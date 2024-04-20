«Дзюба и Слуцкий хорошо гармонировали»: Новосельцев — о своем новом шоу и битве «Сити» — «Реал» Иван Новосельцев: «Зенит» победит в РПЛ с вероятностью 75%

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему решил стать ведущим нового развлекательного шоу на телеканале 2х2, оценил игру 18-летней звезды «Зенита» Педро, прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака», а также заявил, что ожидает увидеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал Мадрид».

Работа ведущим

— Вы стали ведущим нового шоу на телеканале 2х2 «Потерянные очки Вани Новосельцева», где в шуточной манере обсуждаете свежие спортивные новости с Кириллом Кошариным. Долго ли думали, прежде чем согласиться на эту роль?

— Мне нравится медиаиндустрия. Я уже больше года выступаю как эксперт на «Матч ТВ», роль ведущего мне близка по духу, поэтому не раздумывая сказал «да».

— На YouTube появилось немало футбольных программ за последние годы. В чем будет изюминка вашего шоу?

— Основная идея — погрузить зрителя в главные новостные сводки, не углубляясь при этом в серьезную аналитику, которая может создавать барьер. Наоборот, мы хотим доступным языком донести все до зрителя и дать ему почувствовать себя своим в спорте. Как было раньше, когда не было гаджетов и люди обменивались новостями у себя на площадке во дворе.

Сейчас новостей очень много, и отследить все не всегда возможно, но хочется. В этом шоу мы все сделаем за зрителей, и они смогут не переживать, что упустили важное.

— Смотрели ли вы шуточное спортивное шоу «Ну так нельзя» на Youtube-канале «Коммент.Шоу» с Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким? Хотели бы ориентироваться на этот юмористический формат или это уже перебор?

— Да, видел их шоу пару раз. Артем Дзюба и Леонид Слуцкий хорошо гармонировали вместе. Но все же это другой формат, который выходил на Youtube. В нашем случае это телевидение, где уже, как минимум, такое не пройдет по цензуре. Мы будем создавать теплое и веселое общение с гостем.

— Вы планируете обсуждать преимущественно футбол или будете уделять внимание другим популярным в России видам спорта — например, фигурному катанию?

— Обсуждать будем все. В основе лежит футбол, и к этому добавляются все самые громкие и важные новости спорта из других дисциплин.

— Кого из футболистов вы пригласили или еще планируете пригласить в шоу?

— На ближайшую съемку приглашен футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев. В дальнейшем будут приглашаться также спортсмены из других видов спорта.

— Планируете ли вы пригласить к себе в шоу кого-нибудь из популярных фигуристок — Евгению Медведеву, Камилу Валиеву, Александру Трусову, Алину Загитову?

— Это прекрасные спортсменки и очаровательные девушки. Так что да, каждую из них я буду очень рад видеть в гостях.

close 100% Из личного архива Ивана Новосельцева

Карьера

— Вы говорили, что готовы вернуться в футбол, если вас позовут уважаемые тренеры — Курбан Бердыев, Валерий Карпин. Общались ли вы с этими тренерами после этого?

— Закончить карьеру было осознанным решением, так как моим интересам ничего не откликалось на тот момент (Новосельцев объявил об уходе из спорта в марте 2023 года в возрасте 31 года. — «Газета.Ru»). Но если меня позовут эти премного уважаемые мною люди, то я могу задуматься о возвращении. Однако это не означает, что я точно вернулся бы. Сейчас у меня уже другие интересы и планы.

— Вы говорили, что продолжаете тренироваться шесть раз в неделю. Что мотивирует вас на такой тяжелый труд?

— Я спортсмен по своему призванию, люблю спорт и все, что с ним связано. Считаю, что занятия спортом — это основа любого человека, его фундамент, который позволяет выковывать характер, поддерживать в здравии не только физическое тело, но и духовное.

Медиалига

— Хотели бы вы пойти игроком в один из клубов Медиалиги? Вы в отличной форме и умеете делать шоу — стали бы заметным медийным футболистом.

— Мне всегда важно понимать, для чего я делаю то или иное действие. На сегодняшний день не возникало разговоров, которые способны заставить меня задуматься о таком переходе.

— Предложения каких команд МФЛ вы готовы были бы рассмотреть?

— Важнее было бы, какое именно предложение, — в какой роли меня видят. Если это будет интересно, то можно подумать.

— ФК «10» считается однозначным фаворитом следующего сезона Медиалиги. Вы согласны с этим мнением?

— Я работал в ФК «10» в качестве тренера и прекрасно знаю, чем живет этот клуб: все силы его президента Азамата Мусагалиева направлены именно на движение вперед. Нет никаких сомнений, что это один из фаворитов нового сезона. Надеюсь, что именно ФК «10» сможет стать чемпионом.

— На ваш взгляд, в какой форме сейчас находятся 2DROTS, «Амкал» и Broke Boys? Смогут ли они навязать серьезную борьбу ФК «10»?

— 2DROTS был и остается топом, этот клуб — основа Медиалиги. Что касается «Амкала», то он имеет высокий статус в лиге и большую аудиторию, но сейчас находится в процессе перестройки — спад происходит еще с прошлого сезона, так что будем наблюдать. К этим двум командам добавим «Родину Медиа», Broke Boys, «Титан» и, конечно, ФК «10» — это мой список фаворитов сезона.

close 100% Из личного архива Ивана Новосельцева

Российский футбол

— Какие впечатления у вас остались от противостояния «Зенита» и «Спартака» в Кубке России после увольнения Гильермо Абаскаля? Были ли шансы у «Спартака» перевернуть игру?

— Получилось не так ярко, как ожидалось от такого дерби. «Зенит» был ближе к победе, и ощущалась их уверенность по ходу всей игры. Что касается «Спартака», то, на мой взгляд, ему важнее было не проиграть в принципиальном матче, что и получилось (команды сыграли в ответном матче вничью 0:0, дальше прошел «Зенит» за счет победы в первом матче со счетом 2:1. — «Газета.Ru»).

— Удивила ли вас игра 18-летнего бразильца Педро, который только в январе перешел в «Зенит», но уже застолбил место в основе?

— Хочу заметить, что все трансферные покупки в последнее время руководители клуба осуществляют образцово-показательно. Игроки быстро вписываются в стиль игры и приносят результаты.

— На ваш взгляд, может ли он отобрать звание таланта поколения у 18-летнего Эндрика, который летом присоединится к мадридскому «Реалу»?

— Слишком мало времени прошло для такого вывода. К тому же это разные лиги и уровень сопротивления в них (Эндрик играет в чемпионате Бразилии, а со следующего сезона будет выступать в испанской Ла Лиге. -— «Газета.Ru»).

— Удивило ли вас увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака» после поражения от «Сочи»?

— Было ожидаемо, это событие могло произойти и в зимнее трансферное окно.

— Как оцените итоги пребывания Абаскаля в «Спартаке»?

— Для такого клуба, как «Спартак», существует только один критерий для оценивания — есть медаль на груди в конце сезона или нет (при Абаскале красно-белые заняли третье место по итогам чемпионата России в сезоне-2022/23, а в нынешнем сезоне идут на седьмом месте в таблице. — «Газета.Ru»).

— Есть мнение, что задержание Квинси Промеса повлияло на судьбу Абаскаля, поскольку без нидерландского нападающего «Спартак» начал играть намного хуже. Согласны ли вы с таким мнением?

— «Спартак» потерял одного из сильнейших футболистов в лиге, — конечно, это повлияет на клуб и его результаты. Но не на одном же Промесе держится клуб?

— На ваш взгляд, кто из тренеров мог бы заменить Абаскаля и больше всего подошел бы «Спартаку»?

— Все говорят про Валерия Карпина или Станислава Черчесова, и я не могу не согласиться с этим. Однако, думаю, интересно было бы увидеть Игоря Осинькина и его смелую модель игры, которую сейчас показывают «Крылья Советов» (в настоящий момент самарский клуб идет на шестом месте в таблице РПЛ, обгоняя «Спартак» на одно очко. — «Газета.Ru»).

— «Зенит» обыграл «Краснодар» недавно в очной встрече. Теперь чемпион России уже определен или «Краснодар» сможет еще навязать борьбу?

— Хочется в это верить. Думаю, с вероятностью 75% на 25% «Зенит» будет чемпионом России.

— Самые популярные российские нападающие последних лет Артем Дзюба и Федор Смолов на данный момент не совершают голевых подвигов. На ваш взгляд, в чем причина их спада? Могут ли они еще вернуться в свою лучшую форму?

— Ребята уже много лет выступают в лиге, и все знают их сильные качества. Как и у каждого футболиста, у них есть спады и подъемы. Разные бывают ситуации: один тренер тебе доверяет, другой — нет, все относительно. И не стоит забывать, что ребята взрослеют, а позиция нападающего подвержена самой большей ротации и омоложению, в отличие от защиты.

close 100% Из личного архива Ивана Новосельцева

Лига чемпионов

— Какие впечатления у вас остались от противостояния «Барселоны» и «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов? Верили ли вы, что французы смогут отыграться после поражения на своем поле со счетом 2:3?

— Я думал, что «Барса» сможет дома сделать все возможное для прохода в полуфинал, но удаление центрального защитника Рональда Араухо повлияло на результат. «ПСЖ» умело воспользовались этим удалением.

— Килиан Мбаппе никак не проявил себя в первом матче — его закрыл 17-летний защитник Кубарси. В ответной встрече француз оформил дубль, но лучшим игроком матча не стал — это звание забрал Дембеле. Как оцените вклад Мбаппе в итоговую победу «ПСЖ»? И почему он не смог стать главной звездой противостояния, на ваш взгляд?

— От лидеров постоянно ждут чего-то большего, но не всегда так происходит, ведь другие игроки тоже готовятся к сопернику. Возможно, Мбаппе станет звездой в противостоянии с «Реалом». Я ожидаю финал »Реал» — «ПСЖ».

— Дортмундская «Боруссия» проиграла «Атлетико» первый матч (1:2), но крупно победила во втором (4:2). Стал ли для вас неожиданностью такой исход этого противостояния?

— Да, в этом противостоянии я был удивлен колоссальным изменением в результате. Это значит, что «Боруссия» провела хорошую работу над ошибками и нашла ключ к победе.

— Кого считаете фаворитом полуфинальных встреч между «ПСЖ» и «Боруссией» из Дортмунда?

— Обе эти команды перевернули двухматчевые противостояния в четвертьфинале, проигрывая после первой встречи. Каждая команда имеет стержень и волю к победе, и думаю, что они обе заслуживают статус фаворита.

— Какие впечатления у вас остались от противостояний «Манчестер Сити» — «Реал» и «Бавария» — «Арсенал» в 1/4 финала Лиги чемпионов?

— Первые встречи в этих противостояниях оказались более открытыми по своему содержанию — и интереснее, чем вторые. Матч «Реала» и «Сити», который завершился со счетом 3:3, был достоин финала Лиги чемпионов.

Музыкальное творчество

— В феврале вы выпустили свой трек «BEGIN 1:1». Как вам пришла идея выпустить такой философский трек о том, что жизнь всегда идет по кругу?

— Я пишу электронную музыку, и мой стиль сам по себе немного мечтательный, расслабляющий и в тоже время танцевальный. Поэтому что-то сопоставимое получилось сделать, да и порассуждать о жизни я тоже люблю. Планирую в будущем выпустить альбом.

— Ваш музыкальный псевдоним звучит как Vaniti. Это напоминает слово «vanity», что означает «тщеславие». Есть ли тут какая-то связь?

— Псевдоним или никнейм мне придумала одна девушка еще в школьное время, она всегда у меня ассоциировалась с теплыми эмоциями, как и сейчас. Никакого отношения к тщеславию мой псевдоним не имеет точно.