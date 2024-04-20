Тренер «Зенита»: мы бы могли играть в 1/4 финала Лиги чемпионов

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «Матч ТВ» заявил, что текущий состав сине-бело-голубых мог бы добраться до четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

По его словам, исключать подобное нельзя.

«Нам бы сначала там сыграть, а потом говорить (смеется). Сложно сказать, как далеко мы бы могли зайти, но сейчас мы стараемся брать способных футболистов, которые могут выдерживать уровень Лиги чемпионов. Может, мы бы и до 1/4 дошли, кто знает», — заявил де Оливейра.

Лучшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала — эта отметка покорялась петербуржцам в 2012 и в 2014 году.

После 24-х туров «Зенит», у которого 47 набранных очков, по-прежнему лидирует в таблице чемпионата страны. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка. На третьей позиции с 38 баллами располагается московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» близок к назначению в «Барселону».