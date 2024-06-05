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Спорт

17-летняя надежда России сражается с Соболенко за полуфинал «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». Четвертьфинал. Мирра Андреева — Арина Соболенко. ОНЛАЙН

В своем первом четвертьфинале турнира «Большого шлема» в карьере 17-летняя россиянка Мирра Андреева встречается с Ариной Соболенко из Белоруссии — одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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18:51

Мирра попала в аут, и Соболенко победила на тай-брейке со счетом 7:5! Первый сет остался за белорусской теннисисткой.

18:51

Арина на подаче. Сетбол!

18:51

5:6! Мирра отлично попала в самый уголок корта через коридор.

18:50

Андреева опять на подаче. А у Соболенко двойной сетбол!

18:50

6:4! Арина блестяще попала по боковой линии и торжествующе прокричала на всю арену. Зрители аплодируют.

18:50

Андреева на подаче.

18:48

4:5! Мирра приняла навылет и сократила отставание от Соболенко.

18:47

5:3 в пользу Арины! Мирра решила сыграть укороченным, но Соболенко догнала и обвела соперницу.

18:47

4:3! Мирра сыграла укороченным, и Соболенко не догнала.

18:46

4:2 в пользу Соболенко!

18:45

3:2 в пользу Арины! Мирра приняла в сетку.

18:44

Соболенко на подаче.

18:44

2:2! Андреева приняла навылет.

18:44

Арина на подаче.

18:43

2:1 в пользу Соболенко! Двойная ошибка у Мирры.

18:43

Андреева на подаче опять.

18:43

1:1! Соболенко очень коротко приняла, Мирра догнала мяч и взяла очко.

18:43

Мирра на подаче.

18:42

1:0! Соболенко отлично попала по боковой линии.

18:42

Соболенко — первая на подаче на тай-брейке.

18:41

Соболенко ошиблась по длине, и Андреева с трудом забрала свою подачу! Счет в первом сете стал 6:6, и нас ждет тай-брейк!

18:40

40:30! Андреева сыграла очень коротко, и Арина уверенно пробила в недосягаемую для нее часть корта.

18:40

40:15! Андреева сыграла укороченным, Соболенко успела догнать, но сыграла прямо на ракетку сопернице. Россиянка без проблем пробила в пустую часть корта.

18:39

30:15! Андреева блестяще сыграла резаным в противоход сопернице.

18:38

15:15! Двойная ошибка от Мирры — уже четвертая в этом матче.

18:37

15:0! Мирра здорово пробила слева по линии — это было невозможно догнать. Отличное начало на своей подаче для россиянки.

18:36

Соболенко блестяще сыграла укороченным и взяла свою подачу! Это третий гейм подряд, который она взяла. Счет в первом сете стал 6:5 в пользу Арины!

18:36

40:15! Мирра приняла в аут.

18:35

30:15! Мирра отлично приняла, вынудила Соболенко отбить «свечой», а потом вышла к сетке и с лета отправила мяч в пустую часть корта.

18:33

30:0! Соболенко красиво развела соперницу и мяч по разным углам.

18:33

15:0! Соболенко вышла к сетке и пробила в противоход сопернице.

18:32

Андреева ошиблась по ширине, Соболенко сделала брейк и сравняла счет в первом сете — 5:5!

18:32

15:40! Соболенко догнала мяч после укороченного удара от Андреевой и неотразимо пробила в свободную часть корта.

18:31

15:30! Арина не смогла попасть в корт с бэкхенда. Это 14-я невынужденная ошибка Соболенко в матче.

18:30

0:30! Совсем чуть-чуть не попала Мирра по боковой линии.

18:30

0:15! Соболенко приняла навылет.

18:29

Андреева подает на сет.

18:28

Соболенко взяла свою подачу и сократила отставание в первом сете — 4:5!

18:28

40:30! Пятая двойная ошибка у Соболенко в матче.

18:27

40:15! Андреева неожиданно классно приняла — обвела вышедшую к сетке Соболенко.

18:27

40:0! Соболенко вернулась и громит соперницу на своей подаче.

18:26

30:0! Соболенко пробила обратным кроссом в противоход Андреевой.

18:26

15:0! Арина повела на своей подаче — попала точно по линии.

18:25

Соболенко приняла в аут, и Андреева забрала свою подачу. Россиянка ведет в первом сете со счетом 5:3!

18:25

40:15! Соболенко потащила два тяжелых мяча, но потом отбила в аут.

18:24

30:15! Мирра ошиблась и пробила в сетку.

18:24

30:0!

18:23

15:0! Соболенко начала проигрывать на подаче Андреевой и всячески показывает, что ей очень плохо и она не может играть.

18:24

Арина выпила таблетку и вернулась на корт!

18:21

Соболенко вызвала доктора. Очевидно, что со второй ракеткой мира что-то не так. Сегодня она выглядит очень уставшей и часто не добегает за простыми укороченными.

18:19

Соболенко ударила в сетку! Андреева сделала брейк и повела в первом сете со счетом 4:3!

18:19

30:40! Мирра ошиблась по длине.

18:18

15:40! Соболенко вышла к сетке, и Мирра красиво отправила мяч ей за спину. Зрители аплодируют и скандируют «Мирра!».

18:17

15:30! Мирра опять здорово приняла подачу Соболенко и вынудила соперницу ошибиться по длине. Арина продолжает ругаться с тренерами.

18:17

15:15!

18:16

0:15! Соболенко мощно подала, но Андреева неплохо приняла, после чего белорусская теннисистка атаковала в аут.

18:16

Соболенко приняла в аут, и Андреева впервые в этом сете сумела взять свою подачу! Счет в первой партии стал 3:3.

18:15

40:30! Соболенко так остро сыграла на приеме, что Андреева отбила в аут.

18:14

40:15! Андреева опять блестяще сыграла укороченным, а Соболенко почему-то не стала даже пытаться догонять.

18:13

30:15! Мирра сыграла укороченным, и Соболенко даже не стала бежать за ним. После этого розыгрыша белорусская теннисистка сразу поменяла ракетку.

18:13

15:15! Соболенко приняла в аут .

18:11

0:15! Третья двойная ошибка у Мирры.

18:11

Соболенко пробила в метровый аут! Это позволило Андреевой сделать брейк и сократить отставание в первом сете — 2:3!

18:10

Больше у Андреевой! Россиянка два раза подряд вытащила безнадежные мячи из самых углов корта, а потом Соболенко ошиблась на простом смэше — пробила в сетку.

18:09

40:40! Арина здорово пробила кроссом в противоход сопернице.

18:08

30:40! А вот теперь Соболенко ошиблась при выходе к сетке. Попыталась с лета пробить резаным, но попала в сетку.

18:07

30:30! Мирра отразила «свечой», Соболенко вышла к сетке и смэшем забрала еще одно очко.

18:06

15:30! Мирра блестяще сыграла укороченным — Арина не догнала.

18:06

15:15! Андреева приняла в аут.

18:05

0:15! Соболенко сыграла укороченным, но Мирра смогла догнать и ответить. Тогда Арина попыталась перебросить соперницу, но россиянка в красивом прыжке смэшем отправила мяч в корт без шансов для Соболенко.

18:04

Соболенко сделала брейк и повела в первом сете со счетом 3:1!

18:04

0:40! И опять двойная ошибка у Андреевой.

18:03

0:30! Андреева сильно сорвала удар с бэкхенда — мяч улетел в небеса.

18:02

0:15! Двойная ошибка у Мирры.

18:01

Опять двойная ошибка у Соболенко! Она ругается на своего тренера. А Мирра тем временем делает брейк и сокращает отставание в первом сете — 1:2!

18:00

15:40! Невынужденная ошибка от Соболенко — с бэкхенда отправила мяч в аут. Двойной брейк-поинт у Андреевой!

17:59

15:30! Соболенко совершила двойную ошибку.

17:59

15:15! Мирра попыталась агрессивно принять коротким обратным кроссом, но ошиблась по ширине.

17:58

0:15! Арина неожиданно ошиблась после хорошей подачи — попала в сетку.

17:57

Соболенко уверенно сделала брейк и повела в первом сете со счетом 2:0!

17:57

Больше у Арины! Она попала точно в угол корта. Брейк-поинт у белорусской теннисистки!

17:56

40:40! Соболенко вышла к сетке и мощно атаковала смэшем в разные части корта. Андреева каким-то чудом отбила все мячи, но в конце концов попала в аут.

17:55

40:30! Соболенко сыграла укороченным, но неудачно: Мирра легко догнала и атаковала в свободную часть корта.

17:55

30:30! Соболенко так сильно приняла, что Андреева отбила в сетку.

17:54

30:15! Эйс от Андреевой! Блестящая подача.

17:54

15:15!

17:53

0:15! Андреева хорошо подала, но потом вышла к сетке и сыграла неудачно — в аут.

17:52

Соболенко взяла свою подачу и повела в первом сете со счетом 1:0!

17:52

40:30!

17:51

40:15! Подача навылет от Арины.

17:51

30:15! Андреева приняла в аут.

17:50

15:15! Мирра приняла подачу, но Соболенко мощно атаковала в противоположный угол, и россиянка отбила в сетку.

17:51

0:15! Арина неожиданно начинает матч с двойной ошибки.

17:50

Матч начался! Соболенко на подаче.

17:40

Теннисистки уже появились на корте. Началась разминка!

17:35

Соперницы встречались между собой дважды, и оба раза предсказуемо победила более опытная Соболенко. В этом году вторая ракетка мира обыграла 17-летнюю Андрееву на турнире в Мадриде со счетом 6:1, 6:4. А в 2023 году Соболенко на том же турнире одержала победу над Миррой со счетом 6:3, 6:1.

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка Мирра Андреева играет с одной из главных фавориток турнира Ариной Соболенко из Белоруссии.

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