«В историю защиты никто не поверил»: в пробе Валиевой обнаружили следы анаболиков В допинг-пробе Камилы Валиевой найдены следы разрешенного стероида

Стали известны первые подробности мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года на употребление допинга. В пробе спортсменки, помимо приведшего к бану триметазидину, были обнаружены следы и других препаратов, включая неназванный разрешенный анаболический стероид.

Другие препараты в пробе Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) на четыре года из-за употребления триметазидина. Из-за этого она лишилась всех своих наград с момента сдачи положительной пробы и, в частности, потеряла титул чемпионки Европы (в пользу Анны Щербаковой), а сборная России утратила золото командного турнира Олимпийских игр в Пекине, откатившись на третью строчку.

Мотивировочная часть решения панели CAS должна быть опубликована в ближайшее время, однако в прессу уже просочились первые инсайды. Так, The Times опубликовал информацию о других найденных в пробе Валиевой неоднозначных препаратах.

В анализе спортсменки, взятом во время чемпионата Европы, были обнаружены гипоксен и L-карнитин, разрешенные, но напрямую связанные с занятиями спортом. Также, по информации издания, там был обнаружен некий анаболический стероид, в данный момент также не входящий в списки запрещенных субстанций.

При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA), по данным The Times, сейчас как раз обсуждает возможный запрет препаратов с этим веществом.

Вероятно, этот факт не сыграл в пользу спортсменки, поскольку сторона защиты настаивала, что триметазидин попал в ее организм через лекарство дедушки, который готовил Валиевой еду и возил на тренировки.

Слабая защита

Интересно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что попросит CAS отказаться от публикации мотивировочной части.

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», — говорится в заявлении организации.

Именно независимая панель РУСАДА ранее оправдала Валиеву по этому делу, после чего WADA, МОК и само РУСАДА и подали заявление в CAS на апелляцию.

При этом многие эксперты считают, что защита Валиевой перед панелью арбитров оказалась слабой, что и привело к столь суровому вердикту – четырехлетняя дисквалификация является максимальным наказанием и довольно редким случаем для несовершеннолетней спортсменки, считающейся защищенным лицом.

«Малолетние имеют многочисленные права, которыми не могут пользоваться взрослые спортсмены, в том числе некоторые послабления в плане того, что они должны предъявить суду для доказательства происхождения запрещенного вещества. Иными словами, есть ряд возможностей для того, чтобы сделать жизнь юного спортсмена проще в плане объяснения нарушения, — рассказал в интервью журналистке Трэйси Холмс генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

— Возможность такая у стороны Валиевой была, ею пыталась воспользоваться сторона фигуристки. Но в историю, которая была представлена суду, — а именно попадание запрещенного препарата через десерт, приготовленный ее дедушкой, — никто не поверил».

Чиновник Всемирного антидопингового агентства считает, что команда, защищавшая Валиеву, подвела спортсменку, не предоставив никаких доказательств в пользу своей версии случившегося. Все это и привело к максимальному наказанию.

Честная Камила

Из подробностей, раскрытых The Times, стало известно, что защита Валиевой настаивала на звучавшей ранее версии: триметазидин попал в организм спортсменки через препарат «Предуктал», который прописан ее страдающему проблемами с сердцем дедушке Геннадию Соловьеву.

Однако в публикации отмечается, что эта позиция передавалась голословно, без каких-либо вещественных доказательств: ни рецепта врача, ни чеков из аптеки, ни даже фотографий с препаратом на столе из дома российская сторона не предоставила.

В этом плане случай Валиевой разительно отличается от кейса отечественной звезды легкой атлетики Сергея Шубенкова, который в аналогичной ситуации смог доказать, что в его организм незначительная доза запрещенного препарата попала через прописанное его ребенку лекарство.

Шубенкова тогда не просто не наказали жестко, а полностью оправдали. Причем все обвинения были сняты еще на стадии разбирательства антидопинговой панели Всемирной федерации легкой атлетики (IAAF), и дело даже не дошло до CAS.

При этом на заседании по делу Валиевой целый набор документов представило WADA.

Представители агентства сообщили, что в 2020 году фигуристке был поставлен диагноз «спортивное сердце». Это безобидное состояние сердечной мышцы, характеризующееся изменениями адаптационного и приспособительного плана из-за повышенных спортивных нагрузок, из-за чего пульс снижается в состоянии покоя, а сам орган увеличивается.

Также на заседании была представлена российская специальная литература, в которой рассказывается, что триметазидин рекомендован молодым спортсменам с тяжелыми физическими нагрузками для поддержания работы сердца.

То есть WADA указало, что Валиева принимала данный препарат целенаправленно, и панель CAS, очевидно, с такой формулировкой согласилась.

Интересно, что в материале издания также говорится, что арбитры высоко оценили честность самой спортсменки, посчитав, что она не жульничала намеренно, и признав, что наказание в данном случае выглядит непропорционально суровым, но является обоснованным юридически.