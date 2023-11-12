Просчет Тутберидзе: почему Валиева лишилась медали на Гран-при в Казани

Олимпийская чемпионка Камила Валиева не сумела завоевать медаль этапа Гран-при России в Казани, оказавшись на четвертом месте. Причиной низких баллов стали не только ошибки в произвольном прокате, но и изначальный некорректный набор элементов. Чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» отметила, что подобный результат не стал сенсацией.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева приехала в родную Казань в статусе неоспоримого фаворита этапа, но по итогам турнира заняла только четвертое место. В произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа, на хореографической дорожке было засчитано падение, а еще фигуристка потеряла два прыжка из-за нарушения правил.

Как итог, всего 213,59 балла за обе программы . Валиева уступила ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой, которая не исполняла элементы ультра-си (228,81), Алине Горбачевой (219,02) и Дарье Садковой (214,54).

Впервые после личного турнира Олимпийских игр — 2022, где Валиева стала четвертой, она не попала на пьедестал.

«Сложности остались позади»

Тройного акселя у чемпионки Европы Валиевой не было с Олимпиады в Пекине, четверной тулуп она прыгает, но не всегда успешно. Кроме того, в этом сезоне Валиева позволила себе чуть больше свободы, чем обычно – успевала ходить по светским мероприятиям после тренировок, брала интервью у звезд эстрады, посещала образовательные форумы. Опять же, сезон снова внутренний, возращение на международный уровень все еще откладывается.

Эмоции у фигуристки перед этапом наверняка были полярными. На 9-10 ноября были назначены дополнительные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) касательно всем известного допингового дела. Как они закончились, абсолютно непонятно – вопросы по этому поводу задавать запретили, а окончательное решение будет опубликовано только в начале 2024 года. Сама Валиева не показалась слишком уж расстроенной. Правда, никаких точных выводов на основании этого тоже не сделать.

После короткой программы фигуристка была сосредоточенной, возможно, немного грустной. Или уставшей – все-таки только закончился прокат.

«Подготовка шла как обычно. Сложности остались позади, старалась восстановиться, как возможно», — рассказала спортсменка.

При этом на вопрос про психологическое давление она ничего не ответила – попросила задать следующий вопрос.

Произвольная программа прошла явно не так, как было запланировано. Для начала нужно отметить, что из претенденток на медали до Валиевой чисто откаталась только Софья Муравьева. Ученица Евгения Плющенко отказалась от ультра-си в Казани, сделав ставку на чистоту. Алина Горбачева и Дарья Садкова решились на усложнение программ, но ни у одной из девушек четверные не получились, зато все остальные элементы были выполнены хорошо.

За что Валиевой сняли баллы

Валиева выступала последней, как лидер после короткой программы. Нельзя назвать ее прокат провальным – да, было падение со стартового четверного тулупа, который еще и оказался недокрученным в четверть оборота. Да, в конце программы фигуристке засчитали падение на хореографической дорожке шагов в слайде – Валиева скользит в нем на левом боку, что в идеале не должно быть ошибкой. Но элемент действительно получился не таким качественным, как на контрольных прокатах. Больше было похоже на то, что она действительно упала. Если бы не было хотя бы дедакшена (вычтенного балла за падение), чемпионка Европы была бы в тройке призеров.

Но самой большой ошибкой стала незасчитанная секвенция (это последовательность прыжков, одним вторым или третьим из которых является аксель). Все дело в том, что подготовка к следующему прыжку в таком элемента более долгая, при этом происходит смена ноги. Так что выполнить секвенцию чуть проще, хотя с этого сезона из этого элемента наконец перестали вычитать 20 процентов от его стоимости. Но такую последовательность можно выполнять всего одну за произвольную программу. Это четко прописано в правилах Международного союза конькобежцев (ISU).

Если же секвенций будет две или больше, засчитают только первый прыжок, остальные обнулят. Такое и произошло с прокатом Валиевой.

Чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» отметила, что причину неудачного проката знает только сама спортсменка, а также ее тренерский штаб:

«Я не думаю, что это сенсация, но и не то, чего следовало, так сказать, ожидать. Так сложились определенные обстоятельства, она не справилась. Из-за чего — можно говорить долго, но причину знают она и ее тренерский штаб. По крайней мере, они догадываются, что могло так повредить».

Протест на судейство в Казани

Странно еще и то, что в предварительной заявке у Валиевой сразу же был некорректный набор элементов. И удивительно, что это произошло у фигуристки из штаба Этери Тутберидзе, в котором все всегда вымерялось с высокой точностью. Достаточно вспомнить, что ради дополнительных баллов все прыжки в программах Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане были выполнены во второй половине. А тут такой просчет. И произошло это тогда, когда Тутберидзе впервые приехала на этап российского Гран-при. Когда появились заявки, это почему-то пропустили все – болельщики, тренеры, федерация.

После произвольной программы и экстремально низких для Валиевой оценок (132 балла!) тренер спортсменки пошла обсуждать ситуацию с судьями. Кто-то заметил саму Валиеву и тренера Сергея Дудакова в подтрибунном помещении, которые опять же общались с арбитрами. В это же время появились слухи, что команда собирается подать протест на оценки. Правда, непонятно, откуда была такая информация – пожаловаться можно только на ошибку ввода или математический просчет. Ни того, ни другого в данном случае не было. О подаче протеста, в том числе, сообщило РИА Новости.

Причину таких баллов объяснил бывший вице‑президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) и один из судей соревнований Александр Лакерник:

«Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75. На результат протеста быть не может».

И еще один момент – компоненты получились непривычно низкими для Камилы, всего 70 баллов. Дело в том, что с двумя падениями нельзя было выставить выше, хотя один судья все-таки сделал это.

Таким образом, несмотря на непровальный прокат, таких оценок Валиева давно не получала. В микст-зону фигуристка не пришла – не попала в тройку призеров, так что формально и не должна была. На этапах приглашают только призеров.

Валиева в Казани не выглядела готовой на 100 процентов – например, было видно, что ей явно тяжело кататься. Но это и понятно – психологический стресс и неидеальная физическая форма дают о себе знать. С таким выступлением Камила все равно могла выиграть, если бы не просчет в элементах. Перед Москвой с этим нужно будет что-то решать – и в первую очередь не самой фигуристке, а тренерскому штабу, чтобы больше не допускать таких промахов.