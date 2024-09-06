«Гендерные извращенцы». В МИД РФ высказались о «дебилизации» мирового спорта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) назвала «дебилизацией» последние события в мировом спорте. Дипломат раскритиковала участие в соревнованиях транс-персон, назвав их «гендерными извращенцами», и призвала их «ставить над собой эксперименты», не затрагивая олимпийское движение. Также Захарова заявила, что спортсменов, спонсировавших ВСУ, надо наказывать «вне закона».

«Дебилизация спорта»

Мария Захарова назвала «несбыточной мечтой» неполитизированный спорт.

«Я желаю поменьше сталкиваться с политизацией спорта, хотя это фактически моя мечта, которая вряд ли сбудется. Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путаются гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта», — приводит слова Захаровой на Восточном экономическом форуме РИА Новости.

Представитель МИД заявила, что, по ее мнению, таким образом спорт уничтожается. Она выразила надежду, что те, кто атакует мировой спорт, потерпят поражение, и восторжествуют принципы олимпизма, которые передавались из поколения в поколение.

«…чтобы принцип олимпизма был жив, чтобы спорт был для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев», — сказала Захарова.

На Олимпиаде в Париже — 2024 разразился скандал вокруг участия в женском боксерском турнире представительницы Алжира Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня. Несмотря на то, что они провалили гендерный тест на чемпионате мира — 2023 и были отстранены от соревнований решением Международной ассоциации бокса (IBA), они все же были допущены до участия в Играх и стали олимпийскими чемпионками в своих весовых категориях.

Президент IBA Умар Кремлев ранее писал в своем Telegram-канале, что у отстраненных боксерш были обнаружены мужские XY-хромосомы. Однако подобные хромосомы могут встречаться и у женщин с редкими генетическими отклонениями. По этой причине МОК не стал лишать спортсменок возможности выступить на Олимпиаде.

Стоит отметить, что Иман Хелиф и Линь Юйтин точно не транс-персоны (в Алжире это вообще запрещено на государственном уровне). Они были рождены женщинами, но наборы их хромосом нетипичны из-за болезни.

Почетный профессор СФУ и Геттингенского университета, генетик Константин Крутовский в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что такое возможно.

«Возможны различные хромосомные аберрации и нарушения. В частности, у некоторых людей с вагиной в клетках может быть XY», — сказал генетик.

При этом Международная ассоциация бокса, отстранившая спортсменок, заявляла, что «не имеет значения, как Иман Хелиф и Линь Юйтин идентифицируют себя и что написано в их паспорте. Основная озабоченность IBA заключается в том, что их гормональный дисбаланс дает им явное преимущество перед их коллегами-женщинами в соответствующих весовых категориях».

«Не надо покушаться на олимпийское движение»

Мария Захарова негативно оценила участие в международных спортивных соревнованиях транс-персон. Она указала, что такие атлеты якобы портят основы спорта, к созданию которого не имеют отношения.

«Если они хотят ставить над собой эксперименты в других странах, то пусть они это делают, они взрослые люди и сами распоряжаются своей судьбой. Но не надо портить то, что они не создавали, а они не создавали мировой спорт. Хотят менять пол, придумывать новую идентификацию и при этом кататься на коньках, на санках, пусть делают, только без покушения на мировое спортивное олимпийское движение», — призвала представитель МИД.

По словам Захаровой, терпимость спортивных чиновников к вопросам идентичности атлетов приводит к тому, что в спорте проявляются проблемы душевного нездоровья. Она выразила уверенность, что это пройдет, пожелав при этом, чтобы спорту было нанесено как можно меньше ущерба. Дипломат указала, что Олимпийские игры в Париже заставили задуматься даже абсолютных скептиков.

«МОК идет на поводу у западной болезненной мысли»

Помимо этого, Мария Захарова прокомментировала предстоящие в марте 2025 года выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Действующий глава организации Томас Бах уже заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Его могут сменить британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч — младший или японец Моринари Ватанабэ.

«Это вызов, с которым сталкиваются все международные чиновники: либо они выполняют свои обязанности согласно уставу организации — это касается и МОК, и других международных структур, — либо идут на поводу у западной болезненной мысли», — заметила Захарова.

Она заявила, что для каждого международного спортивного чиновника наступает момент истины, и призвала голосовать на выборах главы МОК по закону.

«Терпимости к спонсорам ВСУ быть не может»

Еще одной темой, которую затронула представитель МИД, стали спортсмены из России, финансировавшие Вооруженные силы Украины (ВСУ). Терпимости к таким людям быть не может, заявила Захарова.

«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим... Здесь абсолютно вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что имеет в виду ситуации, когда россияне передавали деньги, которые шли на финансирование атак против мирных граждан и военных РФ, а также на разрушение гражданской инфраструктуры.

Напомним, 30 августа бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины, уроженец Хабаровска Александр Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.