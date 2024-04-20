Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Зенита»: мы бы могли играть в 1/4 финала Лиги чемпионов

В «Зените» заявили, что клуб мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра в интервью «Матч ТВ» заявил, что текущий состав сине-бело-голубых мог бы добраться до четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

По его словам, исключать подобное нельзя.

«Нам бы сначала там сыграть, а потом говорить (смеется). Сложно сказать, как далеко мы бы могли зайти, но сейчас мы стараемся брать способных футболистов, которые могут выдерживать уровень Лиги чемпионов. Может, мы бы и до 1/4 дошли, кто знает», — заявил де Оливейра.

Лучшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала — эта отметка покорялась петербуржцам в 2012 и в 2014 году.

После 24-х туров «Зенит», у которого 47 набранных очков, по-прежнему лидирует в таблице чемпионата страны. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка. На третьей позиции с 38 баллами располагается московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» близок к назначению в «Барселону».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами