«Вернуться будет сложно»: Валиева исключена из состава сборной России

Камила Валиева выступает с короткой программой в соревнованиях среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

7 марта министерство спорта Российской Федерации на официальном сайте опубликовало приказ об исключении Камилы Валиевой из списка членов национальной команды по фигурному катанию. Министерство было обязано пойти на подобный шаг из-за решения о четырехгодичной дисквалификации спортсменки из-за употребления запрещенных веществ. Прославленная фигуристка Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» заявила, что отстранение из сборной России лишит Валиеву некоторых привилегий, а вернуться на профессиональные турниры спортсменке будет невероятно тяжело.

Минспорта был обязан исключить Валиеву еще раньше

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Согласно приказу Министерства спорта, в случае применения к атлетам санкции за нарушение антидопинговых в виде дисквалификации, в отношении таких спортсменов в течение 10 рабочих дней в организацию отправляются списки на исключение из реестра. Приказ об исключении Валиевой из числа представителей национальной команды вышел только 7 марта, что на несколько дней позже допустимого срока.

Чем занимается Валиева сейчас?

Несмотря на дисквалификацию и отстранение 17-летней спортсменки от участия в турнирах, организованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР), Камила продолжает активную медийную деятельность. В конце февраля Валиева приняла участие в церемонии открытия первого фиджитал-турнира «Игры будущего», расположившись в ложе по соседству с президентом России Владимиром Путиным. За это ее раскритиковал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который увидел в этом неуважение России к антидопинговым правилам.

«Теперь ее еще и использовали в политических целях, поставив рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых «Игр будущего». Таким образом демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», — приводит слова Баха АР.

27 февраля спортсменка посетила Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА), где отсудила вторую игру 1/8 финала Высшей лиги КВН. Затем фигуристка отправилась в Сочи, где приняла участие в нескольких мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи.

«Возвращение Камилы на лед — это очень сложная задача»

Мастер спорта международного класса и тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт в интервью «Газете.Ru» заявила, что исключение из списка членов национальной сборной России влечет для спортсмена несколько негативных последствий.

«Национальная сборная России — это команда спортсменов, которая представляет страну на соревнованиях, после исключения из состава Камила больше не является ее участником и лишается тех привилегий, которые есть у членов сборной. Любой спортсмен стремится попасть в состав своей сборной, это всегда очень престижно, почетно и значимо. Так что, безусловно, исключение из сборной — это неприятная ситуация», — заявила Гербольдт.

Четырехлетний срок дисквалификации Камилы Валиевой отчитывается с декабря 2021 года, поэтому потенциальное возвращение фигуристки на официальные турниры возможно уже менее чем через два года. Но, по мнению Гербольдт, из-за наложенного CAS запрета проводить тренировки фигуристке будет крайне тяжело сохранить свои физические кондиции до этого момента.

«Без тренировок на льду держать себя в форме невозможно. И альтернативу ледовым тренировкам придумать невозможно, потому что если бы это так, то, я думаю, что каждый второй спортсмен так бы и поступал. Возвращение Камилы на соревновательный лед — это очень сложная задача для нее. Лично я в это не очень верю», — заключила эксперт.