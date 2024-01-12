«Тутберидзе — легенда»: интервью участника «Голоса» Торнике Квитатиани

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, а ныне медийный футболист, певец и актер Торнике Квитатиани в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую ностальгию у него вызвало участие в шоу «По шарам», почему он отказался выступать в паре с Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде», и вспомнил, как игрок «Спартака» Георгий Джикия звал его в свою команду.

«В проекте «По шарам» мне помогла хитрость»

— Вы участвовали в таких экстремальных шоу, как «Вызов» и «Новые звезды в Африке». Шоу «По шарам» на телеканале 2х2, где двум командам в офисе нужно просто не дать упасть на пол воздушному шарику, — это более легкий формат или в нем тоже присутствует доля экстрима?

— «По шарам» — более игровой для меня проект, и его нельзя сравнивать с долгосрочными проектами, где надо было выстраивать отношения с людьми, соперниками. Здесь все было достаточно просто: ты в одной комнате соревнуешься со своим противниками и не даешь шарику упасть на пол. Это было интересно, и я рад, что меня пригласили на такое шоу, где можно вспомнить детство.

— Какие эмоции испытали от участия?

— Мне очень понравилось ребячество в этом шоу. Я, большой крепкий 31-летний мужик, пытаюсь не дать шарику коснуться пола. Это забавно, это по-детски. Мужчины никогда не становятся взрослыми, они всегда дети. Съемки в этом шоу оставили только положительные эмоции.

— Что важнее в этих соревнованиях — командная борьба или индивидуальная? И насколько вы вообще командный игрок, учитывая, что борьба, которой вы занимались, — это все же индивидуальный вид спорта?

— Я больше люблю индивидуальные виды спорта, когда результат зависит только от тебя. Командные виды спорта люблю, но не всегда можно положиться на своего сокомандника. Иногда ты можешь выложиться по полной, но из-за других людей в твоей команде не будет того результата, который ждешь.

— Насколько в шоу помогали борцовские навыки? Может быть, реакция?

— Борьба мне помогает во всем, потому что это такой вид спорта, где нужна координация, хорошие кондиции, физические данные. А в проекте «По шарам» мне еще помогла хитрость.

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— У вас много проектов, связанных с актерской деятельностью. Кем вы себя сейчас больше ощущаете — спортсменом, певцом или актером?

— Сейчас я себя ощущаю в первую очередь певцом и актером, а потом уже бывшим спортсменом. Спорт остался в прошлом, в моей жизни началась новая веха, и я сейчас ощущаю себя больше творческим человеком.

— Если предложат участие в таком экстремальном шоу, как «Новые звезды в Африке» (еще раз) или «Последний герой», — пойдете? Или вы уже все доказали и показали на такого рода проектах?

— С большим удовольствием приму участие в любом из этих проектов, но больше все же хотелось бы снова поехать в Африку, потому что я уверен, что мог бы пройти дальше. Я не все сделал, что мог бы на этом проекте. Так что если кастинг-менеджеры «Новых звезд в Африке» прочтут это интервью, знайте, что я обеими руками и ногами за!

— Что вам дает участие в спортивных и спортивно-интеллектуальных шоу? И как вы относитесь к поражениям? Ведь не всегда же можно выигрывать.

— Я, как и любой спортсмен, ненавижу проигрывать. Я очень переживал из-за проигрыша в проекте «Новые звезды в Африке», и впервые за 31 год мне понадобился психолог, потому что никак не мог переварить и принять, что я вылетел на такой ранней стадии. Разумеется, я хотел победить.

— За каким видом спорта любите наблюдать?

Люблю наблюдать за всеми соревнованиями вольной борьбы, за футболом, за некоторыми событиями по боксу, теннису, хоккею. В общем, я люблю спорт.

«Не пошел бы ни в «Амкал», ни в 2DROTS»

— Вы сами являетесь футболистом и играете в Медиалиге за команду «Стармикс». Вы даже имели опыт игры с легендой сборной России Дмитрием Сычевым.

— Да, был период, когда Дмитрий Сычев играл с нами с «Стармиксе», и хочу сказать, что это был бесценный опыт для меня — любителя — играть с легендой российского футбола.

Несмотря на то что фамилия Сычева в футбольном пространстве знаменита, с нами на поле и в раздевалке Дмитрий был очень простым и добрым человеком. Чувствовался профессионализм, хотя он и не выкладывался на 100%, ведь он уже давно все всем доказал.

Сейчас он играет для себя, для поддержания формы. Говорят, что можно уйти из спорта, но спорт из тебя не уйдет. Это был бесценный опыт, когда ты можешь получить пас от игрока, который играл с великими футболистами и сам считается легендой российского футбола. Общение с Дмитрием оставило самые положительные впечатления.

— Кто является сильнейшей медийной футбольной командой, по вашему мнению? И следите ли вы за контентом 2DROTS или «Амкала»?

— По моему мнению, сильнейшей командой Медиалиги является Broke Boys. Не слежу за контентом «Амкала», не назову вам даже ни одного игрока. 2DROTS иногда попадаются в рекомендациях в ленте. Что же касается Broke Boys во главе с Райзеном, то мне очень нравится эта команда, считаю ее одной из самых сильных. А то, что произошло в финале МФЛ, это «сценарий дикой случайности» (Broke Boys вели в финале четвертого сезона Медиалиги против «Титана» со счетом 1:0, однако пропустили на последней минуте (1:1), хотя могли до этого просто выбить мяч за пределы поля и завершить игру. После этого Broke Boys проиграли в серии пенальти. — «Газета.Ru»).

— Какую команду выбрали бы, если бы вас позвали 2DROTS и «Амкал»?

— Скажу честно, ни одну из них не выбрал бы. На данный момент я рассуждаю так: если играть по любителям, то только в «Стармиксе», где я начинал с истоков. Хочу быть в этой команде как Франческо Тотти в «Роме».

— Какие у вас ожидания от пятого сезона Медийной футбольной лиги? Увидим ли мы вас на поле?

— Очень надеюсь, что «Стармикс» будет в пятом сезоне МФЛ. Разумеется, с каждым сезоном уровень МФЛ становится выше, играть тяжелее. Но я считаю, что мы в «Стармиксе» очень достойно ворвались, а самое главное — по-мужски приняли эстафету. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, потому что мы элементарно были в «группе смерти». В нашей группе из пяти команд три стали полуфиналистами, а две вышли в финал. То есть три сильнейшие команды и мы, «Стармикс», который только ворвался в индустрию. Но я надеюсь, что в пятом сезоне мы покажем себя с лучшей стороны.

«Джикия позвал меня в свою команду»

— В социальных сетях у вас есть совместное фото с Георгием Джикией — можно ли вас считать болельщиком «Спартака»? Как часто удается следить за матчами и новостной повесткой? Общаетесь ли с Джикией неформально?

— Похвастаюсь: был период, когда Георгий позвал меня играть за «Бей беги» (медийная команда, основанная Джикией и Александром Соболевым. — «Газета.Ru»), и я даже спрашивал разрешения у руководства «Стармикса» выступить за другую команду, пока у нас нет игр. Но буквально через пару дней после этого звонка подтвердился один кинопроект, в котором я снимался, и я, конечно, уже ни за какую команду не мог бы играть.

А вообще были мысли на один сезон перейти в «Бей беги», потому что «Стармикс» тогда не играл. Руководство меня не хотело отпускать, и я их понимаю и уважаю.

Я не могу себя назвать болельщиком «Спартака», да простят меня все российские фанаты, я болельщик лондонского клуба «Челси», который сейчас терпит много неудач, но я все равно с ними до конца.

В Российской премьер-лиге я болею за красно-синих, так как в свое время был борцом в ЦСКА. Но матчи «Спартака» я поддерживаю, так как лично знаком со своим земляком Георгием Джикией. Мы общаемся, если случайно встречаемся, всегда тепло друг друга приветствуем.

— Также вы лично знакомы с Хвичей Кварацхелией. В 1/8 финала Лиги чемпионов ему предстоит встретиться с «Барселоной» в составе «Наполи». Какие у вас ожидания от этого противостояния и от Хвичи?

— Да ладно? Я только сейчас от вас узнал, что они встречаются с «Барселоной»! Это очень круто! Я знаком с Хвичей через социальные сети. Мы, как два знаменитых грузина, были подписаны друг на друга еще до того, как он перешел в «Наполи». Я в свое время летал в Неаполь, чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов, когда они играли с «Миланом», и после этого мне удалось с ним познакомиться. Мы сфотографировались в вестибюле гостиницы, пожелали друг другу удачи.

Мы, маленький грузинский народ, гордимся успехами друг друга! Представляете, нас всего 4-5 миллионов, а у нас есть Хвича Кварацхелия, которого знают во всем футбольном мире.

Самое главное, я желаю Хвиче сыграть без травм, а остальное как будет. Я буду очень рад, если «Наполи» обыграет «Барселону». Обе команды находятся не в самой лучшей футбольной форме, а Лига чемпионов — самый непредсказуемый турнир. Буду смотреть эти матчи в прямом эфире и буду болеть за «Наполи».

«Директор Евгении Медведевой предложил выступить с ней»

— В последние годы особую популярность в Грузии набрало фигурное катание, а в сборную страны попали несколько бывших россиян — например, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис. Как вы относитесь к такому усилению сборной Грузии? И нравится ли вам этот вид спорта?

— Я не очень слежу за фигурным катанием, хотя знаю именитых фигуристок: мою подругу Женю Медведеву, Алину Загитову, Камилу Валиеву, даже лично знаком с Евгением Плющенко. Скажу больше: сейчас я сам начинаю обучаться этому виду спорта, потому что очень хочу попасть в какой-нибудь сезон «Ледникового периода». Занимаюсь с тренером, несмотря на мою антропометрию (зд. физические характеристики. — «Газета.Ru») и вес в один центнер. А вообще я очень рад за дочь легендарной Этери Тутберидзе и желаю ей удачи.

— Вы участвовали в шоу «Вызов» вместе с Евгенией Медведевой и даже поздравляли ее с днем рождения в соцсетях. Есть ли у вас какая-нибудь необычная история с Евгенией с этого шоу и вообще из жизни?

— Да, я очень рад нашему знакомству с Женей, поздравлял ее с днем рождения, и мне было очень приятно, что она позвала меня на свой праздник. Женя — чемпионка мира, призер Олимпийских игр. Это была моя главная мечта в спорте. Я восхищаюсь Женей за ее заслуги в спорте, не говоря уже о ее человеческих качествах.

Необычный случай был. Однажды мне позвонил директор Жени — Леван — и предложил выступить с ней в паре в «Ледниковом периоде». Женя сказала ему, что я умею кататься на коньках. Но тогда я был совершенно не готов к этому и затем очень жалел, что упустил такой шанс. Я купил коньки и начал заниматься с тренером, чтобы в следующий раз не упустить шанс и поучаствовать в шоу или сняться в каком-нибудь фильме. Вот сейчас бы — с удовольствием!

— В России работает известный тренер грузинского происхождения Этери Тутберидзе, которая и привела к победам Евгению Медведеву. Поддерживаете ли вы ее и ее спортсменов?

— Я с Этери Тутберидзе не знаком, но, даже не разбираясь в фигурном катании, грех не знать, что Этери — это легенда. По слухам, это очень строгий наставник, но в спорте без этого нельзя. Я в любом случае ее поддерживаю, потому что это наш тренер и наша спортсменка.

«Спорт мне помог попасть в «Голос»

— Были ли какие-то запоминающиеся ситуации за кулисами «Голоса»? Все ли происходит так, как показывается на экране, или существует что-то скрытое от зрителей шоу?

— В «Голосе» все честно. Я просто открыл компьютер, ввел свои данные, и меня позвали. Мне посчастливилось попасть в «Голос» не из-за связей: я просто заполнил анкету! Если вы думаете, что наставники учат участников петь, то вы ошибаетесь.

В проект попадают те, кто уже умеет петь и попадать в ноты. Мой наставник Дмитрий Билан подбирал репертуар, пропевал его со мной в течение двух-трех дней перед каждым этапом, занимался со мной, говорил, как и где нужно спеть, где остановиться, подсказывал с аранжировкой. У нас был творческий процесс создания трека. Это все делается, конечно, чтобы зрители шоу «Голос» были впечатлены.

— Помогло ли вам как-то спортивное прошлое на этом проекте? Насколько физически тяжело было переносить нагрузки съемок?

— Спорт мне помог во всем, потому что спорт — это дисциплина. Можно сказать, что спорт мне помог попасть в «Голос», потому что на кастинге Юрий Аксюта спросил меня, каким спортом я занимаюсь, и я ответил, что я в сборной России по вольной борьбе. Это помогло мне пройти. Я как борец-певец очень им подходил, потому что для шоу нужны самые разные персонажи.

Так как я не был готов к творческой жизни, то тогда трудностей это не вызывало. Сейчас, когда я уже знаю, как проходят съемки, какой у них может быть тайминг, я могу немного поворчать, что очень долго ждать. Но слава богу, что есть работа и съемки. Надо молчать и работать!