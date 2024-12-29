Великий год Овечкина: погоня за Гретцки и раннее возвращение после перелома

Александр Овечкин вернулся на лед после перелома лодыжки и в первом же матче против «Торонто» забросил свою 16-ю шайбу в сезоне, еще приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по голам за всю историю. «Газета.Ru» рассказывает, почему 39-летний капитан «Вашингтона» — главный герой уходящего года в хоккее.

Тяжелый прошлый сезон

Когда Александр Овечкин начал прошлый сезон с пяти матчей без голов, затем забросил в двух играх подряд, но снова замолчал еще на шесть встреч, а затем имел лишь девять шайб после 45 матчей, казалось, что великий снайпер переживает закат. Во время первой части сезона-2023/24 Ови выдал абсолютно антирекордные для себя 14 игр без заброшенных шайб подряд.

В тот момент даже погоня за снайперским рекордом Уэйна Гретцки уже начала казаться чем-то, возможно, несбыточным.

Но, перезагрузившись за паузу на Матч всех звезд, российский голеадор выдал шесть встреч со взятиями ворот подряд, а всего настрелял 23 шайбы в 36 последних встречах регулярки, закончив ее с добротными 65 (31+34) очками.

И все равно нового сезона поклонники Александра Великого ожидали с опаской: форварду 39 лет, он явно не молодеет, а прошлогодний тяжелый старт оставил тяжкое впечатление.

«Вашингтон», умудрившийся заскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда с беспрецедентной разностью заброшенных и пропущенных шайб (-37), очень активно провел лето, совершив ряд приобретений, и действительно стал лучше.

Овечкин же, чьи фотографии из летнего отпуска со внушительным животом, не добавляли оптимизма болельщикам, после возвращения к тренировкам похудел на 15 кг и попер со старта.

«Вот что они так стартовали, в принципе, не самый большой сюрприз. Как они поработали на рынке в июле и августе, ну это прямо достойно восхищения. Это отличный пример для всех остальных, потому что в каждую из линий «Вашингтон» нашел укрепления: нашли Томпсона в «раму», нашли Чикрана в оборону, нашли Дюбуа, Манджипани, Врану аж достали в атаку. В общем, стало-то все куда лучше на бумаге, и на деле это тоже начало работать. А вот такая форма Овечкина… Когда человек выдает лучший старт в карьере в 39 лет — это вообще какой-то, мне кажется, нонсенс», — рассказал «Газете.Ru» хоккейный комментатор и автор собственного YouTube-канала Филипп Майков.

Сумасшедший старт

Давайте остановимся на результатах Александра Великого на старте сезона отдельно, потому что они из ряда вон выходящие по любым меркам. В первых 18 играх регулярного чемпионата он забросил 15 шайб и сделал десять результативных передач, выдав свой лучший старт в карьере! И это в 39 лет! Фантастика, не иначе.

«Игрок такого плана, который уже столько выиграл, который уже столько поназабивал. Ладно бы, если бы это был какой-то, не знаю, ролевик, который в 39 лет просто там случайно бабахнул, и он всегда шел по, не знаю, там, три очка за 20 матчей, а в 39 лет набрал пять. Это было бы одно. Но здесь 15 голов за 18, это, конечно, нонсенс», — отмечает Майков.

Овечкин после стартового отрезка сезона был лидером гонки снайперов во всей лиге, а в собственной команде уступал по очкам только центральному нападающему своего звена Дилану Строуму, хотя отметить надо и белорусского силовика Алексея Протаса, выполнявшего много черновой работы в этой тройке и сильно прибавившего также в атаке.

«Ну и звено, то есть это же не только Овечкин, не он же все. То есть Овечкин сейчас и Овечкин даже еще там пятилетней давности, мне кажется, все равно это уже немножечко разные игроки, потому что сейчас за него колоссальный объем работы делают и партнеры его. И Протас, и Строум. Протас, конечно, в первую очередь. Вообще, мне кажется, он может претендовать на звание главного прорыва, главного открытия вот этих трех первых месяцев. Потому что как Протас играет, это просто великолепно», — подчеркнул комментатор.

Выдав такой старт, капитан «Вашингтона» как будто снял все остававшиеся вопросы о том, сможет ли он вообще дотянуться до «вечного» снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки, чье официальное прозвище в НХЛ — Величайший.

На счету Гретцки за карьеру 894 шайбы в регулярных чемпионатах, у Овечкина после резвого старта стало 868. До повторения рекорда оставалось всего 26 точных бросков.

И это при контракте, который действует еще и в следующем сезоне. Вот только все уже настраивались на падение рекорда в кампании-2023/24. И тут случилось непредвиденное…

Перелом и быстрое возвращение

В 18-й встрече сезона против «Юты» Овечкин, уже успевший к тому моменту оформить дубль, столкнулся в третьем периоде нога в ногу с форвардом соперников Джеком Макбэйном и, хромая, покинул лед.

Обследование, проведенное на следующий день, показало, что 39-летний форвард сломал лодыжку и выбыл из строя как минимум на полтора месяца.

Новость разочаровала и расстроила как болельщиков «Вашингтона», на момент травмы своего капитана сенсационно лидировавшего в Восточной конференции, так и личных поклонников Ови. Да и всех любителей хоккея, в целом. Даже сам Уэйн Гретцки был расстроен, что его преследователь выбыл из строя.

Кроме того, в 39 лет организм восстанавливается не так, как в 20, но Овечкина это, похоже, не касается. Александр Великий во время травмы неплохо проводил время, появившись, например, на матче НБА и потягивая там на трибуне пиво. Но и восстановился он быстрее ожидаемого.

Уже через три недели он впервые вышел на лед, затем стал кататься в хоккейной экипировке, провел бросковую тренировку со своим многолетним партнером по звену Никласом Бэкстремом, с передач которого забрасывал в карьере чаще всего, а дальше стал работать уже с командой, пусть и в бесконтактной майке.

Во время короткого перерыва на католическое Рождество в НХЛ Ови сменил на тренировках бесконтактную майку на обычную и в первом же матче после перерыва против «Торонто» не просто появился на льду, а поставил в игре точку, поразив в концовке уже оставленные голкипером ворота «Мэйпл Лифс» (5:2).

«Касательно побьет, не побьет в этом сезоне… Сколько остается? 25, и 26-я будет рекордная. Просто математически если взять, то, как он идет, да, наверное, ему хватит матчей, если до конца регулярки все сыграет. Тогда, тогда да, ему с запасом хватит такого темпа, но тут просто проблема в том, что «Вашингтон» еще, мне кажется, единственная команда в этом сезоне, которая не испытала просадку. А она не минует, — считает Майков.

— Ну просто, ну все уже успели хоть чуть-чуть да завалиться. Уже «Виннипег», и тот успел, «Миннесота» успела, «Вегас» успел, на Востоке «Флорида», «Торонто», «Нью-Джерси» — все, все, все успели хоть чуть-чуть просесть, а «Вашингтон» — нет. А это неминуемо будет. Ну, прям 100% настанет отрезок, где Вашингтон будет никакущий. И Овечкин, соответственно, вместе с ним тоже. Поэтому мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы он успел это сделать в текущем сезоне и уже все, закрыл этот гештальт, но я думаю, нет. Думаю, в следующем, последний год контракта все максимально красиво, чтобы билеты на каждый матч «Вашингтона» стоили, я не знаю, тысячи по две с половиной долларов, чтобы Гретцки весь сезон за ним летал, чтобы из этого сделали шоу, сериал, что угодно. Ну, побьет Овечкин рекорд сейчас, зачем ему следующий год играть? Ну, кому это нужно? Я не сторонник теории заговора, но мне кажется, просто даже по игровым причинам, не дотянет он в этом сезоне. Уже потрясающий старт, уже суперский задел есть, поэтому можно подождать и до следующего года».

Правда, у самого восьмого номера, вполне возможно, иные планы. В любом случае, Александр Овечкин — главный хоккейный герой уходящего года. В этом просто никаких сомнений!