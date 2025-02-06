WADA ждет деньги: с Валиевой потребовали компенсацию

Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на IV этапе Гран-при России «Идель» по фигурному катанию в Казани

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено получить с российской фигуристки компенсацию после неудачной апелляции спортсменки в Верховный суд Швейцарии. Сумма выплаты должна составить 8 тысяч швейцарских франков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«WADA связывается с командой Валиевой»

WADA требует с Камилы Валиевой компенсации после того, как швейцарский Верховный суд не удовлетворил апелляцию спортсменки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — говорится в сообщении источника со ссылкой на пресс-службу организации.

Швейцарский суд не рассматривал дело Валиевой

29 января прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Валиева приняла решение обратиться в Верховный суд Швейцарии. При этом она не могла рассчитывать на то, что инстанция рассмотрит ее дело по существу — такое пояснение для «Газеты.Ru» сделала глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Швейцарский суд рассматривает, были ли совершены какие-то процессуальные нарушения при принятии решения, которые могли бы повлиять на объективность при вынесении решения», — объяснила юрист.

Без надежд на медали: покинувшая Россию дочь Тутберидзе с трудом попала в десятку на Евро Отказавшиеся от российского спортивного гражданства и выступающие с 2023 года за сборную Грузии... 31 января 20:47 В апелляции сторона Валиевой заявляла, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, так как спортсменка не давала письменного согласия на начало арбитража. Однако суд посчитал, что фигуристка фактически согласилась на арбитраж в CAS, так как соответствующая оговорка содержится в статье 15.2 Общероссийских антидопинговых правил. Кроме того, защита спортсменки жаловалась на чрезмерное освещение дела в СМИ со стороны CAS. Суд же счел эту критику «ложной» и констатировал, что CAS имел право публиковать пресс-релизы, учитывая, что дело оказалось на страницах СМИ еще во время Олимпиады 2022 года.

Также суд отверг претензии Валиевой к коллегии Международного союза конькобежцев (ISU), которая аннулировала ее результаты на Олимпиаде и перераспределила медали. Защита спортсменки утверждала, что коллегия неправомерно отказалась учесть ее несовершеннолетний возраст и статус защищенного лица, однако суд решил, что этот статус требует особого отношения к спортсменам «в определенных обстоятельствах, но не во всех». Таким образом, по мнению суда, не было никаких оснований для применения к фигуристке менее суровых санкций.

По решению суда, Валиева должна оплатить судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков, а также выплатить ISU и WADA компенсацию в размере 8 тыс. франков каждому в качестве возмещения расходов.

История допингового скандала вокруг Валиевой

О положительной допинг-пробе Камилы стало известно во время Олимпиады — 2022 в Пекине. К тому моменту спортсменка уже успела выиграть золото в командном первенстве. Ее допустили до участия в индивидуальных соревнованиях, где она считалась фаворитом, но на фоне стресса из-за допингового скандала она не сумела даже попасть в призеры, заняв четвертое место.

Успел покинуть Россию: главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов заочно арестован. Он обвиняется... 31 января 20:19 Дело рассматривалось больше года. CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года в январе 2024 года, при этом отсчет отстранения ведется от 25 декабря 2021-го — выступать на турнирах и тренироваться на государственных катках ей нельзя до декабря 2025-го.

После принятия решения об отстранении ICU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив российскую сборную с первого места на третье в командном турнире фигуристов. Решение пытались обжаловать Россия и Канада, однако CAS отклонил их апелляции.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Валиева не вернула медали

После объявления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. При этом, как сообщает ТАСС, фигуристка до сих пор не вернула награды. Анна Анцелиович в комментарии порталу «ВсеПроСпорт» заметила, что вряд ли Валиеву накажут и за это.