«Откат в пещерный век»: ЧМ по хоккею с мячом без России отменен

Международная федерация бенди приняла решение об отмене мужского и женского чемпионатов мира — 2023/24. Министр спорта Кемеровской области, бывший главный тренер сборной России Сергей Мяус заявил, что это серьезный удар по виду спорта, а пятикратный чемпион мира Сергей Ломанов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России и в Швеции.

Мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом — 2023/24 отменены. Об этом сообщает Федерация бенди Норвегии со ссылкой на заявление Международной федерации бенди (FIB).

«Федерация бенди Норвегии с сожалением объявляет, что в 2024 году не будет чемпионата мира по хоккею с мячом ни среди женщин, ни среди мужчин.

Норвежская федерация выражает сочувствие нашим игрокам, которые вынуждены пропустить долгожданный турнир», — говорится в заявлении. Организация призывает обращаться за дополнительной информацией к норвежцу Стейну Педерсену, с 2022 года возглавившему FIB вместо россиянина Бориса Скрынника.

Эту информацию подтвердила также Федерация хоккея с мячом России (ФХМР). Пресс-служба организации напомнила о том, что на проведение мужских соревнований претендовали три шведских города.

«Все они отказались от организации турниров.

Женский ЧМ планировалось провести в Норвегии, но после проведенного анализа норвежская сторона также сняла свою заявку», — сказано в сообщении.

FIB также подтвердила информацию об отказе кандидатов на проведение турниров. Федерация подчеркнула, что намерена сосредоточиться на организации ЧМ-2024/25.

Напомним, чемпионат мира 2022/23 должен был пройти в Кемерово. Однако турнир был перенесен в Швецию из-за ситуации на Украине, а сборная России не была до него допущена.

Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, бывший главный тренер сборной России Сергей Ломанов высказался об отмене чемпионатов мира, которые должны были пройти в 2023/24 году. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил неудовольствие этой ситуацией, отметив, что скоро хоккей с мячом будет развиваться лишь в странах, традиционно лидирующих в этом виде спорта, – России и Швеции.

«Это нехорошо, конечно. Но, учитывая текущую ситуацию, мы поддерживаем нашу Федерацию и страну в целом. А то, что об этом объявили норвежцы, — они же там все друг за друга.

Скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России, в Швеции. Отчасти, может быть, в Финляндии. Но интерес всегда прикован к России и Швеции, в первую очередь.

Все очень сложно, мы видим, что сегодня и чемпионат России проходит не в лучших красках. Когда все может измениться в лучшую сторону? А мы не спешим никуда. Как все будет хорошо, так и будет», — считает Ломанов.

Министр спорта Кемеровской области, бывший наставник российской национальной команды Сергей Мяус убежден, что отмена чемпионатов мира негативно скажется на развитии хоккея с мячом.

«Я всю сознательную жизнь посвятил хоккею с мячом, конечно, переживаю за этот вид спорта. Это плохо, что чемпионат мира отменен, это ведет к деградации мирового развития хоккея с мячом.

Развитие хоккея с мячом по всему миру и так шло тяжело, а сейчас может произойти откат в пещерный век.

Международной федерации надо садиться за стол переговоров, разговаривать с Россией, скандинавскими странами, Казахстаном. Но пока контакта, как понимаю, нет. Хорошо, что есть чемпионат России, его надо держать в тонусе, чтобы потом, когда нас вернут, снова быть первыми в мире», — цитирует Мяуса «Матч ТВ».