы были с раннего утра до ночи.

— Какие звезды шоу-бизнеса удивили вас на проекте?

— Удивил Саша Стоун. Вроде известный факт, что раньше он участвовал в единоборствах, но его многие, как и мы, знаем в качестве блогера. Видеть Сашу в деле, узнать, что он прекрасный спортсмен, было очень неожиданно. Спорт — это навсегда.

— Какие испытания в «Титанах» показались вам самыми интересными?

— Пусть для читателей и зрителей это будет сюрпризом — вы все увидите в эфире. ИИ умеет удивлять. Скажем, что все испытания были небанальными. К ним нельзя подготовиться.

— Приз за победу в «Титанах» был самыми большими призовыми, за которые вы боролись в карьере? Насколько вас мотивировала эта сумма?

— Да, верно, это самый большой денежный приз в нашей карьере, он был мощным мотиватором. Мы чувствовали себя как будто на Олимпиаде, за которую спортсменам тоже, как известно, полагаются внушительные денежные суммы.

close Пресс-служба ТНТ

«Образ роковой красотки очень к лицу Аделии Петросян»

— Вы работали со многими известными фигуристами на мастер-классах и помогали растанцевать их. Можете рассказать, с какими сложностями столкнулись при работе с фигуристами? А чем они вас приятно удивили?

— Вы знаете, на наш взгляд, фигурному катанию не хватает именно танца. Почему? Спортсмены сконцентрированы на технике исполнения, за нее ставят максимальные оценки, а то, что касается танца, его красоты и магии, часто оставляют без внимания. А это самая выразительная часть выступления, которая покоряет сердца и зрителей, и судей. Мы работаем именно с танцем, помогаем с костюмами, которые идеально подчеркивают настроение.

Чем удивляют фигуристы? Тем, что настроены сделать свое выступление более запоминающимся, что открыты ко всем нашим предложениям.

— Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России — 2025 в танцах на льду. Как оцените их постановки в этом сезоне?

— Мы обожаем эту пару и восхищаемся ей. Ребята — очень талантливые фигуристы, видно, как много они работают над каждым номером, как ставят себе все новые цели и добиваются их, с каким азартом «нажимают на лед». Браво! Ждем новых выступлений!

— Степанова и Букин катаются вместе с 2007 года. Какое преимущество дает паре такая долгая совместная карьера?

— Максимальный уровень доверия. Когда ты столько лет знаешь своего партнера, когда вместе вы прошли и поражения, и победы, когда не только танцуете на льду, но еще и поддерживаете друг друга, это больше, чем просто отношения. Это про единство, про истинное партнерство. Они растворяются друг в друге, они как единое целое на льду. Это потрясающе — встретить своего партнера и идти с ним рука об руку в спорте. Это делает пару непобедимой.

Ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян — завоевала золото в женском одиночном катании. Она смогла совместить техническую сложность (два четверных прыжка и тройной аксель) с красивой хореографией танго. Как оцените ее выступление в произвольной программе под «Yo soy Maria» с хореографической точки зрения? Насколько ей удалось выразить дух этого танго?

— Мы очень сопереживали и болели за Аделию: она нам очень напоминает нашу маму — трехкратную чемпионку СССР по фигурному катанию Асмик Варданян. Когда мы смотрим прокат Аделии — красивой, хрупкой девушки, — то вспоминаем, как мама показывала нам свои выступления.

Если говорить о танго, то радостно, что наши фигуристы пробуют себя в разных стилях — это всегда очень волнительно. Конечно, юной и хрупкой девушке сложно показать всю страсть этого танца, но она пробует и ищет себя. Образ роковой красотки очень ей к лицу.

close Александр Вильф/РИА Новости

«И Туктамышева, и Трусова могли бы достойно представить Россию на Олимпиаде»

— Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар, без ошибки исполнив произвольную программу под попурри из песен Майкла Джексона. Как оцените их выступление под Джексона? Насколько сложно ставить программы под эту музыку?

— Вы знаете, ребята очень крутые, что решились на этот шаг. Для многих Майкл Джексон — кумир в мире музыки, и его песни — это определенное ожидание, это энергия и драйв. Конечно, мы скажем, что нам этого драйва не хватило. Но на льду была пара, а это совершенно другая энергия. Поэтому мы ребят поздравляем с прекрасным прокатом и желанием экспериментировать на льду.

— Владислав Дикиджи стал чемпионом России в мужском одиночном катании: он идеально исполнил множество четверных прыжков. При этом Дикиджи получает критику за отсутствие пластики и неумение танцевать на льду: в программе видны только прыжки. Как вы оцените его подачу именно с точки зрения хореографии?

— Если Владислава критикуют, значит, он интересен, в нем видят сильного фигуриста с ним связывают будущее этого вида спорта. Да, он силен технически, но с танцами на льду нужно поработать. Готовы взять Владислава под свое крыло. Когда нашим ребятам вновь будут доступны выступления на международных соревнованиях, этот пробел с точки зрения танцев может сыграть не в его пользу. Но, мы уверены, что это дело времени: Дикиджи — прекрасный фигурист, он все наработает.

— Российских фигуристов допустили до отбора на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Можно отправить только одного человека на каждый вид. Кто, на ваш взгляд, достоин соревноваться за олимпийскую путевку в танцах на льду, спортивных парах, женском и мужском одиночном катании?

— Назовем лучших на данный момент — Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов у пар, Аделия Петросян в женском и Владислав Дикиджи в мужском одиночном катании.

— Американский журналист Дейв Лиз предложил России отправить на олимпийский отбор Елизавету Туктамышеву. Как вы думаете, возможно ли восстановить форму после такого долгого перерыва в карьере и вернуться сразу на важный турнир?

— Вы знаете, мы верим, что и Лиза Туктамышева, и Саша Трусова могли бы достойно представить нашу страну на Олимпиаде, но этот шанс важнее для молодых спортсменов, например, для Аделии Петросян. Зная наших фигуристок с колоссальной волей к победе, с желанием достойно представить нашу страну на соревнованиях мирового уровня, уверены, что они способны удивить весь мир.

«Сейчас мы стремимся подготовить чемпионов»

— В танцах популярны турниры Pro Am, где любители выступают с профессионалами. В этом году «Ледниковый период» переформатировался в нечто похожее: в новый проект «Народный ледниковый», помимо звезд шоу-бизнеса, отобрали сильных любителей (не медийных), которые выступают со звездами фигурного катания. Как вы оцените новый формат турнира?

— Мы за любые новые проекты и за популяризацию спорта. Уверены, что у проекта будет прекрасный отклик — телезрителям нравится болеть не только за звезд, они будут приятно удивлены, что выйти на лед и добиться успеха может каждый, вне зависимости от уровня. Главное — желание. Спорт — это про здоровье, про красоту, про блеск в глазах, напоминание, что нет ничего невозможного.

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— Какой у вас уровень катания на коньках? Хотели бы отобраться в «Народный ледниковый» в будущем?

— Пока мы работаем над уверенным ощущением себя на льду. Когда это случится, можно будет подумать и о телепроекте. Хотя прежде несколько раз подумаем: фигурное катание — весьма травмоопасный вид спорта, а нам важно оставаться в форме и продолжать тренироваться в нашей школе танцев.

— Как сейчас развивается ваша спортивная карьера? Удалось ли завоевать новые медали под флагом России?

— Сейчас мы посвящаем себя нашему статусу тренеров — не завоевываем титулы сами, а стремимся подготовить чемпионов. Уже есть первые большие успехи. Это совершенно новые ощущения, когда побеждают твои подопечные. Сейчас наши воспитанники и их успехи — самое главное для нас.