Успех россиянок на ОИ, неудачи Медведева и уход Надаля: интервью с теннисисткой Петровой

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова подвела итоги теннисного сезона. В интервью «Газете.Ru» она назвала важным для российского тенниса серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх в Париже, объяснила неудачи Даниила Медведева, посочувствовала завершившему карьеру Рафаэлю Надалю, а также рассказала о перспективах своей детской теннисной школы.

«Надеюсь, что мои ученики достигнут высот на мировой арене»

— Почему вы решили после окончания профессиональной карьеры стать детским тренером?

— Я продолжаю спортивную семейную династию. Мои родители — успешные легкоатлеты, оба заслуженные тренеры: мама — заслуженный тренер СССР, папа — заслуженный тренер РСФСР. Спорт всегда присутствовал в моей жизни, меня брали на соревнования, сборы, тренировки. И мне нравилось видеть, как мои родители стремились, чтобы их ученики устанавливали новые рекорды.

Я много лет отдала большому теннису, и сейчас опыт и личные наработки передаю новому поколению. В следующем году выйдет моя авторская методика, которая будет полезна тренерам для работы с детьми. Я надеюсь, что и мои ученики достигнут высот на мировой арене.

— В 2024 году состоялось открытие филиала вашей детской школы большого тенниса в Татарстане. Как складывается это сотрудничество, какие вы здесь видите перспективы?

— Да, на ПМЭФ-24 мы с министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым и главой Елабужского муниципального района Рустемом Нуриевым подписали соглашение о создании в Елабуге филиала моей детской школы. Филиал официально заработал в октябре. Незадолго до открытия я приезжала в Елабугу с Дмитрием Турсуновым. Вместе с Митей провели селекцию детей, оценили уровень подготовки, потенциал.

«Чуть инфаркт не получил из-за Семененко»: интервью самого яркого дуэта фигуристов России Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — одна из самых ярких молодых пар российского фигурного катания... 30 декабря 22:53 Планов много. И работы тоже. Все дети тренируются по моей методике, основанной на личном опыте крупнейших международных турниров, где соревнуются спортсмены с разной техникой игры. Методика уже принесла хорошие результаты — несколько моих учеников вошли в рейтинг лучших теннисистов России по своему возрасту, среди девочек это Милана Харламова, среди мальчиков — Леша и Саша Дрогины. В 2025-м планируем провести первые соревнования между учениками из Елабуги и Москвы. Обо всех новостях я буду сообщать в Telegram-канале.

close пресс-служба Надежды Петровой

— Планируется ли открытие и других филиалов детской школы в России?

— Да, планы есть. Но не буду забегать вперед. В Москве планируем перейти на собственную базу, на которой сможем тренировать учеников с высоким потенциалом из разных регионов России. Кстати, в моей детской школе занимается и моя шестилетняя дочка Виктория. Вика тренируется вместе со мной и уже демонстрирует первые успехи.

«Андреевой и Шнайдер на ОИ помогли молодость и смелость»

— В уходящем году российские теннисисты выступили на Олимпийских играх в Париже, и именно в теннисе мы получили единственную медаль Олимпиады: Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде. Насколько, на ваш взгляд, этот успех был важен как в контексте бана России на международной арене, так и с точки зрения развития и роста самих спортсменок?

— Это большая радость для российского тенниса. Очень важная медаль в сложные времена. Но этот успех показывает, что российский теннис продолжает жить, наши теннисисты выступают и выступают успешно. Сами они рассказывают, что отношение к ним хорошее, им комфортно на турнирах.

Медаль была неожиданной, так как о том, что Диана и Мирра выступят в паре, было заявлено в последний момент. Да, они близки по возрасту — возможно, на этом и сошлись. И я думаю, что они возможно сами и не ожидали такого результата, они ведь были абсолютно не сыграны. Но молодость, смелость им помогли. И очень грамотным было решение Шамиля Тарпищева поставить их в пару.

Успех на Олимпийских играх в этом году дает стимул дальше работать, стремиться к успехам и верить, что в скором будущем все ограничения будут сняты, что представители и других видов спорта вернутся на международную арену и будут показывать, на что способны россияне. Русский дух не сломить.

— На фоне того, как Мирра Андреева «выстрелила» в прошлом сезоне и какое внимание было к ней приковано в этом году, остальные девушки несколько отошли на второй план. Между тем, Шнайдер провела яркий сезон, одержала четыре победы в туре — причем на разных покрытиях. Как бы вы оценили ее сезон? Можно ли его назвать точкой роста?

— Это, безусловно, точка роста. Она стала заявлять о себе и в прошлом году, когда стали появляться титулы. В этом году она выиграла на всех покрытиях, впервые выиграла турнир WTA 500. Диана растет. Я смотрела ее матчи и вижу, что она хорошо приспосабливается к каждому покрытию. Ее козырь в том, что у нее сильная левая рука, и она этим хорошо пользуется. У Дианы замечательное чувство мяча, она спокойна на корте — видимо, она хорошо выполняет установки тренера на матчи.

— Возможно, сезон Мирры Андреевой получился не таким ярким, как предыдущий — тогда она все же задала очень высокую планку. Но, помимо олимпийской медали, в 2024 году она завоевала первый титул, дошла до полуфинала Турнира Большого шлема…

— Я бы сказала, что на данный момент это отличный сезон в ее карьере. В прошлом году она о себе заявила, а в этом — все подтвердила. Выиграла первый титул, дошла до полуфинала Турнира Большого шлема, взяла медаль на Олимпиаде. В столь юном возрасте необходим боевой характер, чтобы добиться подобных результатов.

Меня очень обрадовало, когда она заявила, что будет тренироваться с Кончитой Мартинес. Я сама играла с Кончитой, а позже сотрудничала с ней, когда она работала с одной из наших теннисисток. Я видела, как она проводит тренировки, как ведет себя во время матча, как делает разборы. И я не сомневаюсь, что Мирра попала в хорошие руки, и у нее благодаря этому сотрудничеству будут прекрасные результаты.

«Надаль уже не мог играть, как раньше»

— Возвращаясь к Олимпиаде, не могу также не вспомнить победу Новака Джоковича. С одной стороны, успех во многом неожиданный, учитывая его возраст. С другой стороны, он лишний раз подтвердил свой высочайший класс. Какие впечатления у вас после его выступлений? Может ли он в следующем сезоне преподнести еще какие-то сюрпризы?

— Новое поколение активно догоняет топовых игроков, в этом году доминировал Янник Синнер. Что касается Новака, я бы начала с Олимпиады в Токио, где он не смог взять медаль, не стал играть за третье место. Видимо, это оставалось для него открытой раной, которая мучила его четыре года. Мне кажется, в этот раз он готовился брать золото, это было по нему видно. Это показала и вторая часть сезона, которая оказалась не очень удачной — он полностью выложился ради Олимпиады. Но Джокович знал, чего хотел. Конечно, теперь он восстанавливается, отдыхает, готовится к новому сезону. Он еще может посоревноваться в будущем, взять один «Большой шлем», а, может, и несколько. Но Новак и сам понимает, что годы берут свое. И сколько он еще сможет играть, зависит только от его любви к этому виду спорта и от его желания.

Скандалы с Хелиф и Валиевой, триумф россиян на ЧМ по плаванию: главное в 2024 году Уходящий год останется в истории благодаря оглушительным успехам российских пловцов на чемпионате... 30 декабря 19:30 Появляются новые интересные лица — тот же Тейлор Фритц. Мне очень понравился чилиец Алехандро Табила, аргентинец Франсиско Серундоло. В целом, мне нравится, как развивается теннис. Новые игроки понемногу смещают звездных, и будет очень интересно наблюдать за этим дальше.

— Джокович остался один из великой тройки, которую он составлял с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. В этом году Надаль завершил карьеру. Ожидаемо ли? Или вы предполагали, что он еще рискнет пойти на один сезон?

— У него были хорошие победы, и он сам говорил в прессе, что хочет еще поиграть, чтобы сын увидел его на корте. Но, вероятно, дело в здоровье: тело его уже не слушалось. Теннисисту очень тяжело не играть в свой полный потенциал, это больше всего раздражает. Думаю, семья Надаля решила, что закончить на Кубке Дэвиса, который проходил в Испании, будет правильно. Конечно, очень жаль, что было принято это решение. Он выдающийся теннисист, чемпион, но судя по всему уже не может играть, как раньше.

— Вы упомянули молодых теннисистов, в этой связи невозможно обойти вниманием Янника Синнера, который провел феноменальный сезон. За счет чего он так взлетел?

— Во-первых, это физическая подготовка. Как он передвигается, как выдерживает долгие матчи, как восстанавливается. Думаю, его команда уделяет этому аспекту много времени. Может быть, сказывается его лыжная карьера: низкая посадка, работа на баланс помогают в теннисе. Но есть в нем и самоуверенность, внутренний стержень. Он не поддается на провокации, не дает никаких сигналов, что волнуется, что есть какие-то сомнения. Янник просто выходит, веря в свой успех. Это потрясающе: в таком юном возрасте так уверенно брать турнир за турниром. Думаю, он будет доминировать в туре долгое время. Возможно, это как раз новое поколение великих.

close пресс-служба Надежды Петровой

»Медведева надломило поражение от Синнера»

— Одним из ярких матчей Синнера стала победа над Даниилом Медведевым в финале Australian Open. Можно ли считать, что именно эта неудача для Медведева стала определяющей? Он ведь вел 2:0, но в итоге проиграл. И провел сезон не так, как многие ожидали.

— Если честно, мне так и показалось, это поражение его надломило. Он здорово начал, всех сносил, у него была легкость. А здесь сам, как мне кажется, недооценил ситуацию и соперника. Даня мог спокойно закрывать матч, но упустил титул, это его задело за живое, и в итоге весь сезон не заладился.

Великий год Овечкина: погоня за Гретцки и раннее возвращение после перелома Александр Овечкин вернулся на лед после перелома лодыжки и в первом же матче против... 29 декабря 14:25 И, конечно, он выложился на Олимпиаде. Очень хотел хорошо себя показать. Не понимаю, зачем его записали сразу в три дисциплины — может быть, хватило бы хотя бы двух. Мы видели, как он проигрывал в первых кругах. После этого он не смог восстановиться ни психологически, ни физически.

— Следующий сезон — неолимпийский. Будет ли за счет этого Даниилу проще?

— Безусловно, будет, я в этом уверена. Я считаю, что он сделает выводы, его команда проведет работу и будет более грамотно делать акценты, составлять график.

— Сложно обойти вниманием Анну Калинскую, которая находится в отношениях с Янником Синнером. Она тоже достаточно успешно выступила – по-вашему, как выглядят ее дальнейшие перспективы?

— Мне нравится ее игра. Думаю, следующий сезон будет для нее очень важным. В Австралии ей нужно будет сразу показывать хорошую игру, чтобы подтвердить свой уровень. Если она справится с этой задачей, то может неплохо провести сезон. Она может хорошо играть на траве. В целом, она хорошо чувствует мяч, хорошо перенаправляет силу удара соперника, использует весь корт. Думаю, ей есть, чему поучиться и у Янника — как он относится к подготовке, к разминке, к заминке. Она — самый близкий к нему человек, и может на его примере учиться. Безусловно, эти отношения могут положительно повлиять на ее спортивные результаты.

— Были яркие матчи у Андрея Рублева. Но возникло впечатление, что он никуда не двигается, а его эмоциональность по-прежнему остается для него помехой. Так ли это, по вашему мнению?

— Абсолютно согласна. Он хорошо начал сезон, очень уверенно. Вообще, он мне очень импонирует. Я слежу за его результатами. Правда, его поступок в Дубае, когда он был дисквалифицирован за оскорбление судьи, наверное, стал переломным моментом. К нему было приковано большое внимание, он много общался с прессой, извинялся — весь этот негатив на него повлиял. Наверное, и усталость накопилась — и физическая, и эмоциональная. Когда спортсмен сильно утомлен, сдерживать эмоции очень сложно, это я ощутила и на себе. Я уверена, что многие ему об этом сказали, и думаю, он будет над этим работать. Он был очень искренен в этом сезоне, говорил о внутренних проблемах, открыто рассуждал о депрессии, о необычном хирургическом вмешательстве. Это говорит о том, что он над собой работает. Ему есть, к чему стремиться и что улучшать, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим иного Андрея Рублева, который провел работу над ошибками.

— В женском рейтинге обострилась борьба за первые позиции. Впервые в карьере закончила сезон на первом месте Арина Соболенко. Насколько она, на ваш взгляд, прогрессировала?

— Это лучший ее сезон. Она показала стабильный и уверенный теннис. Конечно, она стала играть немного иначе — уже понимает, в какие моменты ей нужно собраться по ходу матча. Арина не распыляется на невынужденные ошибки, как бывало раньше. Она наиграла уверенность. К тому же, ее окружают правильные люди, которые поддерживают вокруг нее необходимый эмоциональный фон.

Очень здорово, что идет смена лидеров в женском туре. У Арины есть изюминка, благодаря которой она может быть лучшей. На корте она один человек, вне корта — другой, очень интересная личность. И чем напряженнее борьба за первое место, тем интереснее будет за ней наблюдать. В следующем сезоне ждем в топ-10 и наших девочек.

close пресс-служба Надежды Петровой

— В преддверии Нового года, поделитесь, пожалуйста, интересной новогодней историей для наших читателей?

— Одной из самых ярких историй, связанных со встречей Нового года, стал случай, который произошел со мной на борту самолета. В канун Нового года я летела в Австралию, и когда в воздухе наступил Новый год, капитан экипажа обратился ко всем и поздравил с праздником. А потом вдруг сказал, что на борту летит известная теннисистка, входящая в десятку лучших теннисисток мира, чтобы вместе с другими спортсменами представлять Россию на Australian Open. Капитан обратился ко мне лично и поздравил с Новым годом, пожелал победы и отметил, что вся страна будет болеть за нас, поддерживать, и что он верит, что флаг Российской Федерации будет поднят в Австралии. Все вокруг стали аплодировать, и меня эта ситуация очень тронула. Не ожидала, что получу такое поздравление, и мне очень помогла эта поддержка в будущем.

Хочу поздравить всех читателей «Газеты.Ru» с наступающим Новым годом! Пусть 2025 год принесет всем любовь и счастье, позволит реализовать все планы и воплотит в жизнь все мечты.