Успел покинуть Россию: главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов заочно арестован. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом он успел уехать из России. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что отъезд Абдурахманова не станет помехой для судебного разбирательства.

Покинул Россию до объявления в розыск

О том, что против главы Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова выдвинуто уголовное обвинение, сообщил Telegram-канал Sport Baza. По данным нескольких источников, его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

30 января Мещанский районный суд вынес решение о заочном аресте Абдурахманова, который также является председателем совета директоров компании «Бамстройпуть». Согласно информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, ему предстоит ответить на обвинения по трем эпизодам дела.

Однако еще 20 января источник РИА Новости сообщил, что Абдурахманов покинул Россию несколько месяцев назад. Собеседник агентства без подробностей отмечал, что отъезд произошел «по юридическим причинам».

Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Абдурахманов получит реальный срок.

«Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. Все будет зависеть от тактики защиты. Конечно же, речь будет идти о реальном наказании, я уверен, что суд вынесет именно такое решение. Вопрос в сроке, здесь все будет зависеть от хода судебного разбирательства. Думаю, что итоговый срок будет варьироваться от пяти до семи лет тюремного заключения», — заявил Калинов.

Также адвокат отметил, что отсутствие Абдурахманова на территории России не станет помехой для судебного разбирательства.

«Заочный арест — это мера пресечения в виде заключения под стражу. Как правило, если оно применяется, то впоследствии ведет к реальному наказанию в виде лишения свободы. По поводу конфискации имущества — это статья 104.4 Уголовного кодекса, по данной статье она не подразумевается, при этом возможно применение других законных мер для возмещения дохода, добытого преступным путем», — отметил Калинов.

Он уточнил, что против Абдурахманова выдвинут обвинение и начнут расследование.

«Здесь нет ничего, что может этому помешать», — заключил Калинов.

Все еще глава Федерации

Абдурахманов возглавил Федерацию фигурного катания Москвы в 2022 году, сменив Ирину Рабер, занимавшую эту должность 17 лет.

Когда стало известно о том, что он покинул страну, организация подняла вопрос о назначении нового президента. По регламенту выборы могут состояться не ранее мая 2025 года.

Пока федерация продолжает работу в штатном режиме — вице-президенты Олег Иванов и Кирилл Устинов не покинули свои посты. При этом на официальном портале Федерации Абдурахманов так и числится ее президентом.