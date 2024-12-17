Юрист объяснила, на что может рассчитывать Валиева при новой апелляции

Федеральный суд Швейцарии не будет рассматривать дело фигуристки Камилы Валиевой по существу, а лишь изучит, были ли совершены какие-либо процессуальные нарушения при вынесении решения Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом «Газете.Ru» рассказала глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Швейцарский суд рассматривает, были ли совершены какие-то процессуальные нарушения при принятии решения, которые могли бы повлиять на объективность при вынесении решения. Дело по существу рассматриваться не будет.

Мы пока не очень понимаем, на какое решение подана апелляция — Федеральный суд Швейцарии это не раскрыл. Получается, мы можем только спекулировать на теме. Лишь юристы Камилы знают, были ли отступления или нет, либо были менее важные нарушения, которые они надеются подсветить для швейцарских юристов», — сказала Анцелиович.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов. 17 декабря спортсменка подала в Федеральный суд Швейцарии новую апелляцию.

Ранее российская фигуристка назвала дело Валиевой отчасти подстроенным.