«Мы были друг против друга»: Виктория Бекхэм впервые за 20 лет рассказала об измене мужа

Дэвид и Виктория Бэкхем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре, 19 мая 2018 года

Впервые за 20 лет модельер и дизайнер Виктория Бекхэм прокомментировала слухи об измене своего супруга Дэвида. Скандал, потрясший медиа в 2003 году, стал одним из фрагментов нового мини-сериала Netflix о футболисте. В нем Виктория рассказала, как переживала произошедшее, а Дэвид раскрыл секрет их отношений.

3 октября бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм принял участие в презентации четырехсерийного документального фильма Netflix о себе. Об этом пишет The Daily Mail.

На показе, который состоялся в модном районе Лондона, Мэйфере, присутствовали его супруга Виктория, четверо детей пары и несколько бывших одноклубников футболиста по национальной сборной Англии, в том числе Гари Невилл.

«Мы были друг против друга»

В документальном сериале «Бекхэм» показаны уникальные кадры, связанные с футбольной карьерой англичанина, а также материалы из его личного архива, подробно рассказывающие о взаимоотношениях Дэвида и Виктории на протяжении 26 лет. Наиболее обсуждаемым в СМИ фрагментом фильма стал эпизод, посвященный предполагаемой измене футболиста, состоявшейся в 2003 году. В бытность игроком мадридского «Реала» Бекхэм завязал романтические отношения с личной помощницей Ребеккой Лус. В это время его супруга находилась в Великобритании, где воспитывала двоих детей.

«За всю жизнь это было самое несчастливое состояние, в котором я находилась. Это был трудный период: казалось, что мир настроен против нас. Вот в чем дело — мы были друг против друга, если быть полностью честной», — поделилась Виктория.

Борьба за брак

После выдвинутых футболисту обвинений в измене пара воссоединилась в Испании. Спортсмен заявил, что после романа на стороне полностью переосмыслил свой брак, несмотря на то что сначала ему было тяжело справиться с эмоциями.

«Это был первый раз, когда мы с Викторией подверглись такому давлению в нашем браке. Каждое утро, когда мы просыпались, мы чувствовали, что между нами было что-то еще. В то время мы чувствовали, что не просто теряем друг друга, а буквально тонем. Честно говоря, я до сих по не понимаю, как мы смогли все это преодолеть. Виктория для меня — смысл жизни, наблюдать за ее болью было невероятно трудно, но мы бойцы, и в тот момент боролись друг за друга и за нашу семью», — сказал Бекхэм.

Его супруга призналась, что в определенный момент их брак был на грани распада:

«До Мадрида мне иногда казалось, что мы вдвоем плывем против течения, но мы чувствовали связь, мы были друг у друга. Но в Испании эта связь начала пропадать, это было ужасно. Я не могу передать словами то, что чувствовала в тот момент. Это повлияло на меня очень сильно».

В фильме футболист сообщил, что распространению слухов об измене способствовал тяжелый процесс адаптации к жизни в новой стране после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Были дни, когда я думал: «Как же я буду ходить на работу? Как я собираюсь выходить на тренировочное поле и делать вид, что все в порядке?». Каждый день, когда я открывал глаза, я чувствовал физическую боль», — утверждает спортсмен.

Жизнь после измены

Несмотря на все трудности, пара смогла пройти через непростой этап в отношениях. После обвинений в измене Бекхэм вложился в недвижимость, купив дом стоимостью €3 млн, и переехал туда вместе с семьей. В 2005 году Виктория родила Дэвиду третьего сына — Круза.

В конце мини-сериала футболист раскрыл секрет успешных отношений с супругой:

«Мы вместе уже 26 лет. Мы добились успеха в разных сферах жизни, у нас замечательные дети, мы смогли построить успешный бизнес, но при этом продолжаем уделять время друг другу и заботиться. Над этими вещами нельзя переставать работать».