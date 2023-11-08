«Надо красивее врать»: Роднина назвала бредом версию о «случайном» допинге в пробах Валиевой

Депутат Государственной думы Ирины Роднина, в прошлом олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала позицию защиты по допинговому делу Камилы Валиевой, раскритиковав идею со случайным попаданием запрещенного вещества в организм спортсменки.

Знаменитая российская спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо? — считает легенда фигурного катания.

— Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

По мнению Родниной, в деле Камилы Валиевой виновата исключительно российская сторона. Именно позиция защиты спортсменки дала возможность «недружественным странам указать на наши ошибки».

Депутат считает, что в сложившихся в данный момент обстоятельствах необходимо работать так, чтобы эта история скорее закончилась. При этом Роднина уверена, что необходимо в первую очередь работать над собой, а не винить соперников, указывая, что они тоже принимают допинг, так как подобный подход не даст положительного эффекта.

«Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать. Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят», — уверена Роднина, которая за свою карьеру в фигурном катании выигрывала Олимпийские игры трижды.

Испорченная Олимпиада

Дело Камилы Валиевой развернулось во время Олимпийских игр в Пекине. 11 февраля 2022 года стало известно, что допинг-проба спортсменки, взятая еще в декабре во время чемпионата Европы, который Валиева выиграла, дала положительный результат на запрещенный триметазидин.

Шведская лаборатория, изучавшая анализы, несмотря на предписания Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении участников Олимпиад, затянула с обработкой результатов, и они были опубликованы только во время Игр в Пекине.

К этому моменту у фигуристов уже состоялся командный турнир, который сборная России выиграла, а Валиева откатала в нем и короткую, и произвольную программы.

После публикации новости о положительном допинг-тесте россиянка была отстранена, однако оперативная апелляция Олимпийского комитета России (ОКР) дала результат, и Валиева смогла принять участие в личных соревнованиях.

Лучшая на тот момент фигуристка планеты и главный фаворит Олимпийских игр лидировала после короткой программы, но, не выдержав давления, допустила целую россыпь ошибок в произвольной, заняла в ней только пятое место и оказалась в итоговом протоколе на общем четвертом, оставшись без личной медали.

Дело за CAS

С тех пор допинговое дело Валиевой продолжает длиться. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое и организовывало тест спортсменки, в итоге вынесло решение, которое лишило Валиеву титула чемпионки России-2022, но в остальном было мягким по отношению к спортсменке.

При этом WADA, не дожидаясь решения Дисциплинарного комитета РУСАДА, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), потребовав дисквалифицировать Валиеву на четыре года, а также отменить ее результаты в Пекине и, таким образом, лишить Россию золотой медали командного турнира.

В данный момент в CAS проходят слушания по этому делу, но окончательного вердикта еще нет. Он ожидается до конца года.