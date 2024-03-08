«Моя жизнь – это путь тореадора»: Костомаров представил фильм о себе Роман Костомаров представил документальный фильм о себе

В Москве состоялась премьера документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды», в котором рассказывается история олимпийского чемпиона в танцах на льду, восстановившегося после тяжелой болезни и ампутации конечностей. На пресс-конференции, посвященной показу фильма, спортсмен рассказал, что помогло ему вернуться к полноценной жизни, и исполнил со сцены песню «Город, которого нет».

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров представил документальный фильм, главным героем которого он стал. После завершения съемочного процесса спортсмен рассказывал, что съемки были «фантастическими». Он пообещал, что картина будет яркой, и призвал зрителей «брать с собой носовые платки».

После того как Костомаров покинул больницу и вновь стал появляться в общественном пространстве, он не раз благодарил тех, кто был рядом с ним и оказывал поддержку, — жену Оксану Домнину, коллег-фигуристов, друзей. Об этом речь пошла и в фильме.

Картина началась с кадров Костомарова, смотрящего в Большом театре оперу «Кармен», под музыку из которой в 2006 году Роман в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом. Он сравнил себя с героем оперы.

«Вся моя жизнь — это и есть путь тореадора. Сколько себя помню, мне приходиться биться с судьбой так же отчаянно, как сражается на арене с разъяренным быком тореадор.

Потому что вся моя жизнь — это и есть борьба», — сказал в фильме Костомаров.

Следующий эпизод — уже госпитализация фигуриста. Первоначально ему диагностировали пневмонию, но это было лишь начало борьбы, которая дорого обошлась спортсмену. Костомаров вспоминал, что с ним произошло в самом начале.

«9 января я пошел в баню, попарился, пару раз нырнул в прорубь. Похоже, это было жестким ударом по моему организму.

Ехал домой после бани и почувствовал невероятный кашель, начало сильно колоть в боку. Потом мне поставили какую-то капельницу, привезли кресло, на котором меня увезли в больницу. Была ночь, забрали телефоны, все забрали. Я вставал, два раза сходил в туалет своими ногами, со своими руками — и все, больше ничего не помню», — рассказал Роман.

Состояние спортсмена ухудшилось, его перевели на ИВЛ и погрузили в медикаментозную кому. А затем Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, чтобы насыщать кровь кислородом. Но длительное пребывание под его воздействием привело к отмиранию тканей конечностей.

«Самое страшное было, когда я услышал, что нужна срочная операция прямо сейчас — ампутировать ноги, голеностоп. Это было самым страшным, я горько-горько заплакал. Вся семья тяжело переживала этот период, но все понимали, что выбора нет», — признался фигурист.

Фильм показал историю болезни и восстановления Костомарова, а также его возвращение на лед. Выйдя из больницы, он начал заново учиться стоять на коньках и уже в августе 2023 года появился на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». А спустя еще некоторое время повторил с Татьяной Навкой их «золотую» программу «Кармен».

Заканчивается фильм песней «Город, которого нет» — ее исполнил сам Костомаров, это же он сделал и на презентации фильма.

«Главный месседж фильма — о жизни и о любви. Какие бы трудности в жизни ни происходили, нужно бороться и никогда не сдаваться, во всяком случае, пока ты жив. Это фильм о любви, преодолении и о том, что семья — это главное в жизни», — заявил фигурист.

Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении всего периода восстановления. Также он поблагодарил первых зрителей фильма о его истории.

«Никогда не испытывал таких эмоций, даже на Олимпиаде. Ваша поддержка невероятно сильна, спасибо за то, что так поддерживаете. Это придает сил мне, моей жене, всем. Танюха [Навка], спасибо тебе огромное, я тебя очень люблю. Спасибо докторам, всем, кто на протяжении всего этого времени меня поддерживал, благодаря кому мне удалось выжить», — высказался Костомаров.

Впечатлениями от вечера в Telegram-канале поделилась олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская. Она призналась, что испытала очень яркие эмоции от просмотра картины.

«Создатели фильма сумели показать ужасающий драматизм сюжета через очень простые слова, действия, прикосновения.

Нет ни одной видимой попытки усилить накал трагедии, но как раз поэтому фильм пробирает до костей.

В каких-то местах ты смеешься вместе с героями (и таких моментов в фильме немало), и тут же запоздалой волной накрывает реальность.

Накрывает тебя, не героев — они живут в этой реальности уже второй год совершенно буднично. Тебя же бросают туда, вглубь экрана, в самое пекло, и ты вообще перестаешь понимать, как такое может быть, как с таким можно смириться и как такое можно преодолеть», — написала Вайцеховская.