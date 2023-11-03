«Гений фигурного катания»: сбежавший из СССР чемпион Протопопов умер в одиночестве в 91 год

Легендарный советский фигурист Олег Протопопов, который в дуэте с женой Людмилой Белоусовой изобрел множество элементов парного катания и дважды победил на Олимпийских играх, а затем сбежал из страны, скончался на 92-м году жизни. В последние годы Протопопов заново учился ходить из-за травмы ноги, боялся выселения из своего дома в Швейцарии и думал вернуться в Россию вместе с прахом супруги, которая умерла шесть лет назад.

Американский портал о фигурном катании The Skating Lesson на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил о смерти двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании:

«Покойся с миром, Олег Протопопов. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт».

Прорыв в мировом фигурном катании

Пара Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова была не просто сильным дуэтом из СССР, а настоящим революционером в мировом парном катании.

Спустя всего четыре года совместных выступлений спортсмены окончательно отказались заниматься под руководством каких-либо тренеров, поскольку те не одобряли их инновационные идеи насчет музыки и элементов, и начали самостоятельно ставить программы.

Это позволило им выработать уникальный стиль, сочетающий атлетизм и идеальную технику исполнения элементов с небывалой чувственностью и плавным скольжением.

«В те времена считалось, что в парном катании партнеры должны кататься нос в нос, палец в палец. В этом была определенная ограниченность, — писали супруги в общей автобиографии «Золотые коньки с бриллиантами».

— Одним рывком мы сбросили эти цепи и нашли целый ряд новых сочетаний и движений, навеянных искусством балета. Мы создали фигуры, которые стали общепризнанными даже в сугубо спортивных программах».

Белоусова и Протоповов придумали новый вид парных спиралей — например, известную «космическую спираль» (тодес на внутреннем ребре), а также амплитудную спираль в позе либела («ласточки»).

Кроме того, спортсмены первыми стали усложнять технические элементы — исполняли каскад из прыжков, шпагат и аксель в полтора оборота и делали вращения зубцовое лассо и лассо-аксель.

Все эти новшества фигуристы внедряли в невероятно чувственные постановки, в которых рассказывали зрителям целые истории, словно это был театральный спектакль.

Ранее спортивные пары не решались на такой уровень откровенности со зрителями, и потому Белоусова и Протопопов запоминались с первого взгляда, даже если поначалу не могли попасть на пьедестал почета.

Однако вскоре успехи пришли: революционеры парного катания стали четырехкратными чемпионами мира и Европы, а также победили на Олимпийских играх в 1964 и 1968 годах, указав многим парам путь дальнейшего развития в фигурном катании.

Побег из СССР

С возрастом результаты Белоусовой и Протопопова стали ухудшаться, и руководство фигурного катания СССР решило сделать ставку на более молодой дуэт Ирины Родниной и Алексея Уланова.

Причем с легендами прошлого совсем не церемонились: по словам Протопопова, их пару откровенно засуживали на внутренних соревнованиях, чтобы не пропустить на Олимпиаду в Саппоро-1972.

«Фаворитами считалась пара Роднина/Уланов, вторыми шли Смирнова/Сурайкин, мы же могли рассчитывать на твердое третье место.

Но нас никуда и не думали везти: бронзу в парном катании уже пообещали команде ГДР, а за это немцы пообещали поддержать Сергея Четверухина в соревнованиях одиночников, где позиции СССР были послабее. По сути, нас продали, хотя по форме все выглядело вполне прилично», — считал Протопопов.

В итоге дуэт завершил спортивную карьеру и начал выступать в Ленинградском балете на льду, но даже в сфере шоу их конфликт с государством постепенно обострялся. Они были вынуждены отдавать большую часть доходов Госконцерту: например, после прокатов в Нью-Йорке фигуристам заплатили $10 тысяч, но $9 947 из них они отдали государству.

Их имена даже не выделялись крупным шрифтом на афишах ледовых шоу.

«Нам в глаза говорили: «Вы нам не нужны», — вспоминал Протопопов.

24 сентября 1979 года после гастролей Ленбалета в Швейцарии пара попросила там политического убежища. Белоусову и Протопопова тут же объявили предателями родины, вычеркнули из всех энциклопедий СССР и запретили другим советским спортсменам поддерживать с ними общение.

До конца своей жизни революционеры парного катания прожили в маленьком городе Гриндельвальд, где снимали квартиру. При этом они периодически выезжали выступать на шоу (их последний прокат состоялся в 2015 году в рамках концерта «Вечер чемпионов» в США) и несколько раз посещали Россию (в первый раз — в 2003-м, спустя 24 года после побега).

Последние годы жизни

В 2017 году Белоусова скончалась после долгой борьбы с раком. Протопопов продолжил жить в Швейцарии один (детей у пары не было) и бережно хранить память об их легендарной карьере: костюмы для выступлений, личные дневники, многочисленные пленки с записями их прокатов и тренировок (пара потратила большую сумму на то, чтобы снять фильм о себе, который до сих пор не увидел свет).

«Хоть оставляй завещание, хоть не оставляй, а люди однажды могут выбросить совершенно бесценные вещи!

Например, дневники, где все развитие наше показано. Костюмы, пленки. Вот этого совершенно нельзя допустить», — говорил Белоусов в интервью РИА Новости год назад.

В последнее время легендарный фигурист боролся с проблемами со здоровьем: он неудачно поскользнулся возле дома и сломал шейку бедра, из-за чего не ходил почти год, а потом отказался от обезболивающих и начал долгий процесс восстановления в одиночку. Также Протопопова беспокоили трудности с жильем.

«Компания, которая хочет ремонтировать наш дом и обновлять его с 2023 года, потребовала, чтобы все жильцы съехали. Это для меня было большим шоком. Одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно», — жаловался чемпион.

До конца жизни он продолжал в интервью говорить о Белоусовой в настоящем времени, словно она всегда была рядом с ним: «Я — это она. Она — это я. И мы соединены навеки вместе. И это объясняет то, что такое любовь».

Также Протопопов продолжал тепло отзываться о своей стране, которую покинул более 40 лет назад: «Родина — это место, где мы родились. В Ленинграде я родился, это моя родина».

Чемпион даже думал вернуться в Россию с прахом жены.

«Если я и приеду, то только с Людой. Ее прах всегда со мной. Приеду и на Волковское кладбище побегу — маму встречать», — говорил Протопопов в последнем в своей жизни интервью.

«Гений фигурного катания»

Известный тренер Алексей Мишин выразил соболезнования в связи со смертью Протопопова и назвал его «гением».

«Скорблю. Скончался гений фигурного катания, человек, с которым значительную долю моей спортивной жизни я провел в одной раздевалке. Горжусь этим», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

А тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила неоценимый вклад ушедшего чемпиона в развитие мирового спорта:

«Протопопов — грандиозный человек, с которого начались победы русской школы фигурного катания. Он создал незабываемый стиль.

Протопопов и Белоусова были настоящими первооткрывателями и звездами. Они были такие единственные в мире и неповторимые».