Овечкин забил и обошел легенду НХЛ, но не спас «Вашингтон» от главного позора сезона Хоккеист Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» плохой реализацией

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 832-ю шайбу в карьере и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 62 голов. Однако «столичные» все равно проиграли «Монреалю» со счетом 2:5 и потерпели пятое поражение подряд — это самая длинная серия неудач «Вашингтона» в этом сезоне. Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» тем, что игроки «Кэпиталз» просто не смогли реализовать свои моменты.

Александр Овечкин снова забил. Это должно было стать праздником для фанатов «Вашингтона» и персональных поклонников Великой восьмерки, ведь россиянин продолжает погоню за рекордом всех времен Уэйна Гретцки — 894 шайбы в НХЛ. Однако гол Ови в ворота «Монреаля» не спас «Вашингтон» от рекордного, пятого поражения в этом сезоне, и на данный момент «столичные» даже не попадают в плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:5

К матчу с «Канадиенс» команда Овечкина подошла с удручающей серией из четырех поражений кряду. Подобное уже случалось с «Кэпс» в декабре, но тогда они худо-бедно смогли прервать эту полосу неудач. В этот раз — не получилось.

Уже к 14-й минуте матча «Вашингтона» с «Монреалем» стало понятно, что вырвать победу «столичные» смогут только чудом. За это время гости успели трижды огорчить голкипера «Кэпиталз» Дарси Кемпера. Сначала Ник Судзуки в течение 57 секунд оформил дубль, а затем Майкл Пеццетта в третий раз зажег красный свет за воротами Кемпера (3:0).

Надежду болельщикам на чудо подарил Овечкин. На 27-й минуте Дилан Строум от пятачка сделал передачу своему капитану, и тот из правого круга вбрасывания поразил свободный угол, куда вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо не успел переместиться (1:3).

Ови эмоционально отпраздновал свой гол, ударив по защитному стеклу на бортике.

«Я просто заметил Алекса в последнюю секунду, — сказал после матча Строум, чьи слова приводит портал Russian Machine Never Breaks. — Он обычно поджидает на удобных позициях. А я лишь пытаюсь найти его, когда он открыт, и, как правило, случается что-то хорошее».

Это «хорошее» длилось недолго. Размочив счет, хозяева не смогли переломить игру, и цифры 1:3 горели на табло до середины третьего периода, когда Юрай Слафковски вернул «Монреалю» перевес в три шайбы (4:1). «Столичных» хватило на еще один гол в исполнении Расмуса Сандина — Строум записал в свой актив еще один ассист (2:4), — но точку в игре поставил тот же Слафковски, поразивший на 55-й минуте пустые ворота (5:2).

Худшая серия «столичных» и достижения Овечкина

«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд, что стало для команды худшей серией в текущем сезоне. После 48 матчей команда набрала 51 очко и идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, на семь баллов отставая от «Филадельфии», которая занимает восьмую строчку и замыкает зону плей-офф.

«Второй период сработал для нас как будильник, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Мы давили на соперника в его зоне, принимали умные решения с шайбой.

Вы видели, что мы проводили в их зоне много времени, но просто не смогли забить».

Капитан «Вашингтона» констатировал, что в первом периоде команда допустила критические ошибки.

«Возможно, сыграла роль недельная пауза, но вы видели, как мы сыграли во втором периоде. У нас было много возможностей. Если мы продолжим играть так же, то придем к успеху», — уверен Александр.

Несмотря на неудачу «Вашингтона», персональная статистика россиянина обновилась. Прежде всего, он забросил 10-ю шайбу в сезоне (Овечкин уже 19 лет подряд не опускается ниже этой отметки за сезон). Невыразительный показатель, если сравнивать со снайперскими достижениями Ови в предыдущих сезонах, но, так или иначе, он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 62 шайб. О погоне Александра Великого высказался форвард «Вегаса» Павел Дорофеев.

«Ощущаю ли в Америке разговоры о погоне Овечкина за Гретцки? Наверное, да. Когда смотришь хоккей и играет «Вашингтон» с кем-то, там все время об этом идут разговоры.

Конечно, тяжело оставить тот факт, что у человека есть возможность побить рекорд»,

— приводит слова Дорофеева «Чемпионат».

Кроме того, капитан «Вашингтона» провел в НХЛ 1392-й матч. По этому показателю он обошел легендарного защитника «Бостона» Дуга Монса и вышел на чистое 43-е место. Рекордсменом остается Патрик Марло, который сыграл в НХЛ 1779 матчей.