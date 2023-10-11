«Травма промежности»: Оливейра отказался от боя с Махачевым на UFC 294

Бразильский боец Чарльз Оливейра, который должен был провести реванш с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым на номерном турнире промоушена 294, внезапно отказался от поединка из-за рассечения на лице. Теперь Махачев проведет другой, гораздо более сложный реванш — против австралийца Алекса Волкановски, который едва не одолел российского бойца в прошлый раз, отправив его в нокдаун и разбив лицо.

22 октября 2022 года российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг), за восемь минут разобравшись с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Победа россиянина была яркой: бразилец ничего не смог противопоставить своему сопернику и сдался после удушающего приема.

Официального объявления о реванше пришлось ждать несколько месяцев, и 20 июля 2023 года пресс-служба UFC наконец анонсировала бой между Махачевым и Оливейрой: он должен был возглавить турнир промоушена под номером 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби.

Однако за 10 дней до поединка, 11 октября, Оливейра неожиданно отказался выходить на бой. Пресс-служба UFC официально сообщила, что вместо бразильского бойца в октагон с Махачевым выйдет австралиец Алекс Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе (до 66 кг). Причиной отказа Оливейры от боя стало повреждение — во время тренировки спортсмен получил серьезное рассечение над бровью.

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«Я не приму участия в турнире UFC в Абу-Даби из-за того, что произошло на моей последней тренировке в Бразилии.

С таким серьезным рассечением лететь просто нельзя. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу быть готовым за такое короткое время.

Совместно с UFC мы приняли решение сняться с боя», — сказал Оливейра в соцсетях.

Американский боец Нейт Диаз откровенно высмеял бразильца в соцсетях за снятие из-за травмы брови.

«У него травма промежности, как у Дастина Порье», — написал Диаз в соцсетях, вспомнив, как в 2018 году Порье неожиданно снялся с поединка против него.

С официальным заявлением выступил глава UFC Дана Уайт, который обвинил команду Оливейры в том, что они связались с промоушеном только после того, как бойцу были наложены швы, не позволяющие принять участие в поединке.

«Они нам не позвонили. Если бы они это сделали, мы отправили бы их к хирургу, который зашил бы бровь. Они связались с нами только после того, как наложили швы.

С другой стороны, я прекрасно понимал, что они не хотят рисковать, получив такой удар», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Для Махачева бой с Волкановски также станет реваншем. Спортсмены уже сражались в Австралии, на родине Алекса, в главном бою турнира UFC 284. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Для российского бойца этот бой стал первой защитой титула в легком весе. Впрочем, некоторые бойцы промоушена и эксперты посчитали, что победа Махачеву досталась несправедливо (россиянин даже побывал в нокдауне и чуть не проиграл досрочно), поэтому необходимо устроить реванш. К примеру, известный комментатор UFC Джо Роган не единожды заявлял, что для него победителем противостояния стал именно австралийский боец.

Реакция Волкановски на тот факт, что ему предстоит выйти на бой с Махачевым, была достаточно быстрой.

«Уведомление за 11 дней. Не надо об этом говорить. Нужно просто делать. Я люблю это», — написал Волкановски.

После объявления о смене соперника на UFC 294 Махачев обратился к австралийцу.

«Мое уважение за то, что принял этот поединок в кратчайшие сроки, Алекс, но не используй это в качестве оправдания после боя», — написал Махачев в социальных сетях.

Менеджер российского бойца Ризван Магомедов назвал историю со снятием Оливейры печальной и отметил, что Махачев отреагировал на нее достаточно спокойно, поскольку для него нет разницы, против кого выходить на бой.

«Он готов, в хорошей форме, поставили бы Волкановски, Леона Эдвардса или Колби Ковингтона — без разницы. Он выйдет 21 октября и будет защищать свой титул. Думаю, что Волкановски готовился, только не к этому бою, хотя мы изначально думали, что [поляк Матеуш] Гамрот будет страховать. Но как только Оливейра снялся, сказали, что есть Волкановски и кто-то еще, Ислам сказал — мне без разницы. Он встал на утреннюю молитву, а после этого сказал, чтобы мы сами определились, с кем подеремся из тех, кто даст согласие», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Стоит вспомнить, что после боя Махачева с Волкановски развернулась весьма неприятная для российского бойца история — и дело было не в результате боя.

Известный боец Дэн Хукер, который бился с россиянином в 2021 году и проиграл ему досрочно, обвинил чемпиона UFC в применении допинга, указав, что тот якобы использовал нечестный способ восстановления после весогонки. Хукер заявил, что Махачев использовал капельницу, след от которой остался на его руках.

Тогда об этом заговорили многие — включая команду Волкановски. Однако доказать вину российского бойца так и не удалось — ни следов запрещенных веществ, ни специально нанятой медсестры, про которую говорил Хукер, найти так и не удалось.

Обвинение изначально выглядело странным, поскольку Махачев — один из самых тестируемых на допинг бойцов в UFC. Это подтверждает тот факт, что за полтора месяца до боя с Волкановски Американское антидопинговое агентство (USADA) брало анализы у россиянина восемь раз (и следы на его руках объясняются именно этим). А вот самого австралийца проверили шесть раз.