«Вернул бы Милохина в «Ледниковый период»? Он попросил прощения у Эрнста, а не у меня»

Известный продюсер Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о концепции своего юбилейного шоу, в котором примет участие Роман Костомаров, опроверг информацию о том, что Евгения Медведева сыграет Корову на льду в новогодней сказке, похвалил дебют Алены Косторной в парном катании и объяснил, почему не стоит делать трагедию из четвертого места Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Казани.

«Подумал, что сейчас нужна такая сказка — о семейных ценностях, о преодолении, о пути»

— 17 декабря на «ВТБ Арене» пройдет юбилейное шоу в честь вашего 50-летия. Какой будет его концепция? Просто гала-концерт или что-то иное?

— В первую очередь, я очень надеюсь, что там будет максимальное количество фигуристов, которые составляют мой мир. Конечно, будет много друзей, я надеюсь на полные залы. Сама история будет в формате гала-шоу, потому что хочется рассказать о разных этапах, которые бывают на протяжении жизни у любого человека. Но центром гала-шоу точно буду не я. Центром здесь будут рассказы каждого из фигуристов, их номера — и, конечно же, зрители.

Это определенное подведение итогов, некая вершина. Хотя я надеюсь, что новые вершины еще будут впереди. Но мы постараемся, чтобы каждый номер действительно удивлял зрителей и заставлял задуматься.

— Вы также готовите необычное новогоднее шоу «Корова на льду».

— Это достаточно интересная история. Мне позвонил Константин Львович Эрнст и сказал, что у него в гостях детский писатель — его давний друг из Санкт-Петербурга Антон Соя. Предложил нам встретиться: возможно, мне будет интересно, о чем он пишет.

Антон Соя показал мне один из рассказов, который называется «Корова на льду».

Не скажу, что я сразу среагировал, но через несколько дней, прочитав книжку и увидев какие-то вещи, я подумал, что, может быть, именно сейчас нужна такая сказка — о семейных ценностях, о преодолении, о пути. И все это с большой улыбкой.

Не такая известная, как «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебник страны Оз» и другие, которые я ставил, но такая, где интересно следить за сюжетом. Потому что немногие знают сюжетную линию этого небольшого рассказа. Опять же — важно рассказывать о российских детских писателях. Я вижу в этом много важного и полезного. В итоге я решил обратить на это внимание и стал соавтором сценария этой новогодней семейной сказки совместно с Борисом Комаровым.

— Вы сняли очень интересный промо-ролик к этому шоу, в котором предлагаете роль Коровы на льду Алексею Ягудину и Евгении Медведевой, но они с возмущением отказывают вам. Как пришла идея такого юмористического видео?

— Само понятие «корова на льду» — устойчивый штамп в нашей стране, поэтому в этом ролике мы в шутку его обыграли. Когда меня спрашивают, что я готовлю на Новый год, то я отвечаю — «Корову на льду». Следующий вопрос — «Что-что?» А затем меня спрашивают, кто же будет играть Корову. И мы решили это обыграть.

Хочу сказать, что в любом случае наша Корова на льду будет милая, добрая и яркая. Обязательно будут режиссерские решения, но это не высмеивание кого-то на льду, а, наоборот, рассказ о внутренней уверенности, которая нужна каждому из нас.

— Уже сообщали, что Евгения Медведева исполнит эту роль. Вы можете об этом говорить?

— Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Алексей Ягудин, как Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и еще ряд ребят. А насчет главной роли давайте подержим интригу.

— Известно, что Роман Костомаров будет выступать в вашем юбилейном шоу. В «Корове на льду» он тоже будет?

— Нет, в новогодних представлениях Рома принимать участие не будет. Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день.

— Возвращаясь к шоу в честь вашего 50-летия: кого из звезд фигурного катания мы точно сможем там увидеть?

— Будут фигуристы разных поколений. В первую очередь мои друзья.

У нас в этом году еще одна круглая дата — я сделал первое шоу, от которого беру отсчет. Это было московское шоу, которое тоже называлось «Вместе навсегда». И это было 20 лет назад, так что мы отмечаем еще и создание компании, с которой сделали десятки тысяч проектов.

Так что будут ребята, которые со мной практически с первого шоу — и Алексей Ягудин, и Тотьмянина с Марининым, и Оксана Домнина с Максимом Шабалиным, и Мария Петрова с Алексеем Тихоновым, и Албена Денкова с Максимом Стависким. Это те ребята, которые все 20 лет идут со мной этой дорогой.

Конечно, будут герои проекта «Ледниковый период» и те, с кем я иду по жизни сейчас: Женя Медведева, с которой я работал как хореограф-постановщик, Анна Щербакова, с которой мы тоже очень дружим, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с которыми в последние годы очень тесно сотрудничаем, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин — это все герои нашего времени. Несмотря на то что впереди будет чемпионат России, все ребята подтвердили это выступление, за что я им очень признателен.

— И вы каждому будете ставить новую программу?

— Где-то будут сплетаться их номера в общую канву. Конечно, профессионалам, которые не участвуют в чемпионате России, мы будем делать отдельные номера.

Будет много массовых номеров, потому что я много внимания уделяю театральной истории — будет и ледовый коллектив, и воздушные номера, и номера с вокалом и с инструментальной музыкой. Словом, будет яркий гала-концерт, который будет также показан на Первом канале, за что я благодарю Константина Эрнста.

Во многом я состоялся благодаря «Ледниковому периоду» и тому, что мне был дан этот шанс на Первом канале.

— Можете немного раскрыть, как планируете отмечать юбилей и годовщину свадьбы вне льда?

— Юбилейное шоу состоится как раз накануне моего дня рождения, который будет в понедельник. Хотелось, чтобы шоу было максимально близко к нему. Непосредственно 18 декабря я соберу близкий круг людей — я никогда не праздновал дни рождения большими столами.

Полагаю, я буду достаточно вымотан двумя гала-концертами и подготовкой к дальнейшим представлениям, потому что каждый декабрьский день расписан. Думаю, как раз 18-го узким семейным кругом отпразднуем день рождения, а на следующий день отпразднуем с Лизой (Арзамасовой — «Газета.Ru») — будет три года с того момента, как мы официально зарегистрировали наши отношения.

«Химия между Медведевой, Кондратюком и Энбертом завораживает»

— Прошло шоу «Кармен» с Евгенией Медведевой, которая раньше не исполняла главные роли в ваших драматических постановках. Как вы пришли к тому, что она созрела для такой роли? Насколько ей подходит этот образ?

— Она исполняла одну из главных ролей в спектакле «Анна Каренина» — Китти: ей это очень подходило, она была такая «летящая». Женя всегда хотела сыграть Кармен именно актерски, хотя говорит, что она сама в жизни другая. Но на льду она уже несколько лет хотела воплотить этот образ, и я ей пообещал, что мы восстановим «Кармен» с прицелом на нее.

Женя — одиночница, а бывшая исполнительница роли Кармен — Татьяна Навка — выступала в танцевальной паре с Романом Костомаровым. Из-за этого теперь возникает совсем другая химия в этом спектакле. Я не хочу ни в коем случае эти спектакли противопоставлять: это два моих ребенка, и я их люблю.

Но в связке Жени, Марка Кондратюка и Александра Энберта появилась своя химия — другая, которая по-своему завораживает и дает свою историю.

Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения, начинает купаться в этом спектакле. Хочу сказать большое спасибо и Албене Денковой с Максимом Стависким, которые выступают с первой версии «Кармен». Максим Маринин — тоже «старейшина» спектакля. Татьяна Волосожар блестяще вписалась в роль. Есть сочетание разных поколений спортсменов, которые очень ярко работают.

— Марк Кондратюк экстренно заменил Алексея Ягудина, который перенес операции на коленях, в роли тореадора Эскамильо — насколько он справился с этой ролью?

— Леша Ягудин — это Леша Ягудин, Леша — это навсегда, и он может все. Безусловно, Леша — выдающийся фигурист, и быть таким, как он, невозможно.

Марк делает партию такой, какой он ее видит, какой я ее для него обрисовал. Это яркий, взрывающийся, молодой, активный, амбициозный тореадор, который не может не вызывать восхищение у дам. И совсем другой характер, нежели тот, который показывал Ягудин.

Леша в силу статуса и опыта выходил на лед самоуверенным, знающим себе цену. Марк же сам готов к любви, к эмоциям, к чувствам — это очень подкупает зрителей. Плюс он находится сейчас в блестящей форме.

Исполняет суммарно около 10 тройных лутцев, а в Питере и в Екатеринбурге на бис исполнял и четверной сальхов, и четверной лутц — в общем, куражится. Это действующий спортсмен, он находится в топе сборной России. Поэтому здесь, конечно, спортивное катание — и очень эмоциональное, Марк все пропускает через себя.

— Как сейчас здоровье у Алексея Ягудина? Когда он возвращается?

— Леша держит меня в курсе событий, я видел его несколько недель назад. Операция прошла удачно, он уже приседает и делает другие упражнения. В начале декабря должен с разрешения врачей начать выходить на лед. Надеемся, что он скоро снова будет порхать надо льдом, и все будет хорошо с точки зрения болевых ощущений. Потому что, конечно, в последние годы, как только возрастала нагрузка, Леша всегда катался через боль. Молодец, что решился на важную операцию, чтобы продлить себе возможность выступать на льду.

«Валиева заняла четвертое место? Ничего страшного, она еще проявит себя»

— Давайте немного обсудим внутрироссийский сезон-2023/24. Запомнились ли вам чьи-то выступления или программы?

— Я ездил на несколько этапов Гран-при. Начать хотел бы с нашей с Еленой Масленниковой группы в танцах на льду, где Елена является старшим тренером.

Наши юниоры Александра Шинкаренко / Владислав Михайлов впервые стали третьими на этапе Гран-при в Омске и получили достаточно неплохие баллы. Считаю, что это хороший результат. Понятно, что сейчас не так важно место, — важно, что ребята выросли. Группа набирает силы, в нее пришло еще несколько интересных пар. Это наш второй сезон, и надеюсь, что постепенно мы выбьем себе место под солнцем в нашем танцевальном мире.

На турнире в Красноярске ярко проявила себя пара София Шевченко / Андрей Ежлов. Это был их первый турнир, — и сразу на этапе Гран-при они попали в топ-5, заняли четвертое место. И само выступление многим специалистам очень понравилось.

Также в Красноярске я видел выступления танцевальных дуэтов и хочу отметить произвольную программу Александры Степановой и Ивана Букина: она мне очень понравилась, она стоит особняком.

Когда ребята наберут форму к чемпионату России, она заблестит всеми гранями. Хочется аплодировать им за то, что нашли в себе силы и мотивацию вернуться, это очень важно для российских танцев на льду. Здорово, что наши ребята видят такую прекрасную пару.

Конечно, в парном катании я бы отметил Наталью Хабибуллину и Илью Княжука: в Омске они достаточно успешно выступили. Я им ставил короткую и произвольную программы. Были очень важные качественные изменения. Это замечательные, талантливые ребята, свежее дыхание в парном катании. Я с ними сотрудничаю, и мне кажется, что они на своем первом этапе очень ярко выступили. Надеюсь, что будут еще добавлять.

Ждем более ярких выступлений от наших одиночников. Неплохо проявил себя Евгений Семененко, Матвей Ветлугин выступил хорошо, но надо прибавлять в сложности программы. С Матвеем мы работали в этом году, я ему ставил произвольную программу — надеюсь, что ему это поможет.

Очень верю в Марка Кондратюка. А наших девушек я еще практически не видел в этом сезоне.

— Как оцените дебют Алены Косторной в парном катании?

— Классно, что Алена вышла на такой хороший уровень. Единственное, конечно, я не согласен с ее высказываниями. Думаю, что журналисты, возможно, передернули какую-то фразу, которую она сказала на эмоциях. Потому что, объективно, пока есть много ошибок.

Надо понимать, что времени прошло очень мало, и если эта пара будет продолжать в том же духе, если будет усложнять и насыщать программу соединительными связками, если появятся перестроения, важные для парного катания, то дуэт может получиться очень сильный и интересный. У них есть хороший набор тройных прыжков, и его надо усилить хорошим исполнением парных элементов.

— На недавнем этапе Гран-при в Казани Камила Валиева выиграла короткую программу, но неожиданно уступила в произвольной. Как оцените ее дебют на Гран-при России?

— Очень здорово, что Камила Валиева продолжает свою карьеру и находит новые краски в фигурном катании. Тренеры поставили ей интересные программы — это очень важно, потому что Камила, безусловно, один из главных лидеров нашей команды. Но при этом не надо забывать, что это спортивные состязания.

Камила очень хорошо откатала короткую программу и победила в ней, но допустила ряд небольших ошибок в произвольной программе, и по правилам они сыграли серьезную роль в итоговом результате.

Но это соревнования, и каждый турнир стоит рассматривать отдельно. Ничего страшного не произошло. Уверен, что Камила проявит себя на следующем этапе.

— Вы отмечали, что готовы возобновить «Ледниковый период», если захочет Первый канал. Кого из фигуристов, которые там еще не выступали, вы хотели бы пригласить?

— Я уверен, что Лиза Туктамышева очень хотела бы покататься. Очень ярко проявили бы себя Евгения Тарасова и Володя Морозов: в спектакле «Кармен» они хорошо себя раскрыли, вели там интересную партию и развивались по-актерски. Ваня Букин уже участвовал в «ЛП», но, полагаю, и Саша Степанова с удовольствием покаталась бы. В общем, есть большое количество ребят, которые хотели бы себя проявить, одиночниц — тоже. Есть кому кататься, но сейчас пока пусть выступают на соревнованиях.

— Даня Милохин просил у Константина Эрнста прощения за свой уход с «Ледникового периода» и обещал исправиться. Вы бы дали ему второй шанс?

— Он просил прощения у Константина Эрнста, а не у меня. И поэтому это вопрос к Константину Львовичу, а не ко мне.