Без надежд на медали: покинувшая Россию дочь Тутберидзе с трудом попала в десятку на Евро

Дэвис и Смолкин вошли в топ-10 по итогам ритм-танца на чемпионате Европы

Отказавшиеся от российского спортивного гражданства и выступающие с 2023 года за сборную Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли девятое место по итогам ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии. Однако в целом прокатом спортсмены остались довольны. 1 февраля они покажут произвольный танец в предпоследней разминке.

Сдержанный прокат

Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин показали свой ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Таллине.

Ожидания от выступления бывших серебряных призеров чемпионата России были осторожные. Во многом из-за специфической системы иерархий в танцах на льду. Считается, что дуэты зачастую получают оценку во многом из-за своего статуса, не только из-за проката.

При этом Дэвис и Смолкин здорово начали сезон, заняв на двух челленджерах вторые места с очень приличными баллами – порядка 80 за ритм-танец и 120 — за произвольный. Однако уже через месяц на этапах Гран-при оценки пары упали на 10 пунктов как в одном, так и в другом виде, что привело к четвертому месту на Skate America и восьмому на этапе в Китае.

Возможно, эта ситуация повлияла на эмоции дуэта в Таллине, поскольку Дэвис и Смолкин выглядели очень сдержанными во время проката, даже «сухими». При этом все свои элементы они выполнили достаточно качественно, получив, например, четвертый уровень за твиззлы. Разве что на параллельном шаге арбитры присудили им только первый уровень.

В результате спортсмены получили 73,82 балла, что принесло им первое место в промежуточном протоколе соревнований, а поскольку выступали они 19-ми, то сразу же забронировали за собой место в произвольной программе.

«Мы в процессе изменений»

«Мы довольны выступлением, тренеры тоже довольны – это главное. Нашей главной задачей было показать такое же катание, которое мы демонстрируем на тренировках, не сдерживать себя, идти в полную силу. Надо, конечно, пересмотреть прокат, но на льду у нас было ощущение, что все довольно неплохо», — рассказал Смолкин.

Он отметил, что это первый большой турнир для дуэта с новым тренерским штабом, которому они полностью доверяют.

«Нас учат быть уверенными в своих силах, по-другому подходить к тренировочному процессу – да даже к нашим взаимоотношениям в паре. И психологически, и физически тренировки отличаются от того, к чему мы привыкли», — сказал Смолкин.

Также спортсмен подчеркнул, что недавно у пары состоялся большой разговор с тренерами об итогах первой стадии работы под их руководством. Фигуристов призвали поменьше заниматься самооценкой и отпускать ситуацию после выступлений.

«Другими словами, они видят нас со стороны – и у них есть план. Мы ему доверяем. Прокат получился рабочий, мы в процессе изменений, и мы стараемся не думать об итоговых местах», — добавил Смолкин.

Дэвис признала, что сезон складывается не лучшим образом из-за травм, которые преследуют то ее, то партнера.

«Для нашей разминки это довольно неплохие баллы, мы понимаем, что еще много работы впереди. Понятно, что наша задача рано или поздно быть в состоянии конкурировать с топовыми парами, но это долгий процесс – и мы к нему готовы», — добавила Дэвис.

В десятке вместо пятерки

Если бы Дэвис и Смолкин откатались на свои лучшие баллы сезона, они бы замкнули топ-5 и стартовали в произвольном танце 1 февраля в разминке сильнейших. Однако дуэт уступил восьми парам.

Турнирную таблицу после ритм-танца возглавили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 84,23 балла. Французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо отстали от них на полтора балла, а Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании не хватило до лидеров около трех очков.

Кроме того, гроссмейстерский рубеж в 80 баллов за ритм-танец покорился и финскому дуэту Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс, которые с результатом 81,26 на 0,31 отстают от третьего места и всерьез претендуют на медали.

Не обошлось на турнире и без небольшого происшествия. Во время разминки второй группы участников на арене в Таллине выключился свет, но проблему оперативно решили, и соревнования продолжились.