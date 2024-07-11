«Это спонсорские деньги»: ОКР компенсировал атлетам недопуск до Олимпиады В Госдуме сообщили, что компенсации атлетам за недопуск до ОИ идут не из бюджета

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что атлеты тратят эти средства на собственное развитие и на поддержание своего спортивного уровня.

«ОКР выплатил компенсации 245 спортсменам»

ОКР произвел выплаты компенсаций спортсменам, которые не получили допуск до Олимпиады — 2024. Об этом сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал функционер.

РБК уточняет, что речь идет о сумме, в общей сложности превышающей более 200 млн рублей. Сенглеев также подчеркнул, что ОКР готов выплатить компенсации атлетам и в будущем, если у них возникнут проблемы с допуском до зимней Олимпиады — 2026.

«ОКР готов выплатить средства нашим спортсменам, которые могут быть не допущены до Олимпиады — 2026.

Деньги для этого есть, фонд заложен. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с допуском на эти Игры», — заключил Сенглеев.

«Это спонсорские деньги»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» подчеркнула, что речь идет не о расходовании госбюджета, а о спонсорских средствах. Она также обратила внимание, что атлеты тратят эти деньги на поддержание и повышение своего профессионального уровня.

«Надо учитывать, что это не государственные деньги. Люди могут говорить, что это очень большая сумма, но ее выплачивают спонсоры, это не бюджет.

Олимпийский комитет решил сделать такой жест для наших спортсменов и поддержать их — и это очень правильно. И хорошо, что спонсоры потратились не только, условно, на футбол, а еще и на поддержку наших лучших летних олимпийцев. Это касается тех спортсменов, которые не участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе и не выступали на турнирах — к примеру, спортсмены федераций борьбы и дзюдо участвовали в отборах и не получат эту компенсацию», — сказала Журова.

Она напомнила, что выплаты проводились и прежде для тех олимпийских чемпионов и призеров Игр, которые не могли из-за санкций участвовать в международных соревнованиях. По ее словам, скорее всего, они бы отобрались на парижскую Олимпиаду.

«Это не утешение, это необходимость. Потому что спортсменам нужно тренироваться, чтобы их уровень оставался высоким, и они могли выступать на равных с мировыми достижениями. Это интересно в том числе и болельщикам, которые смотрят на результаты даже внутри страны и видят, что наши спортсмены не хуже иностранных. Поверьте, те атлеты, которые получают эти деньги, тратят их исключительно на спорт», — заверила Журова.

Требования к россиянам

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.