«Никакого стеснения из-за поцелуя с Медведевой не было»: интервью призера Игр Энберта

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, каких сюрпризов ожидает на чемпионате России по прыжкам от Елизаветы Туктамышевой, почему поцелуй с Евгенией Медведевой в спектакле «Кармен» ему казался логичным, как он относится к новому треку Александры Трусовой «Я не кукла» и почему Камила Валиева потеряла свой статус лидера сборной России.

— Какие у вас ожидания от чемпионата России по прыжкам?

— Мне понравился этот турнир в прошлом году. В этом ожидаю увидеть много четверных, думаю, что от пар мы увидим четверные подкрутки и четверные выбросы. За этим шоу интересно наблюдать — в таком спокойном формате, когда ребята не катают произвольную программу, а только прыгают. Будет классная атмосфера.

— Как думаете, что сможет показать на этом турнире Елизавета Туктамышева, которая не выступала на соревнованиях в этом сезоне?

— Выступить на прыжковом турнире, конечно, проще, чем откатать целиком короткую программу и уж тем более произвольную. Думаю, что, выступая в шоу, Лиза поддерживала оптимальную прыжковую форму. Наверное, мы увидим на турнире тройной аксель, и я надеюсь, что четверной тулуп. Лиза уже показывала этот прыжок в соцсетях, и теперь я надеюсь увидеть его вживую.

— В этом году больше не будет соревнования команд Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина. Не кажется ли вам, что градус напряжения теперь станет меньше и борьба может стать не такой интересной?

— Это очень абстрактные команды. Их можно было бы назвать «Желтые», «Зеленые» и «Фиолетовые» или команда A, B и C. Так что думаю, что накал страстей останется прежним. Появляются новые турниры, и в них надо пробовать разные форматы. Мы посмотрели, как соревнуются команды Мишина, Плющенко и Тутберидзе, давайте теперь попробуем другой формат. Может, тренеры будут меняться. Может, появится команда Тамары Москвиной или Павла Слюсаренко или Нины Мозер. Здесь, мне кажется, не самое главное, как команды называются. Мы будем болеть за спортсменов.

— Кого вы считаете фаворитом этих соревнований?

— Наверное, Владислава Дикиджи я считаю фаворитом в мужском одиночном, Аделию Петросян — в женском, а Анастасию Мишину и Александра Галлямова — в парном.

— Недавно произошел громкий переход в мире фигурного катания: Андрей Мозалев, который 12 лет тренировался у Кирилла Давыденко, перешел в группу Этери Тутберидзе. Насколько вас это удивило? Чего ожидаете от этого сотрудничества?

— В этом году Андрей не очень удачно выступал на турнирах. И, наверное, такое решение меня не очень удивило, потому что на некоторые турниры он приезжал со вторым тренером, и в интервью отмечал, что не чувствует с Давыденко связи, необходимой для того, чтобы вместе ездить на соревнования.

Чего ожидать от перехода? Андрей — участник Олимпийских игр, спортсмен высокого уровня, и от него всегда ждешь хороших, чистых прокатов. Так что здесь ничего не изменится.

— Вы активно принимаете участие в шоу Ильи Авербуха. В каких шоу выступали на новогодних праздниках?

— У Ильи было много новогодних сказок. Я катался в «Морозко», мы выступали в разных городах России. Я очень рад, что много любителей фигурного катания посетили наши сказки и зарядились новогодним настроением. Спасибо всем за аплодисменты, это всегда очень приятно.

— Многие зрители отмечали, что вы раскрылись по-новому в образе офицера Хосе в спектакле «Кармен». Как вам удалось вжиться в этот образ? Есть ли что-то общее между вами и этим героем?

— Хосе — это противопоставление Кармен, такой легкой и взбалмошной девушке. Он очень спокойный человек, который предпочитает структурированные действия. В этом есть определенное сходство между мной и этим персонажем.

Мне также помогли вжиться в этот образ долгие годы работы в команде Ильи Авербуха. Работа с Ильей, Еленой Станиславовной Масленниковой, Александром Жулиным и многолетняя смена разных образов многому меня научили.

Тем более что мы все прекрасно знаем такое знаковое произведение, как «Кармен». Еще до спектакля ты представляешь, как должен выглядеть тот или иной персонаж. Мне было интересно погрузиться в это.

— Зрители отмечали страстную сцену между вами и Евгенией Медведевой в спектакле «Кармен», которая завершилась поцелуем. Учитывая, что вы хорошие друзья, насколько сложно было репетировать эту сцену и показывать ее на публике?

— Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определенные вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен.

— Многих интересует спектакль «Корова на льду» и тот факт, что роль Коровы там исполняла Евгения Медведева. Удивились ли вы, когда узнали, кто возьмет на себя эту роль?

— Это интересная задумка Ильи. Евгения любит примерять на себе разные образы и пробовать что-то новое, они с Ильей находятся в прекрасном творческом тандеме. Когда услышал о новой роли Евгении, я был удивлен, но удивлен приятно. Первой мыслью было: «Ничего себе! Вот это интересно, вот это классно!». Я думаю, Евгении было интересно это воплощать, Илье было интересно это придумывать, а зрителям было интересно на это посмотреть. Все оказались в плюсе.

— В своем Telegram-канале вы выложили очень милое видео того, как Роман Костомаров и Татьяна Навка готовятся выйти на лед на юбилейном шоу Ильи Авербуха. Верили ли вы, что Роман так быстро сможет выйти на лед и выступать?

— Честно, это было сложно представить полгода назад. Но, когда в августе мы с Романом увиделись на спектакле «Письма любви», который мы катали в Сочи, и я увидел его настрой, то понял, что не так долго осталось ждать до того момента, когда мы увидим Романа на льду.

Он очень мотивирован, очень настроен на то, чтобы оставаться на льду, делать то, что ему нравится, несмотря ни на что. Это невероятная сила духа. Я очень рад, что он продолжает кататься и преодолевать невероятные трудности, которые попадаются ему на пути. Это поражает. Роман не может по-другому — такой он человек. Он пробьется, своего добьется, выйдет и откатает. В этом весь Роман.

— Вы отлично справляетесь с работой интервьюера в «Прокат show» на Okko. У вас получается разговорить собеседников даже на самые сложные темы и при этом всегда вести беседу в очень доброжелательном тоне. Какое интервью далось вам сложнее всего в плане подготовки и самого разговора?

— Спасибо, очень приятно, что оцениваете положительно мою работу, это действительно было что-то новое для меня. В каких-то моментах — особенно в начале — было сложно. Я привык вести соцсети, но там ты делаешь, что ты хочешь. Это происходит очень спонтанно. А когда работаешь на шоу ведущим, то уже заранее выстраиваешь какую-то линию диалога, и тебе нужно идти по определенной канве.

Не могу назвать фигуристов, с которыми мне было сложно на подкасте, потому что все гости — это близкие мне люди, с которыми мы вместе занимаемся фигурным катанием, смотрим его и любим этот вид спорта. Это все дается мне довольно легко, но сначала было сложно выстраивать в голове в нить разговора. Бывает, что задашь какой-то вопрос, собеседник уходит в другую сторону, и перед тобой встает выбор: поддержать это направление беседы или вернуться обратно. Теперь это дается легче.

Мне комфортно со всеми, так как я уже привык к такому формату. Все гости — прекрасные, интересные люди, с которыми можно сидеть и общаться часами.

— Не думали начать делать более крупные форматы на своем личном YouTube-канале? Вроде тех же интервью?

— Да, я занимаюсь и своим YouTube-каналом. Снимаю и вертикальные, и горизонтальные видео. Пока это только влоги. Но развиваться в медиа мне очень интересно, есть идеи и желания, но из-за того, что сейчас у меня много выступлений в ледовых шоу и на Okko идут съемки, пока не хватает сил и времени, чтобы все это реализовать. Но сто процентов на моем YouTube-канале будет что-то интересное, связанное со спортом. Может быть, интервью, а может, и нет. В 2024 году, возможно, это случится.

— Вы сами дали интервью в «Прокат show» Александре Трусовой. У вас сложилась очень доброжелательная атмосфера, но поначалу Александра казалась немного зажатой. Каково было общаться с ней в качестве интервьюера?

— Да, это был интересный выпуск: я стал гостем шоу, где обычно являюсь ведущим. С Александрой было легко разговаривать, мы с ней давно уже дружим, хорошо общаемся, и я рад, что она в итоге (даже если сначала казалось, что она была зажата) почувствовала себя свободно, комфортно, и мы классно поболтали.

Могу сказать по себе: в первых выпусках мне было сложно удерживать эту нить беседы, и я представляю, почему Александре сначала могло быть немножко сложно. Но надо пробовать, делать и находить для себя новые интересные форматы. Я рад, что Александра это делает.

У нас потом вышел еще новогодний выпуск «Прокат show», где мы с Линой Федоровой, Евгенией Медведевой и Александрой Трусовой обсуждали интересные новости прошедшего года. Мы весело поболтали, зрителям все очень понравилось, и нам тоже очень понравилось. Рад, что мы с Александрой часто видимся в Okko, много общаемся, когда комментируем соревнования или снимаем шоу. У меня только положительные эмоции от совместной работы с ней.

— В декабре Трусова также выпустила свой второй трек «Я не кукла». Вы поддерживали выход ее первой песни «Два крыла» и клипа на нее. Удалось ли ознакомиться со второй песней? И как относитесь к таким творческим начинаниям Александры?

— Да, удалось ознакомиться. Мы как раз сидели после съемок в один из дней, и Александра дала мне послушать. Я отношусь к ее творческим начинаниям хорошо. Считаю, что у людей должен быть выход их творческой энергии, и очень рад, когда они не стесняются и пробуют новое, записывают песни, снимают танцы, сами ставят программы на льду, рисуют, как Марк Кондратюк. Я за то, чтобы люди находили себя, и в любом случае поддерживаю это.

Мое творческое начинание заключается в том, что я стараюсь снимать короткие видео на YouTube. Возможно, они пока не такие профессиональные и не такие дорогостоящие в плане продакшена, но мне просто нравится это делать, и я рад, что это еще кому-то нравится.

В случае с песнями я думаю, что Александре это тоже нравится, она делает это с душой, и я рад, что человек ищет себя и занимается творчеством. Очень рад за нее.

— На прошедшем чемпионате России Камила Валиева стала третьей. На ваш взгляд, в чем причина того, что Камила уступила статус лидера женской сборной России Аделии Петросян?

— Камила по-прежнему прекрасно катается и невероятно выглядит на льду. Ей поставили интересные программы. Но на чемпионате России ей не удался четверной тулуп. Думаю, что мы еще увидим от нее четверные в прекрасном исполнении, но на данный момент она получила заслуженную бронзовую медаль. Для меня это было ожидаемо. Я в любом случае рад, что Камила продолжает радовать нас своими выступлениями.

Аделия на данный момент лучше оснащена технически, у нее и контент сложнее, и каскады с тройными сложнее, есть два четверных тулупа в произвольной программе.

Я думаю, что мы могли бы еще увидеть тройной аксель в короткой программе, но Аделия говорила, что потеряла этот прыжок перед чемпионатом России.

Есть и четверной флип, который Аделия делает. Как бы фигурное катание ни было близко к искусству, оно остается спортом, и сложность контента сейчас играет более важную роль, чем связки между прыжками. Хотя надо сказать, что у Аделии и программы очень интересные.

Понятно, что владение коньком и умения Камилы в плане скольжения, наверное, пока сложно кому-то превзойти. Однако Аделия благодаря своему прыжковому катанию очень уверенно обгоняет соперниц по технической оценке и завоевывает лидерские позиции.

Это неудивительно. Все есть в протоколах, все отражено в баллах: сколько и за какой элемент спортсменка получает. Когда смотришь протоколы, все становится понятно.

— После соревнований Камила сказала, что теперь ее кумир — Елизавета Туктамышева. Как вы думаете, есть ли у Камилы качества для того, чтобы кататься так же долго, как Туктамышева?

— Я думаю, что все качества у Камилы для этого есть. Здесь вопрос только в мотивации и какой-то внутренней силе, потому что выдержать такое количество сезонов в профессиональном спорте — это правда очень сложно. Но если у тебя есть желание, то, ради чего ты это делаешь, то, наверное, это возможно. И Лиза Туктамышева показывает, что это реально.