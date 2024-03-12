«Таблетку мог дать только тренер»: Тарасова сделала заявление о допинге Валиевой Татьяна Тарасова: таблетку с допингом Камиле Валиевой мог дать только тренер

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что таблетку с содержанием запрещенного вещества фигуристке Камиле Валиевой могли дать только представители тренерского штаба. Наставница дисквалифицированной на четыре года спортсменки Этери Тутберидзе ранее говорила, что не знает, как триметазидин попал в организм ее подопечной.

«Таблетку мог дать только тренер»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой, которая была дисквалифицирована 29 января Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) на четыре года за употребление допинга.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — заявила Тарасова в телепрограмме «Жизнь и судьба», посвященной Валиевой, на телеканале «Россия 1».

Анализ спортсменки, взятый во время чемпионата России в конце 2021 года, показал положительный результат на запрещенный триметазидин. Из мотивировочной части решения CAS стало известно, что в том анализе нашли также анаболический препарат стероидного действия, который не входит в данный момент в запрещенные списки, но находится на рассмотрении у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, были представлены документы, согласно которым юная россиянка принимала несколько десятков различных препаратов.

Интересно, что тренер спортсменки Этери Тутберидзе уже после вынесенного CAS вердикта задавалась вопросом о том, по чьей вине в организм Валиевой попал запрещенный препарат, и подчеркивала, что никоим образом сама не определяет и не контролирует поддержку организмов своих подопечных фармакологическими препаратами.

В результате решения CAS отстранение Валиевой началось с момента обнаружения в ее анализе запрещенного препарата (25 декабря 2021 года), хотя WADA настаивало на том, чтобы срок отсчитывался с момента вынесения вердикта.

Кроме того, были аннулированы все результаты спортсменки. Так, она лишилась золотых наград чемпионата страны и чемпионата Европы, а также золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Результаты Валиевой, выигравшей и короткую, и произвольную программы «командника», были аннулированы, и сборная России опустилась в итоговом протоколе с первой строчки на третью. При этом сама подопечная Тутберидзе, естественно, бронзовую награду не получит.

Не в сборной, но в пуле тестирования

После решения CAS 7 марта Валиева была исключена из состава сборной России по фигурному катанию. Спортсменке запрещено участвовать в любых соревнованиях и даже выходить на лед для показательных выступлений и тренировок.

При этом 17-летняя фигуристка останется в пуле тестирования на допинг, несмотря на свою дисквалификацию. Международный союз конькобежцев (ISU) будет проверять Валиеву на протяжении действия всего ее срока отстранения.

«Отстраненный спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования, — цитирует пресс-службу WADA агентство РИА Новости. — Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернется к соревнованиям».

«Сам факт дисквалификации не означает, что она может принимать все, что хочет, — рассказала «Спорт-Экспрессу» юрист Анна Анцелиович. — Она все так же подчиняется антидопинговым правилам. При длительных дисквалификациях антидопинговая организация включает спортсмена в свой список ближе к выходу. С учетом того что у Камилы осталось два года дисквалификации, наверное, логично, что они ее оставили в пуле тестирования».

Неопределенное будущее

Единственным вариантом для спортсменки выйти из пула тестирования остается объявление о завершении своей спортивной карьеры, но этого Валиева в данный момент, очевидно, делать не намерена.

«Конечно, я хочу ее видеть в сборной — выдающихся способностей человек. Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет», — говорила Татьяна Тарасова агентству ТАСС.

При этом, несмотря на общий негативный настрой за пределами России в отношении Валиевой, не все специалисты фигурного катания высказывались против спортсменки.

«Маленькая девочка попала в ужасную ситуацию, — считает канадский тренер Кэрол Лейн, пришедшая в популярный подкаст The Skating Lesson.

— Ей было всего 15 лет, и ее выставили единственной виноватой во всем, что, я считаю, неправильно. Очевидно, что с ней были взрослые. Если она на самом деле принимала допинг, эти люди были в курсе и были причастны к этому.

Мы в Канаде не можем дать ученикам даже простые таблетки от головной боли. И мы всегда очень осторожны с этим списком запрещенных препаратов».

В последнее время Валиева присутствовала на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани, причем находилась непосредственно возле президента России Владимира Путина, что, например, главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом было расценено как спланированная политическая акция.

Также Валиева в качестве зрителя посетила прошедший недавно турнир шоу-программ «Русский вызов», в котором второй год подряд победил Алексей Ягудин. Самой Камиле, даже несмотря на неофициальный статус соревнования, участвовать в нем было запрещено именно из-за действующей дисквалификации.