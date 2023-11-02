«Я психанула»: Тутберидзе раскритиковала Медведеву, Трусову и Валиеву

Этери Тутберидзе дала большое интервью, в котором раскритиковала Камилу Валиеву за небрежность в отношении своей антидопинговой безопасности, Евгению Медведеву — за «одни из худших прокатов» на Олимпиаде, а Александру Трусову — за истерику после поражения на соревнованиях в Пекине. Досталось и легендам прошлого — Татьяне Тарасовой и Ирине Родниной.

Российская тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала интервью коллеге из футбольной сферы Леониду Слуцкому для YouTube--канала «Коммент.Шоу». В двухчасовой беседе она раскритиковала почти всех, кого упоминала.

Уход учеников и дефицит времени на льду

Сначала Тутберидзе вспомнила начало своей серьезной тренерской карьеры: она работала на катке «Серебряный», где фигуристам часто не хватало времени на льду, поскольку приоритет отдавался хоккеистам.

Тренер рассказала, что ее спортсмены занимали высокие места на соревнованиях для участников младшего возраста, а затем быстро уходили в другие группы, поскольку Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) настоятельно советовала им перейти туда, где условия лучше.

«Дарья Медведева у меня тогда прыгала лутцы с двумя руками наверх. Мои спортсмены и вращаются, и танцуют, и прыгают. И бам! — всех разобрали. Обидно. Начинаешь как будто заново работать. У меня тогда обида была и на Алексея Мишина (тренер по фигурному катанию. — «Газета.Ru»), потому что сразу двух спортсменов у меня забрал», — сказала Тутберидзе.

В связи с этим и случился переход в ледовый дворец «Хрустальный», где фигуристы получали достаточное время для тренировок.

«У нас опять не было льда неделю. А потом решили начать красить лед, разметку наносить. Опять отменена тренировка. Я психанула. Меня «Хрустальный» давно уже звал, но я тяжело переезжаю с места на место. Перед этим в августе меня покинули спортсмены кто куда, это уже напрягло. Задумалась о переезде», — призналась Тутберидзе.

«Рассказывают, какая я жестокая»

Тутберидзе отреагировала и на критические высказывания в свой адрес от депутата Романа Терюшкова и олимпийских чемпионок Ирины Родниной и Натальи Бестьмьяновой:

«Читаю, что депутат Терюшков говорил, что вот Тутберидзе приходит на каток, все дети с ней здороваются, а она их посылает матом. Легенда фигурного катания Роднина тоже дает обо мне непонятные комментарии или Бестемьянова.

Я их всех уважаю, мне туда не удалось дойти. Они все рассказывают, как я тренирую, какая я жестокая. Ну ты найди в себе силы, время, приезжай на каток, посмотри на тренировки. Что же ты рассказываешь о тренировках, ничего не видев? Это ложь!».

Как произошел разлад с Медведевой

Во время интервью Тутберидзе вспомнила, как к ней впервые в возрасте примерно семи лет пришла одна из ее самых известных ученик Евгения Медведева. В то время тренер еще работала в «Серебряном»:

«Она (Евгения Медведева. — «Газета.Ru») пришла в конце сентября, наверное. А в октябре или ноябре ей исполнилось семь лет. Немножко жиденькая была, ножки вялые, слабенькие. Какой-то одинарный аксель наковыривала».

close 100% Теперь Этери Тутберидзе (слева) вместо Евгении Медведевой (справа) будет тренировать Элизабет Турсынбаеву Reuters

Под руководством Тутберидзе Медведева стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр — и это лишь малая часть медалей, которые завоевала фигуристка. Однако отношения тренера и юной спортсменки оказались испорчены еще до проката на Играх и до того, как в мае 2018 года сенсационно Медведева прекратила их многолетнее сотрудничество, и улетела в Канаду — к Брайану Орсеру.

Тутберидзе призналась, что метаморфозы в поведении ученицы начали происходить во время олимпийского сезона. При этом она критически высказалась о тренере по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая, по словам Тутберидзе, начала вмешиваться в подготовку Медведевой за спиной у самой Этери.

«Приходит спортсменка, которая то не хочет взвешиваться, то у нее +1,5 кг. Как такое возможно за один день? Это делается намеренно, или мама поддерживает.

Или, допустим, спортсмен отказывается прокатывать произвольную, и это очень странное поведение, потому что ты уже 13 лет вместе и никогда такого в жизни не было, а тут человека как подменили, он другой», — рассказала Тутберидзе.

Она также критически оценила выступление Медведевой на Олимпиаде — то, от которого в прямом эфире тогда плакала Тарасова: Тутберидзе назвала «одними из худших прокатов».

«Евгения не великолепно катала тогда. Для нее это были одни из худших прокатов из того, что она выдавала за последнее время. Она рыдала от счастья после произвольной программы, потому что это очень тяжелый был последний путь. Уже было вообще непонятно, как ее вытаскивать из состояния истерии», — сказала тренер.

close 100% Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане РИА Новости

Говоря об олимпийском сезоне, Тутберидзе отметила, что Медведева начала от нее отстраняться, что повлияло на катание спортсменки не лучшим образом.

«Она же начала нас в kiss and cry (зоне на катке, где спортсмены ждут оценок за выступление. — «Газета.Ru») поздравлять с золотой медалью Загитовой и говорить, что мы сделали все, чтобы Алина была первой. Мы все сделали, чтобы Алина была первой, но мы все сделали и чтобы Женя была первой.

Мы не можем вести к местам, мы можем вести к катанию. Если мы заранее заложили, что в этом катании есть запас, дальше моя мечта — чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу, а судьи распределят их места.

В общем, это было такое саркастическое. Дальше она не хотела… Мы как-то подошли к ней в лаунж, попытались пообщаться, но там она уже общалась с Орсером. Конечно, неприятно, но я не могла сказать прям точно, что она уезжает», — вспомнила тренер.

Слова про «отдаляться» звучали и тогда, когда Тутберидзе рассказывала по олимпийскую чемпионку в командном турнире Юлию Липницкую, которая ушла от нее спустя полтора года после Игр в Сочи. Она отметила, что у фигуристки был сложный характер и после Олимпиады она осознанно шла на конфликт. Тутберидзе вспомнила и людей, которые советовали Липницкой и Медведевой менять тренера. Наставница описала их одним нецензурным словом.

Тутберидзе о Трусовой, Валиевой и Щербаковой

Тутберидзе поделилась подробностями об истерике Александры Трусовой после поражения на Олимпийских играх в 2022 году. Когда фигуристка, которая первой в мире исполнила пять четверных прыжков в одной программе, поняла, что все же уступила своей соотечественнице Анне Щербаковой, то разрыдалась. Девушка обещала никогда больше не выходить на лед и обвиняла тренеров в том, что «они все знали».

close 100% Александра Трусова на награждении Олимпийских игр — 2022 РИА Новости

«Трусова считала, что должна привезти соперницам 20 баллов и все. Наверное, спортсмен не отдавал себе отчет, что где-то был степ-аут, где-то слетел уровень. Плюс четверные не стоят столько, сколько хочется. Трусова считала, что неважно, какой будет короткая программа. Если она все откатает в произвольной, то станет олимпийской чемпионкой.

Сашка меня в Пекине и пихала, и толкала. В раздевалке она пуляла в меня свои коньки, которые снимала, а я уворачивалась. Вот такая Сашка», — заявила Тутберидзе.

Высказалась тренер и о Камиле Валиевой, которая, по словам наставницы, в день короткой программы на чемпионате России — 2022 (тогда была взята допинг-проба, позднее давшая положительный результат), ела мороженое, которое ей дал незнакомый волонтер, и пила чай, который принесла массажистка.

«Я спрашиваю: «Серьезно? Ты это мороженое съела и этот чай попила? Камила?» Она: «Ну, я не знаю. Как-то так». Вот мы учим, учим», — посетовала Тутберидзе.

Также наставница вспомнила историю с мамой Валиевой, которая приехала на сборы в Красноярске перед Олимпиадой, заболев тяжелой формой коронавируса, чем подвергла риску спортсменов.

close 100% Aleksandra Szmigiel/Reuters

В беседе мало времени было посвящено олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. Тутберидзе упомянула ее как инструмент «мести» Трусовой и Косторной, которые ушли к Евгению Плющенко, а потом стали проигрывать ее воспитаннице.

«Для меня это месть. Это лучшее блюдо, которое ты можешь преподать», — отметила Тутберидзе.

Что в итоге?

Судя по этому интервью, у Тутберидзе накопилось много накопилось много вопросов к российскому фигурному катанию — к спортсменам, к родителям спортсменов, к тренерам-конкурентам, к легендам спорта, к чиновникам.

Она пропустила уже три первых этапа Гран-при России, на которых выступали ее ученицы, предпочтя зарубежные турниры, на которых она сопровождает грузинских фигуристов Нику Егадзе и Мориса Квителашвили.

Кроме того, по мнению Тутберидзе, российские фигуристы смогут принять участие в Олимпийских играх в лучшем случае через семь лет.

«Дай бог, кого-нибудь вырастим к 2030 году», — сказала она в беседе со Слуцким.

Возможно, именно это является главной причиной падения мотивации Тутберидзе, которая своим интервью готова чуть ли разорвать отношения с фигуристами и коллегами.

Тренера можно похвалить за честность, но становится страшно: не надоест ли ей заниматься делом, которое приносит столько боли и негатива, а теперь еще и не доставляет никакого удовлетворения от крупных международных побед?

Тем более что сейчас в группе Тутберидзе нет звезд такого масштаба, какими были в свое время Загитова, Медведева, Трусова, Щербакова, Косторная. Настоящей звездой для широкой аудитории осталась только Валиева, но ей светит длительная дисквалификация за допинг и лишение главных наград в карьере.

Лидером группы Тутберидзе — и то не самым стабильным — сейчас признают недавнюю юниорку Аделию Петросян (завоевала два золота на этапах Гран-при и победила в финале турнира в прошлом сезоне).

А дальше начинаются вопросы. Действующая чемпионка России Софья Акатьева снимается с выступлений из-за травмы и неясно, в каком состоянии она находится.

Майя Хромых выступает без элементов ультра-си и допускает ошибки на других прыжках. Она даже установила антирекорд, когда заняла пятое место на этапе Гран-при в Красноярске: впервые с 2018 года ученица Тутберидзе не попала в призеры на взрослом турнире.

Все это не может действительно вдохновлять такого амбициозного тренера, как Тутберидзе, которая подняла женское одиночное катание России на недосягаемый уровень.

Остается надеяться, что интервью Слуцкому поможет ей выпустить пар, а не станет отправной точкой к затяжному кризису.