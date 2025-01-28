«Рад, что Овечкин разносит всех в Америке». Интервью чемпиона Игр по тхэквондо Храмцова

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», как разгромил всех соперников в Токио-2020, выступая со сломанной рукой, и раскрыл, почему не желает отбираться на летние Игры в Лос-Анджелесе. Также Храмцов рассказал об участии в шоу ТНТ «Титаны», где его восхитил 72-летний соперник, поделился переживаниями за любимый «Манчестер Юнайтед» и объяснил, почему считает «отвратительным» поведение звезды «Реала» Винисиуса.

«Радуюсь, что Овечкин разносит всех в Америке»

— Вы отмечали, что в детстве пошли в секцию по карате, потому что хотели быть похожим на Джеки Чана.

— Да, Джеки Чан вдохновил меня заниматься спортом, но я никогда по нему не фанател. На данный момент я особо не слежу за его творчеством, но, если выходит какой-то фильм с его участием, мне было бы интересно его посмотреть.

— Вдохновляли ли вас другие актеры боевиков того времени — Жан Клод Ван Дам, Джет Ли, Арнольд Шварценеггер? Помогли ли они закалить ваш характер своим примером?

— Все актеры того времени, которые снимались в фильмах о боевых искусствах, мотивировали заниматься единоборствами. До сих пор пересматриваю фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом.

— Вы регулярно надеваете хоккейное джерси «Красная машина», потому что такое прозвище дал вам тренер. За что он прозвал вас «машиной» и как давно это было? Часто ли соперники называют вас так?

— Да, действительно, «Красная машина» — это мое прозвище в мире тхэквондо. Не думаю, что для соперников я «Красная машина», они меня так не называют. А фанаты и коллеги — да, ассоциируют меня с этим. Я следую по тому же пути, что и наша советская хоккейная команда, я также выигрывал у всех на протяжении нескольких лет.

— Следите ли вы за успехами Александра Овечкина в НХЛ? Как думаете, он сможет побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге?

— Честно скажу, за успехами Александра не слежу, но безумно горжусь его достижениями. Когда слышу, что он побил очередной рекорд, то радуюсь, что наш парень разносит всех в Америке. Думаю, что Сашей гордится вся страна.

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«Думал: если даже в сломанную руку будут бить, хуже уже не будет»

— На Играх в Токио – 2020 вы стали первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо, причем смогли разгромить всех соперников со сломанной рукой. Тяжело было скрывать от оппонентов, что у вас травма, чтобы они не атаковали в это место?

— Это действительно так. Я не скрывал, что у меня сломана рука, но и не говорил об этом открыто, хотя все могли видеть, что я ее тейпировал, прикладывал к ней лед. Можно было расценить эти действия как обычные при ушибе. Тогда я думал так: если даже в сломанную руку будут бить, хуже уже не будет.

— На Олимпиаде в Токио с вами не было доктора и массажиста. Почему сборной России не дали квоты на них? Как вы справлялись без специалистов с рецидивом травмы руки, который получили уже в первом поединке?

— Было сложно. Когда я сломал руку, у меня не было никаких препаратов: только тейп, который я привез с собой, и лед — он был у всех в доступе. Не знаю, почему не дали квоты на доктора и массажиста, возможно, тогда не верили в тхэквондо. Но меня это мотивировало еще больше: когда в тебя не верят, когда все дается сложно, слаще вкус победы.

Будем надеяться, что на следующей Олимпиаде у нас будет и доктор, и массажист, и человек, который будет держать лапы и помогать их разминать.

У меня есть история, которую я никому не рассказывал в день боев. Я был со своим тренером, он пытался мне держать лапы, хотя это не его обязанность. Перед первым поединком ко мне подошел соперник — Леаль Шарбати из Иордании — мы с ним дружим. Он мне предложил помощь — с ним был и тот, кто держит лапы, и массажист, и доктор, и отдельный человек, который тейпирует. Представляете: его команда и мы вдвоем с тренером? Я поблагодарил за предложение и отказался.

— Не предлагали ли вам снять художественный фильм по мотивам этой победы?

— Нет, снять художественный фильм не предлагали, к сожалению. Но есть запрос на книгу и короткометражный ролик.

close Анна Крестовская

«Когда уже наградили всех, я сижу и думаю: «Меня обманули, что ли?»

— После победы на Играх вы рекламировали PRADA и стали мужчиной года по версии журнала GQ. Как переживали эти моменты славы? Много ли иностранных фанатов у вас появилось?

— Действительно было очень много внимания после Олимпийских игр, слава в буквальном смысле свалилась на меня. Мне это очень нравилось — посещать мероприятия, общаться с журналистами и принимать поздравления. Когда я стал «Мужчиной Года», меня просто пригласили на премию GQ, сказали, что стану победителем в одной из номинаций. И, когда уже наградили всех, я сижу и думаю: «Меня обманули, что ли?»

А осталась только одна номинация — «Мужчина Года» — я ее выиграл. Когда тебя приглашают на сцену, когда ты только что сидел в зале вместе со всеми и из всех номинантов выбрали именно тебя — это огромная честь. В тот момент я безумно собой гордился.

— Вы говорили, что в Токио не хватало российского флага. Как именно он придавал вам сил на других турнирах?

— И флаг, и гимн — мощнейшая мотивация на любых международных стартах. Это мечта каждого спортсмена — выиграть Олимпиаду и, заняв место на пьедестале, слушать гимн нашей страны и видеть, как на первое место поднимается наш флаг. Это то, ради чего я выступаю всю жизнь, — я бьюсь за свою страну, за свою родину, за свой город, своих близких. Флаг и гимн — действительно очень важная составляющая любой победы.

— Вы отмечали, что подарите призовую машину за победу на Играх своему отцу. Он до сих пор ей пользуется?

— Отец мне еще в детстве говорил, когда я занимался каратэ: «Вот станешь чемпионом — подаришь мне машину». И, слава богу, я смог осуществить его желание. Когда я стал олимпийским чемпионом, государство вручило мне машину, а я передал ее отцу. Он был мне очень благодарен.

close Анна Крестовская

«Недопуск на Олимпийские игры в Париж был колоссальным ударом»

— Никого из российских тхэквондистов не допустили на Олимпийские игры в Париже – 2024. Спортсмены не прошли проверку специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Планируете ли вы проходить отборочный цикл на следующие Игры или уже не видите смысла?

— Недопуск на Олимпийские игры в Париж был колоссальным ударом. Мы тренировались весь цикл, у нас была цель стать олимпийскими чемпионами. У нас — четверых спортсменов — эту мечту просто отняли.

С полной уверенностью могу сказать, что не готов тратить еще четыре года, чтобы опять не поехать на Олимпиаду.

Я планирую развивать тхэквондо, развивать спорт у нас в стране, делать его популярным и максимально узнаваемым, чтобы знали о наших спортсменах, — это моя цель на сегодняшний день.

— Сейчас вы проводите собственные открытые турниры.

— В ноябре у нас состоялся уже второй открытый турнир по тхэквондо на призы Олимпийского чемпиона Максима Храмцова. Это было легендарно. Я могу с уверенностью сказать, что такие турниры проводят единицы.

Детям было очень интересно — открытый турнир, в котором участвовало 12 регионов, 450 спортсменов, высококвалифицированные судьи, гости, спонсоры. Надеюсь, что в будущем турнир станет всероссийским, международным и мы сможем показывать действительно крутое и зрелищное тхэквондо — это моя цель.

— Многие российские спортсмены говорили, что не будут смотреть Игры в Париже. Вы же собирались смотреть в любом случае, несмотря на недопуск. Какие у вас остались впечатления от соревнований?

— Конечно, я смотрел Олимпийские игры, следил за ребятами — своими друзьями из других стран. Мне было действительно интересно, потому что это мой вид спорта, потому что это Олимпиада. По моему мнению, все прошло на высшем уровне. Все спортсмены показали свое мастерство, но не хватало самой сильной команды — из России.

В 2022 году, когда нас отстранили, около года не смотрел никакие выступления. Мне было очень обидно, я не понимал, почему одни спортсмены на Олимпиаде, а мы нет.

Сейчас мой пыл поутих, я спокойно могу смотреть эти соревнования.

— Всего на Игры попали 13 россиян и завоевали одну медаль — в теннисе. Вы поддержали теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, которые принесли России серебро?

— Конечно! Был рад за всех наших спортсменов, которые показали результат. Были россияне, легионеры, которые состязались за другие страны — я их ни в коем случае не сужу, это их выбор. Как спортсмен я понимаю, что это Олимпиада, другого шанса там выступить может не быть. Я рад, что у них был шанс и они смогли завоевать медаль.

close Анна Крестовская

«Винисиус постоянно ноет, что его оскорбляют, ведет себя вызывающе»

— Вас спрашивали, не хотите ли вы перейти в ММА, после победы на Олимпийских играх в Токио. Тогда вы были еще не готовы, так как планировали отобраться на следующие Игры. Теперь вы готовы задуматься об этом?

— Мне это очень интересно — это зрелищный вид спорта. Но, чтобы там выступить, необходимо колоссальное количество тренировок. Мой вид спорта, хоть и считается единоборством, не подразумевает борьбы, там нет поставленных рук. Но почему бы не заняться MMA? Я пойду на бокс, на борьбу, научусь — всегда можно показать класс в других видах спорта, единоборств.

— Следите ли вы сейчас за UFC? Поддерживаете ли действующего чемпиона в легком весе — россиянина Ислама Махачева?

— Конечно, слежу за UFC, горжусь, что наши спортсмены там тоже побеждают. Ислам Махачев — наш чемпион, мы им безумно гордимся. Кстати, у него в команде работает тренер сборной России по тхэквондо Сейфулла Магомедов, они вместе проходят подготовку к поединкам.

«Кто хочет этот пояс, заходите в клетку»: Махачев провел уникальную защиту титула UFC Россиянин Ислам Махачев провел историческую защиту чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)... 19 января 13:35

— Вы известный болельщик «Манчестер Юнайтед». По ходу этого сезона из команды уволили Эрика тен Хага, который проработал два года. Как вы восприняли это известие?

— Эрик — очень сильный тренер, умный тактик, но, как видите, после ухода сэра Алекса Фергюсона мало кто смог вернуть то величие, которое было у клуба, и вряд ли кто-то сможет это сделать в ближайшее время. Сколько бы денег ни вливали, каких бы звезд ни покупали, пока это не тот «Манчестер Юнайтед», которым мы восхищаемся.

— На место тен Хага пришел Рубен Аморим. Как вы думаете, португальский тренер сможет вернуть «Манчестеру» былую славу?

— Рубен Аморим — сильнейший тренер, но «Манчестер Юнайтед» — сложная команда, структура со своими проблемами. Мне кажется, что ему очень сложно, но, будем надеяться, в этом сезоне сборная отберется в Лигу чемпионов. Не буду загадывать чемпионство, но ЛЧ хотелось бы зацепить.

— Каких игроков стоит приобрести в «Манчестер Юнайтед», а от каких избавиться, на ваш взгляд?

— В «Манчестер Юнайтед» много звезд, в том числе мемных, вроде Антони и Магуайера. По моему мнению, этому клубу уже не поможет ничего и никто, только если не вернется сэр Алекс Фергюсон. Конечно, я шучу.

На самом деле, кого бы они ни подписали, а они действительно подписывают звезд, я каждый раз жду, что вот сейчас они заиграют.

Например, Санчо просто потерялся, Антони, подписанный за огромные деньги, сейчас просто мем, Гарри Магуайер еще больший мем, хотя он самый дорогой трансфер в истории защитников.

Нет суперзвезд, которые могли бы действительно стать звездами «Манчестер Юнайтед». А Бруну Фернандеш, которого подписали как игрока ротации, стал лучшим в команде, он — лидер.

— Вручение «Золотого мяча» в 2024 году получилось скандальным: неожиданно победил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не нападающий «Реала» Винисиус, которому все пророчили победу. Как вы отнеслись к такому внезапному исходу?

— По моему мнению, «Золотой мяч» заслужил Дани Карвахаль — чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, но он защитник — возможно, это сыграло свою роль. Родни — это просто гений в центре поля, незаменимый человек.

Меньше всех троих эту награду заслужил Винисиус — я не сужу по его результатам, а по его поведению — оно отвратительное.

Даже тот момент с Джошуа Киммихом, когда он дает ему мяч, а он его бросает на пол, — это просто неуважение к болельщикам. Он постоянно ноет, что его оскорбляют, ведет себя вызывающе — такое поведение не заслуживает «Золотого мяча».

— Болеете ли вы в России за какой-либо клуб? Смотрите ли матчи сборной России по футболу?

— Болею за сборную России на турнирах. Нашу Премьер-лигу я не смотрю, как-то не задалось следить за ней. Возможно, у нас недостаточно зрелищный футбол, недостаточно качественный. Тем не менее у меня есть понимание, кто в нашей лиге лидер, какие игроки в топе, и, если удавалось посмотреть какой-то матч, интрига, кто же победит, сохранялась до конца. Однажды болел за «Динамо» — пару раз с ребятами из этой структуры играл в футбол, захотел их поддержать.

«Один из участников шоу старше 70 лет, а он соревновался с нами на равных — для меня он был героем»

— Вы принимаете участие во втором сезоне популярного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ, где сильнейшие спортсмены России борются за титул лучшего и солидный денежный приз. Что стало для вас самым сложным в физическом плане на этом шоу?

— Больше всего, наверное, я устал толкать кран — это было самым сложным. Непросто и физически, и психологически, когда ты понимаешь, насколько это тяжелая и огромная штука. Уверен, у нас будет много испытаний, возможно, будет еще что-то сложнее этого.

— Участие каких титулованных спортсменов стало для вас сюрпризом?

— Если говорить честно, никому не удивлялся — я знал, что участие в «Титанах» принимают самые сильные люди нашей страны, а также ребята из Белоруссии, из Казахстана. Было приятно соревноваться с олимпийскими чемпионами Никитой Нагорным, Ромой Власовым, Давидом Чекветадзе, с Женей Рыловым. Был рад встретить всех этих ребят на проекте. Я не готов никого выделять — все ребята сильные, бороться против каждого было сложно.

close Пресс-служба ТНТ

— Какие звезды шоу-бизнеса удивили вас на проекте?

— Меня удивили не звезды шоу-бизнеса. Один из участников шоу старше 70 лет (речь о 72-летнем бодибилдере Александре Яшанькине. — «Газета.Ru»), а он соревновался с нами на равных — для меня он был героем. В числе «Титанов» была женщина-космонавт — она показала свою силу воли и дух: было приятно за ней наблюдать и познакомиться с таким замечательным человеком.

— Какие испытания в «Титанах» показались вам самыми интересными?

— Было интересно прыгать с банджи — вниз, отпрыгивая от земли, лететь вверх, собирая шарики. Испытание было на вылет, без права на ошибку. А еще я боюсь высоты, приходилось не только выполнять задание, прыгая с восьми метров, но и преодолевать свой собственный страх.

— Приз за победу в «Титанах» был самыми большими призовыми, за которые вы боролись в карьере?

— В шоу «Титаны» я шел не за деньгами, а чтобы проверить себя, свои навыки, показать стране, что у нас очень сильные тхэквондисты, способные конкурировать на высоком уровне с другими спортсменами и даже олимпийскими чемпионами. А деньги были просто приятным дополнением, хотя это приз был самым больших из тех, за которые я боролся.

close Пресс-служба ТНТ

— Какое преимущество на проекте давала вам подготовка в тхэквондо?

— Тхэквондисты — очень разносторонние спортсмены, они могут адаптироваться ко многим видам спорта. И во всех испытаниях тхэквондо мне очень помогало — я выносливый, прыгучий. Возможно, у меня не так много силы в руках, но испытания я проходил, и моя спортивная подготовка очень мне помогала.