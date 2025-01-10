«Всегда были примитивным народом»: чешский хоккеист выступил против России

Знаменитый в прошлом чешский хоккеист Вацлав Недоманский назвал всех русских, за исключением нескольких выдающихся композиторов и писателей, примитивными, а также заявил, что не хочет, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. С чем связаны его заявления и как на них отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

«Русские – примитивная нация»

Знаменитый в прошлом чешский хоккеист Вацлав Недоманский грубо отозвался о российских гражданах.

«По моему мнению, русские, за исключением некоторых выдающихся писателей и композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, а особенно стало заметно после 1918 года. Политический режим миллионами убивал свой собственный народ. Там не было никакого уважения к человеческой жизни.

Когда я играл против советских хоккеистов, то мало кто из них морально был на должном уровне. Некоторые игроки сборной Чехословакии дружили с ними, они приходили к ним в гости. Однако я никогда не хотел иметь с русскими ничего общего», — сказал 80-летний хоккеист в интервью iDNES.cz.

Кроме того, он также заявил, что предпочел бы видеть в качестве игрока, который побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю регулярных чемпионатов хоккейной лиги, не Александра Овечкина, а какого-нибудь канадского хоккеиста, но понимает, что рекорд Ови неизбежен.

Российскому нападающему осталось всего 22 точных броска до достижения Гретцки (894 гола), при этом контракт с «Вашингтоном» у 39-летнего капитана действует в этом и следующем сезонах.

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«Собака лает — ветер носит»

В России реакция на заявления Недоманского вышла ожидаемо бурной.

«Пусть он посмотрит на результаты и сравнит себя с нами. Все станет ясно. Он один из тех чехов, кто не любит Россию, так что зачем на него обижаться? На обиженных, как говорится, воду возят. Что мне думать о его словах? Собака лает — ветер носит. В свое время у нас с большинством чехов были хорошие отношения. А Недоманский — один из немногих, кто имел негативное отношение к нам. Даже не хочу его обсуждать, это неприятно», — рассказал Sport24 игравший против Недоманского на чемпионатах мира Борис Михайлов.

Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал Недоманского «обратиться к врачу и проверить состояние своего здоровья».

«У некоторых чехов в последнее время наблюдается обострение. Возможно, дело в их рационе. Думаю, стоит организовать для них бесплатную клинику здесь, в России, ведь за границей лечение, вероятно, дорогое. Пусть приезжает, поможем ему справиться. Я лично против него особо не играл и не помню такого. Но известно, что он был ярым антисоветчиком, одним из первых перебежчиков в Канаду. Почему он так долго молчал, остается загадкой», — сказал Фетисов.

Тему побега Недоманского в Северную Америку затронул и знаменитый отечественный тренер Владимир Крикунов.

«Если Чехия такая великая нация, а мы примитивные, чего же они тогда так отстали от России в хоккейном плане? Они только один раз были олимпийскими чемпионами. Недоманский сбежал в Канаду, он перебежчик, а сейчас вдруг патриотом стал. Наш «примитивный» Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет. У Чехии не будет такого великого хоккеиста, как Овечкин. У чехов начались серьезные обострения — сначала Гашек, теперь Недоманский. От бессилия кусают русских, победить же нас не могут», — приводит слова специалиста «ВсеПроСпорт».

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Карьера и побег

Недоманский был одним из первых чехословацких хоккеистов, действительно сбежавших из социалистической страны за океан. В 1974 году он перебрался в Канаду и стал выступать во Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) за «Торонто Тороз».

Проведя четыре сезона в конкурировавшей тогда с Национальной хоккейной лигой организации, он набрал 253 (135+118) очка в 252 играх.

С сезона–1977/78 стал выступать уже в НХЛ и за следующие шесть лет за «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 278 (122+156) очков в 421 встрече.

За время жизни в Северной Америке он получил канадское гражданство и перестал выступать за сборную родной страны. В 1997 году Недоманский был включен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF).

В 2019 году он стал вторым чехом после также постоянно критикующего Россию Доминика Гашека, которого включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

В данный момент Недоманский является международным скаутом клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Битвы с СССР

За свою карьеру форвард стал чемпионом мира, выиграл пять серебряных и три бронзовые медали мировых форумов, а также стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

На Олимпиаде в Гренобле в 1968 году сборная Чехословакии нанесла поражение команде СССР, но из-за потерь очков в играх против Канады и Швеции осталась только с серебром.

Но наиболее резонансным был чемпионат мира 1969 года. Изначально он должен был пройти в Праге, однако из-за событий 1968 года — так называемой «Пражской весны» — был перенесен в Стокгольм.

На том турнире Недоманский был одним из лучших, вошел в первую символическую сборную чемпионата, а Чехословакия дважды обыграла СССР, но все равно осталась лишь с бронзовыми медалями, так как Советский Союз, Швеция и Чехословакия и на первом, и на втором этапах набрали одинаковое количество очков.

Интересно, что СССР дважды обыграл Швецию, та дважды была сильнее Чехословакии, которая оба раза переиграла советских хоккеистов, и при этом даже разность заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах у трех сборных была одинаковой, а потому все решали забитые и пропущенные во всех встречах. Так СССР стал чемпионом мира, «Тре крунур» получила серебро, а чехословаки – бронзу.

При этом атмосфера во время игр СССР и Чехословакии была максимально наэлектризованной, а болельщики скандировали: «У русских две проблемы — остров Даманский и хоккеист Недоманский». Это была аллюзия на случившийся перед мировым форумом конфликт между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой на острове Даманском.

С тех пор Недоманский всегда был негативно настроен сначала по отношению к СССР, а затем и к России как к его правопреемнице.