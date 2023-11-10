«Она абсолютно готова психологически»: вердикт по делу Валиевой вынесут в январе

Спортивный арбитражный суд вынесет вердикт по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в январе 2024 года. В Лозанне завершились двухдневные слушания, в которых Валиева приняла участие дистанционно — она готовится к выступлению на этапе Гран-при России в Казани, который станет для нее первым стартом сезона. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила «Газете.Ru», что разбирательства в суде не повлияют на психологическую готовность Валиевой к соревнованиям.

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) опубликовала заявление по итогам разбирательств допингового дела российской фигуристки, олимпийской чемпионки — 2022 в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Сообщается, что вердикт по делу спортсменки будет вынесен в январе 2024 года.

«Слушания <…> возобновились 9 ноября 2023 года и завершились сегодня заключительными заявлениями сторон, как и планировалось.

Стороны были проинформированы о том, что коллегия CAS в рамках своей ответственности рассмотрит и подготовит арбитражное решение, о котором, как ожидается, стороны будут уведомлены к концу января 2024 года»,

— говорится в заявлении.

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Международный союз конькобежцев (ISU) настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента.

Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

Ранее, в январе 2023 года, Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал Валиеву, поскольку не нашел доказательств ее вины либо халатности и признал прием триметазидина несчастным случаем — фигуристка настаивала, что небольшая доля вещества попала в ее организм из-за таблеток дедушки.

CAS из соображений конфиденциальности не называл адвоката, который представлял интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на сентябрьских слушаниях, однако позже стало известно, что на ее стороне выступает британец Грэм Артур. Изначально заседание проходило в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, а затем было объявлено, что оно продолжится в ноябре — за этот срок должны были быть подготовлены дополнительные документы. Решение по делу Валиевой будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

«Валиева добивается от CAS признания того, что РУСАДА не доказало нарушение антидопинговых правил, и требует восстановить ее результаты на чемпионате России по фигурному катанию — 2022.

В качестве альтернативы она добивается решения о том, что в произошедшем нет ее вины или халатности или, что важнее — нарушение правил не было преднамеренным. Соответственно, срок дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы», — поясняет пресс-служба CAS.

В слушаниях 9 и 10 ноября Валиева приняла участие дистанционно — она находится в Казани, где готовится выступить на четвертом этапе Гран-при России. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила «Газете.Ru», что Камила готова к прокатам, и текущее разбирательство на нее никак не повлияет, поскольку психологически она сейчас намного сильнее, чем была во время Олимпиады — 2022.

«Я думаю, что она абсолютно готова психологически, потому что она уже переживала нечто подобное, будучи более юной и менее подготовленной — я имею в виду Олимпийские игры. Сейчас, полагаю, психологически она довольно устойчива к подобным проблемам.

Ожидаю от нее яркого выступления. Мы видели на контрольных прокатах, что в этом сезоне у нее очень интересные короткая и произвольная программы, она по-новому в них раскрывается. А сейчас они будут еще лучше отработаны. Так что и зрители, и специалисты будут надеяться увидеть ее во всеоружии. Не хочется делать прогнозы, все-таки спортсмены — люди суеверные. Но считаю, что она готова и психологически, и физически», — считает Гончаренко.

Специалист выразила надежду, что в Казани Валиевой смогут составить конкуренцию другие фигуристки, в том числе Софья Муравьева и Алина Горбачева.

«Конечно, хотелось бы ожидать борьбы, а не так, чтобы Камила вышла и была непревзойденным лидером. Другие девочки тоже будут делать ультра-си и просто так не сдадутся. Но я все равно отдаю предпочтение Камиле, потому что есть понятие «спортсмен без изъяна» — то есть, сильный во всех отношениях: в плане катания, вращений, технических элементов.

И если она прыгнет то, что она может, конечно, равных ей не будет. Но это соревнования, все может быть, в соперницах у нее сильные девочки, интересные, яркие.

Мы знаем, что Соня Муравьева владеет стабильным акселем 3,5 оборота, и что Алина Горбачева, насколько я знаю, восстановила сальхов. Так что не будем забегать вперед. Борьба обещает быть интересной», — заключила Гончаренко.