Пост о погибшем на СВО отце и два лайка: Киев требует отстранить от ОИ трех российских спортсменок Украина требует отстранить трех россиянок от ОИ за пост о смерти отца

Украина требует отстранить одну белорусскую и трех российских спортсменок от участия в Олимпийских играх в Париже. Поводом для возмущения стал пост борца вольного стиля Динары Кудаевой о погибшем в зоне СВО отце, который лайкнули две ее коллеги по сборной. Белоруске досталось за прошлогоднее мероприятие, на котором вместе с ней присутствовал сын Александра Лукашенко. В Федерации спортивной борьбы РФ при этом не уверены, что россияне вообще отправятся на Игры.

Занимающаяся вольной борьбой российская спортсменка Динара Кудаева в соцсетях опубликовала пост в память об отце, погибшем в зоне СВО. Ее коллеги по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева поставили лайки. В связи с этим НОК (Национальный олимпийский комитет) Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой отстранить девушек от участия в Олимпийских играх. Письмо опубликовано на сайте НОК.

Согласно информации РИА Новости, отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года в зоне СВО. 25 мая девушка поделилась этим на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена): она опубликовала фото мужчины с подписью «Ты мой герой».

Президент НОК Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко посчитали, что Кудаева, Хорошавцева и Малищева открыто поддерживают военные действия против Украины, поэтому «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

По словам спортивных чиновников, Кудаева опубликовала сообщение о смерти своего отца и призвала почтить его как героя. Две другие спортсменки поддержали публикацию. Более того, Хорошавцева написала комментарий под постом коллеги со словами поддержки.

Претензии к белоруске из-за Лукашенко

В указанном письме также упомянута белорусская спортсменка, борец вольного стиля Ирина Курачкина. В украинском НОК потребовали ее отстранения, так как девушка в прошлом году участвовала «в пропагандистских мероприятиях» с сыном президента Белоруссии и главой Национального олимпийского комитета страны Виктором Лукашенко, который включен в санкционные списки ЕС, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

«Подписанты просят принять во внимание данную информацию и обеспечить предотвращение участия российских и белорусских спортсменов, являющихся членами военных организаций или сторонниками украинского конфликта, в Олимпийских играх», — отмечается в обращении к МОК.

По мнению украинских спортивных чиновник, российское и белорусское спортивное сообщество «является инструментом государственной политики стран-агрессоров», поэтому спортсмены из указанных стран не могут отвечать достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета.

«Это подрывает основы международного спортивного сообщества и подвергает сомнению справедливость и беспристрастность в спортивных соревнованиях», — подчеркивается в письме.

Чиновники добавили, что Киев по-прежнему выступает против участия российских и белорусских спортсменов в любых международных соревнованиях в любом статусе.

Это не первый раз, когда у украинской стороны возникают вопросы к спортсменам из РФ. Так, в июле 2023 года в Киеве потребовали лишить российскую саблистку Анну Смирнову нейтрального статуса из-за фото с братом в военной форме, которое она опубликовала в соцсетях. В Федерации фехтования республики посчитали, что таким образом спортсменка «открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии».

Правила для россиян и украинцев на Играх

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в них смогут принять участие не более 55 российских спортсменов. При этом для получения нейтрального статуса им нужно будет отвечать ряду требований.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили 11 июня в беседе с РИА Новости сообщил, что решение об участии российских спортсменов в Играх пока не принято, так как МОК не предоставил окончательные критерии для допуска.

«Когда станет известно, не знаю, это уже тянется месяц-полтора, нас изо дня в день кормят обещаниями», — сказал чиновник.

Министерство спорта Украины и Национальный олимпийский комитет страны разработали правила поведения для украинских спортсменов, которые отправятся в Париж на Олимпийские игры. Речь там идет в том числе о том, как они должны вести себя при встрече с россиянами и белорусами. Согласно перечню, украинцы должны воздерживаться от прямых контактов с представителями указанных стран, не участвовать в совместных мероприятиях, находиться на максимальном удалении во время церемоний награждения, докладывать о попытках провокационных действий и нарушении гражданами РФ и Белоруссии нейтрального статуса.