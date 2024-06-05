17-летняя надежда России сражается с Соболенко за полуфинал «Ролан Гаррос». LIVE

Мирра попала в аут, и Соболенко победила на тай-брейке со счетом 7:5! Первый сет остался за белорусской теннисисткой.
6:4! Арина блестяще попала по боковой линии и торжествующе прокричала на всю арену. Зрители аплодируют.
5:3 в пользу Арины! Мирра решила сыграть укороченным, но Соболенко догнала и обвела соперницу.
Соболенко ошиблась по длине, и Андреева с трудом забрала свою подачу! Счет в первом сете стал 6:6, и нас ждет тай-брейк!
40:30! Андреева сыграла очень коротко, и Арина уверенно пробила в недосягаемую для нее часть корта.
40:15! Андреева сыграла укороченным, Соболенко успела догнать, но сыграла прямо на ракетку сопернице. Россиянка без проблем пробила в пустую часть корта.
15:0! Мирра здорово пробила слева по линии — это было невозможно догнать. Отличное начало на своей подаче для россиянки.
Соболенко блестяще сыграла укороченным и взяла свою подачу! Это третий гейм подряд, который она взяла. Счет в первом сете стал 6:5 в пользу Арины!
30:15! Мирра отлично приняла, вынудила Соболенко отбить «свечой», а потом вышла к сетке и с лета отправила мяч в пустую часть корта.
15:40! Соболенко догнала мяч после укороченного удара от Андреевой и неотразимо пробила в свободную часть корта.
15:30! Арина не смогла попасть в корт с бэкхенда. Это 14-я невынужденная ошибка Соболенко в матче.
Соболенко приняла в аут, и Андреева забрала свою подачу. Россиянка ведет в первом сете со счетом 5:3!
15:0! Соболенко начала проигрывать на подаче Андреевой и всячески показывает, что ей очень плохо и она не может играть.
Соболенко вызвала доктора. Очевидно, что со второй ракеткой мира что-то не так. Сегодня она выглядит очень уставшей и часто не добегает за простыми укороченными.
15:40! Соболенко вышла к сетке, и Мирра красиво отправила мяч ей за спину. Зрители аплодируют и скандируют «Мирра!».
15:30! Мирра опять здорово приняла подачу Соболенко и вынудила соперницу ошибиться по длине. Арина продолжает ругаться с тренерами.
0:15! Соболенко мощно подала, но Андреева неплохо приняла, после чего белорусская теннисистка атаковала в аут.
Соболенко приняла в аут, и Андреева впервые в этом сете сумела взять свою подачу! Счет в первой партии стал 3:3.
40:15! Андреева опять блестяще сыграла укороченным, а Соболенко почему-то не стала даже пытаться догонять.
30:15! Мирра сыграла укороченным, и Соболенко даже не стала бежать за ним. После этого розыгрыша белорусская теннисистка сразу поменяла ракетку.
Соболенко пробила в метровый аут! Это позволило Андреевой сделать брейк и сократить отставание в первом сете — 2:3!
Больше у Андреевой! Россиянка два раза подряд вытащила безнадежные мячи из самых углов корта, а потом Соболенко ошиблась на простом смэше — пробила в сетку.
30:40! А вот теперь Соболенко ошиблась при выходе к сетке. Попыталась с лета пробить резаным, но попала в сетку.
0:15! Соболенко сыграла укороченным, но Мирра смогла догнать и ответить. Тогда Арина попыталась перебросить соперницу, но россиянка в красивом прыжке смэшем отправила мяч в корт без шансов для Соболенко.
Опять двойная ошибка у Соболенко! Она ругается на своего тренера. А Мирра тем временем делает брейк и сокращает отставание в первом сете — 1:2!
15:40! Невынужденная ошибка от Соболенко — с бэкхенда отправила мяч в аут. Двойной брейк-поинт у Андреевой!
40:40! Соболенко вышла к сетке и мощно атаковала смэшем в разные части корта. Андреева каким-то чудом отбила все мячи, но в конце концов попала в аут.
40:30! Соболенко сыграла укороченным, но неудачно: Мирра легко догнала и атаковала в свободную часть корта.
15:15! Мирра приняла подачу, но Соболенко мощно атаковала в противоположный угол, и россиянка отбила в сетку.
Соперницы встречались между собой дважды, и оба раза предсказуемо победила более опытная Соболенко. В этом году вторая ракетка мира обыграла 17-летнюю Андрееву на турнире в Мадриде со счетом 6:1, 6:4. А в 2023 году Соболенко на том же турнире одержала победу над Миррой со счетом 6:3, 6:1.