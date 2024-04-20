Карпину дали совет по вопросу перехода в «Спартак»

Тренер Анатолий Байдачный заявил, что на месте Валерия Карпина возглавил бы московский «Спартак», передает «Чемпионат».

«Приглашение в родной клуб имеет особенное значение. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошел в «Спартак». Конечно, и с «Ростовом» его многое связывает. Но «Спартак» есть «Спартак», — сказал Байдачный.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Затем Карпин отправился в Испанию, где тренировал «Мальорку», откуда был уволен в 2015 году. В 2017 году специалист стал тренировать «Ростов», а в 2021-м — сборную России.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков.

Ранее Карпину посоветовали не приезжать тренировать в Испанию.