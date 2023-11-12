«Надо больше слушать Кузю»: Овечкин повторил рекорд Гретцки

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в гостях победил «Айлендерс» со счетом 4:1. Лидер «столичных» Александр Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию, оформив дубль, также он повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. После игры Овечкин признался, что ему помог совет одноклубника Евгения Кузнецова.

«Овечкин закончился» — именно с таким посылом выходило большинство аналитических материалов в западных СМИ, когда речь шла о низкой результативности российского снайпера на старте нового сезона. И действительно: в 12-ти матчах Великая восьмерка забросил лишь две шайбы, причем одну из них — в пустые ворота. Не слишком впечатляющая статистика для хоккеиста, стремящегося установить снайперский рекорд в НХЛ.

Но списывать Ови со счетов, конечно, было бы опрометчиво. Вопрос был только в том, когда он забьет снова. Александра, к радости его поклонников, «прорвало» в гостевом матче с «Айлендерс», после шести игр без голов.

Именно он открыл счет на 10-й минуте, после передачи Евгения Кузнецова поразив ворота Семена Варламова фирменным броском из «офиса» — левого круга вбрасывания.

Сравнял счет на исходе первого периода еще один россиянин — Александр Романов. Однако его шайба оказалась единственной для «островитян» в этом матче. Во втором периоде Ник Дауд и Алексей Протас упрочили преимущество «Вашингтона», а точку в противостоянии на последней минуте матча поставил Овечкин, забросив в пустые ворота.

Примечательно, что по этому показателю россиянин догнал великого Уэйна Гретцки: Ови повторил рекорд легендарного канадца по голам в пустые ворота — теперь в активе российского снайпера 56 таких шайб.

Общее же число его голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру выросло до 826. И здесь Овечкина отделяет от «вечного» снайперского рекорда Гретцки 68 точных бросков.

Матч с «Айлендерс» ознаменовался еще одним достижением россиянина, несомненно, уникальным. Эта игра стала для Ови 100-й с двумя и более голами на выезде — учитываются также матчи плей-офф.

Капитан «Вашингтона» уже был рекордсменом по этому показателю, а теперь он стал первым хоккеистом в истории, который разменял вторую сотню подобных игр.

На втором месте остается все тот же Гретцки, за карьеру оформлявший гостях как минимум дубль в 92 встречах.

После игры Овечкин высказался о своем первом голе. Он признался, что ему помог совет Кузнецова на вбрасывании.

«Мы с Кузей немного поболтали перед вбрасыванием, он сказал, что я должен сделать, и это сработало. Надо больше слушать Кузю», — заявил Ови в послематчевом интервью.

Эта победа стала для «Вашингтона» второй подряд. Накануне «столичные» обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:2, при этом две шайбы было заброшено игроками звена Овечкин — Кузнецов — Том Уилсон. Главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери столкнулся с определенными кадровыми проблемами перед этим сезоном, которые усугубились приостановкой карьеры из-за травмы многолетнего партнера Ови по звену Никласа Бекстрема. После игры с «Нью-Джерси» Карбери отметил работу россиян и Уилсона, обратив при этом внимание на то, что это сочетание может и не оказаться постоянным.

«Кажется, если что-то и есть стабильное в этом звене, так это его нестабильность.

Они то играют вместе, то нет. Сомневаюсь, что в этом сезоне будет иначе, но как знать. Вдруг они станут стабильно набирать очки, доведут результативную серию до 30, 40, 50 матчей? Мы продолжаем искать оптимальные сочетания», — констатировал Карбери.

«Вашингтон», обыграв «Айлендерс», набрал 16 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут дома против «Вегаса», игра состоится в ночь на 15 ноября по московскому времени.