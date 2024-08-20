«В клетках XY, но с вагиной». Почему боксерша Иман Хелиф «провалила» гендерный тест

Олимпиада в Париже прошла, но споры о правомерности допуска к соревнованиям двух спортсменок — Иман Хелиф и Линь Юйтин — только набирают обороты. И алжирская, и тайваньская боксерши увезли с Олимпиады золото, однако ранее они были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса из-за того, что не прошли гендерные тесты. Генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский объяснил «Газете.Ru», почему иногда так сложно установить пол спортсмена.

Борьба документов

Дискуссии о том, допускать ли двух сильнейших спортсменок Иман Хелиф и Линь Юйтин на соревнования по боксу среди женщин, начались еще в 2022 году. После многочисленных жалоб тренеров, поданных в Международную ассоциацию бокса (IBA), боксерши согласились на гендерное тестирование. Как сказано в подробном отчете IBA, «забор образцов крови был произведен 17 мая 2022 года в лаборатории Sistem Tip из Стамбула (номер лицензии: 194-MRK).

Лаборатория обнаружила результаты, которые не соответствовали критериям участия в соревнованиях IBA среди женщин».

Чтобы подтвердить эти результаты, тестирование повторили через год — 17 марта 2023 года. Они были абсолютно идентичны первым тестам. Тогда 24 марта 2023 года спортсменкам сообщили об их дисквалификации из-за несоответствия критериям отбора. Иман Хелиф и Линь Юйтин получили копии своих тестов и были проинформированы о возможности подачи апелляции в CAS (Court of Arbitration for Sport – спортивный арбитражный суд) в течение 21 дня.

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Линь Юйтин не обжаловала решение о дисквалификации, поэтому оно вступило в законную силу. Иман Хелиф апелляцию подала, однако потом вышла из процесса, предоставив медицинской комиссии IBA ряд медицинских документов.

12 апреля 2023 года IBA проинформировала Иман Хелиф о выводах, сделанных Медицинской комиссией IBA, и снова подтвердила, что она не имеет права участвовать в соревнованиях IBA среди женщин. Ее профиль был удален из базы данных IBA, и спортсменка не обжаловала это решение.

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Логичный вывод

IBA открыто говорит о том, что Иман Хелиф и Линь Юйтин согласились и сделали гендерные тесты, однако какие именно, в документах не указывается.

«Газета.Ru» официально обратилась в IBA за разъяснением, но в Международной ассоциации бокса ответили, что не имеют права разглашать названия конкретных тестов, а также их результатов.

На сайте организации написано, что «для IBA не имеет значения, как Иман Хелиф и Линь Юйтин идентифицируют себя и что написано в их паспорте. Основная озабоченность IBA заключается в том, что их гормональный дисбаланс дает им явное преимущество перед их коллегами-женщинами в соответствующих весовых категориях. Это может быть опасно для других боксерш, что мы уже видели во время Олимпийских игр».

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Так как МОК допустил спортсменок до соревнований, а там, как известно, допуск осуществляется только по паспорту (гендерные тесты запрещены), логично предположить, что, по результатам исследований, проведенных IBA, в их клетках нашли XY-хромосомы, определяющие генотип мужчины.

В правилах IBA можно найти следующие строки: «соревнования IBA будут проводиться только между спортсменами-мужчинами и спортсменками-женщинами. Участие спортсменов с DSD (differences of sexual development — различия в половом развитии) в соревнованиях по боксу было признано опасным для здоровья и безопасности боксеров». В правилах даны и точные определения пола:

Определение мужчины / Male/ Boy = индивид с хромосомами XY.

Определение женщины / Female / Girl = индивидуум с хромосомами XX.

Это дает нам право сделать логичный вывод о том, что в клетках Иман Хелиф и Линь Юйтин действительно была найдена хромосома Y.

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Воспитывали девочек

Родители Иман Хелиф говорили, что воспитывали ее, как девочку, а Линь Юйтин заявляла, что ее национальный идентификационный номер начинается с двойки, что определяет ее как гражданку, а не гражданина Тайваня.

Однако, как пояснил «Газете.Ru» почетный профессор СФУ и Геттингенского университета, генетик Константин Крутовский, хромосома XY в клетках может быть найдена даже у индивидуумов с женскими половыми органами.

«У человека 23 пары хромосом. Если хромосомы нормальны и не несут мутаций в генах, контролирующих пол, то эмбрионы с двумя ХХ хромосомами развиваются по женскому типу, а с XY — по мужскому. Но возможны различные хромосомные аберрации и нарушения. В частности, у некоторых людей с вагиной в клетках может быть XY», — сообщил Крутовский.

По словам профессора, такое соотношение мужской половой хромосомы и женских половых органов возможно в двух случаях: если эмбрион мозаичен, — то есть имеет как XX, так XY клетки, а также если в организме, который имеет мужской набор хромосом XY, нарушена работа важных генов, которые определяют мужской пол, и он отчасти развился по женскому типу, но с некоторыми мужскими чертами.

Мозаицизм внешне может проявляться по-разному.

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«Разное соотношение и распределение этих клеток с Y-хромосомй в различных тканях и органах может приводить к смешанным признакам половой дифференциации, степень выраженности которых будет зависеть от того, насколько широко распространены клетки с тем или иным набором хромосом. Таким образом, внешний вид человека с мозаицизмом может сильно варьировать от одного случая к другому, от незначительных отклонений до явно выраженных интерсекс-состояний. Несомненно, что одно из этих состояний как раз-таки может давать «мужские» преимущества в женском виде спорта», — отметил Крутовский.

В случае мозаицизма сложно будет произвести и гендерное тестирование, так как тест может выдавать разные результаты.

Если же говорить о мужских генах, которые в некоторых случаях оказываются нерабочими, то речь прежде всего идет о гене SRY в Y-хромосоме.

«При его потере или мутации эмбрион может развиваться по женскому типу, несмотря на мужской набор хромосом XY. Возможны и более сложные (и редкие) случаи, когда у мужчин могут образоваться спермии, несущие Х-хромосомы с мужским геном SRY. При оплодотворении таким спермием могут развиваться особи с мужскими признаками, но при этом с чисто женским набором хромосом ХХ (синдром де ля Шапеля)», — объясняет Крутовский.

Определить пол в некоторых случаях действительно довольно сложно, так как природа многообразна в своих проявлениях, не все из которых отражает тест на хромосомы, объяснил профессор.

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«Но, если в клетках найдена мужская хромосома XY, с моей точки зрения, это прямое указание для исключения этого спортсмена из женского соревнования. Особенно в боксе, где один соперник может сильно травмировать другого. Из-за травмоопасности, я считаю, стоит вообще запретить женский бокс или хотя бы исключить его из олимпийских видов спорта», — резюмировал ученый.

Что же касается IBA, то, как ответили «Газете.Ru» в ассоциации, организация продолжит бороться за то, что «правильно для наших боксеров».

«Мы существуем для того, чтобы создавать условия для спортсменов и защищать их. Прискорбно, что МОК поставил под угрозу безопасность женщин-боксеров на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Если бы IBA организовывала олимпийский турнир по боксу в Париже, то не допущенные к соревнованиям боксеры не выступали бы на Играх ни при каких обстоятельствах», — заявили «Газете.Ru» в ассоциации.