Овечкин получил клюшкой в горло и упустил шанс побить рекорд Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл действующего обладателя Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс» — со счетом 3:0. К сожалению, результативный вклад в эту победу не внес Александр Овечкин, который упал на колени и обидно упустил возможность забросить шайбу в пустые ворота и побить рекорд Уэйна Гретцки. Ранее защитник «Вегаса» Брейден Макнэбб ударил клюшкой в горло Овечкину, но судьи неожиданно решили отменить штраф, и канадец избежал удаления.

Матч не задался для Александра Овечкина с самого начала. Уже на первой минуте канадский защитник «Вегаса» Брейден Макнэбб зарядил россиянину клюшкой в горло.

Удар получился настолько сильным, что клюшка вылетела у Макнэбба из рук, а Овечкин повалился на лед и схватился за шею.

Капитан «Вашингтона» незамедлительно покинул лед. На скамейке запасных врачи внимательно осмотрели его горло, но, к счастью, не обнаружили серьезной травмы. Сам Овечкин продолжал активно массировать пострадавшую часть шеи.

Казалось, что за такое нарушение Макнэбб получит длительный штраф, однако судьи неожиданно изменили свое изначальное решение и полностью отменили наказание для американца. Арбитры посчитали, что игрок «Вегаса» задел Овечкина случайно, продолжая движение по инерции после сделанного паса.

Однако на повторе эпизода было заметно, что Макнэбб зачем-то вздернул клюшку вверх, что совершенно не следовало из логики его движения и привело к удару по шее Овечкина.

Решение судей отменить штраф вызвало возмущение и недовольный гул на трибунах. К счастью, Овечкин пришел в себя и вскоре вернулся на лед. Однако отличиться заброшенными шайбами россиянин так и не сумел, нанеся лишь три броска по воротам.

При этом российский нападающий очень обидно упустил один из явных шансов забить гол на последней минуте матча, когда «Вегас» снял с игры вратаря и оставил ворота пустыми.

Овечкин завладел шайбой и выкатился на ударную позицию по правому флангу, но в самый ответственный момент поскользнулся и рухнул на колени.

Эта неловкость лишила его возможности отличиться и побить рекорд великого канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. У обоих игроков сейчас по 56 шайб, заброшенных таким образом, и они делят первое место по этому показателю.

Любопытно, что спустя всего несколько секунд после этого эпизода канадский нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл забил в эти самые пустые ворота и увеличил преимущество своей команды (2:0).

При этом он мог отдать передачу на открывавшегося в более выгодной позиции Овечкина, но предпочел сделать все сам — и преуспел. Капитан «столичных» не обиделся на то, что партнер решил пойти на риск, и искренне поздравил его с важной заброшенной шайбой.

На счету Ови все еще остаются 826 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До «вечного» рекорда Гретцки по голам за всю историю лиги ему нужно забросить еще 68 шайб.

Несмотря на голевое молчание россиянина, «Вашингтон» уверенно переиграл на своем льду «Вегас Голден Найтс» — действующего обладателя Кубка Стэнли — со счетом 3:0.

Голами отличились Дилан Строум (на 17-й минуте), Коннор Макайкл (в пустые ворота на 60-й минуте) и Бек Маленстин (тоже на последней минуте).

Российские хоккеисты «Вашингтона» не сумели набрать результативных баллов в этой встрече, но стоит отметить, что соперники играли против них довольно жестко. Помимо Овечкина, пострадал и Евгений Кузнецов.

Во втором периоде американский нападающий «Вегаса» Пол Коттер мощно и абсолютно намеренно зарядил плечом по лицу Кузнецову, отправив того в нокдаун.

К счастью, в этом случае арбитры не стали менять свое решение и удалили обидчика россиянина до конца матча. Остается надеяться, что в следующем матче судьи будут хорошо контролировать ситуацию на льду и не позволят безнаказанно избивать хоккеистов «Вашингтона».

Благодаря этой победе над «Вегасом» «столичные» набрали 18 очков и поднялись на четвертое место в Восточной конференции НХЛ, которое позволяет принять участие в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли.