«Американцам промыли мозги»: участник Токио-2020 в восторге от Москвы и россиян

Легенда скейтбординга Даллас Оберхольцер, который в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио и готовится выступить в Париже-2024, в интервью «Газете.Ru» восхитился российским турниром Grand Skate Tour, заверил, что иностранные скейтбордисты очень ждут возвращения россиян на международный уровень, объяснил, почему приехал в Москву в разгар СВО и почему не доверяет американскому телеканалу CNN.

— Вы сейчас находитесь в Италии, где должны окончательно гарантировать свое участие в Олимпийских играх в Париже. Что значит для вас стать профессиональным атлетом, учитывая, что вы посвятили скейтбордингу жизнь задолго до того, как он стал олимпийским видом спорта?

— Это очень отличается от того, к чему я привык на улицах. Но теперь федерации и правительства стран поддерживают скейтбординг гораздо сильнее, и занятия этим видом спорта больше не считаются пустой тратой времени. Ты можешь попасть на Олимпийские игры, и благодаря этому люди уважают скейтбординг гораздо больше. Он становится глобальным видом спорта. Так что нам очень повезло.

— Вы очень многое делаете для развития скейтбординга в ЮАР. Как вы оцените уровень этого вида спорта в России?

— Я бы сказал, что вам не хватает объектов для занятий скейтбордингом.

Я ожидал, что в России будет больше доступа к спортивным объектам мирового класса. Во многих других видах спорта у вас, ребята, все великолепно. Ваше правительство уделяет развитию спорта большое внимание, ведь России важно показывать свою силу в различных видах спорта.

Но в скейтбординге такого не происходит. Вам еще предстоит сделать много работы, чтобы развить своих спортсменов. Надо поддерживать их.

В сборной России есть несколько самородков, которые показывают очень высокий уровень. Хорошо, что у них есть страсть к скейтбордингу, — это то, что движет каждым настоящим атлетом. Но очень важно получать поддержку на уровне правительства и иметь в своем распоряжении хорошие объекты для тренировок.

Специально для турнира Grand Skate Tour — 2023 была построена самая большая рампа в России за последние 20 лет. Это показывает, что раньше объектов было недостаточно. Мне очень жаль говорить это, но вам надо взять себя в руки (смеется).

В России, очевидно, много скейтбордистов. Но вы отстаете от остального мира в понимании того, что скейтбординг уже довольно зрелый вид спорта.

Я много путешествовал по миру в последние пять месяцев и, например, видел площадь в Южной Америке, где катались вечером 300-400 человек. Интерес к скейтбордингу уже стал массовым.

У России есть большой потенциал для роста — и это позитивная новость. Вы точно можете сделать скейтбординг более доступным для большого количества людей.

Когда я катался на скейте по улицам Москвы, то замечал, что люди смотрят на меня с восторгом. Они не воспринимали скейтбординг как нечто плохое. Думаю, у этого вида спорта есть большое будущее в России: особенно если правительство будет поддерживать его так же активно, как другие виды спорта.

— Какие впечатления у вас остались от московского турнира Grand Skate Tour, в котором приняли участие около 200 иностранцев?

— Это мероприятие — прекрасная платформа, чтобы объединить всех лидеров скейтбординга. Это не было обычным соревнованием. Россияне создали нечто уникальное: собрали со всего мира людей, которые развивают скейтбординг и горят страстью к этому виду спорта.

Думаю, организаторы GST понимали, что Россия пока отстает в развитии скейтбординга, о чем я говорил раньше. И они решили поучиться у людей, которые когда-то преодолели похожие сложности — как, например, я.

Я очень многое сделал для развития скейтбординга в своей стране. Организаторы GST сделали так, чтобы многие подобные мне люди встретились на этой платформе и поделились своими историями.

Я никогда раньше не бывал на мероприятиях, где чувствовал бы такую общность с большим количеством скейтеров, которые горят своим делом. Мы делились историями успеха и провала. Все получили пользу от этого — и больше всего российские скейтбордисты, которые учились на примере наших историй.

Однажды вечером мы все вместе поехали по улицам Москвы на Красную площадь. Нас было 200 человек на скейтбордах — и это было такое вдохновляющее чувство. Мы оживляли пустые ранее пространства, переосмысливали то, как можно использовать урбанистическую архитектуру.

Скейтбординг — это просто красиво. Я был очень вдохновлен Grand Skate Tour и переполнен любовью к скейтбордингу после этого мероприятия.

— Во время Grand Skate Tour вы сказали: «Здорово, что здесь мы, возможно, нарушаем правила и нормы. И мне это нравится, ведь скейтеры привыкли делать все по-другому. Мы собрались в Парке Горького для того, чтобы вместе покататься и забыть о политике». Почему вы решили нарушить правила и приехать в Москву?

— Я чувствовал себя абсолютно безопасно. И никогда не ощущал, что нарушаю какое-то правило, потому что правительство ЮАР находится в хороших отношениях с Россией. Я понимал, что никого не расстраиваю своим приездом в Москву.

Я предпочитаю не слишком прислушиваться к CNN, потому что знаю, что они освещают новости только с одной стороны.

К сожалению, сейчас идет СВО. Но я приехал в Москву, чтобы встретиться с моими друзьями-скейтбордистами, а не с политиками. Я приехал не для того, чтобы судить страну, а чтобы заниматься скейтбордингом.

Я прилетел в Москву прямо из США. Американцы — возможно, те ребята, которые не приехали бы на GST, потому что им промыли мозги так, что они видят только одну сторону конфликта. Но я уверен, что всегда есть две стороны конфликта.

Все, с кем я общался в Москве, были расстроены тем, что происходит. Мы должны понимать, что каждый человек индивидуален и отвечает только за свои собственные решения.

Я верю, что скейтбординг учит людей жить в мире. Если ты пойдешь в скейт-парк, но не будешь обращать внимания на других людей и считаться с ними, то просто столкнешься с кем-то, и вы оба получите травмы. Скейтбординг — это один из лучших социальных инструментов, чтобы объединять общество. Он учит нас избегать конфликтов.

— Может ли Grand Skate Tour послужить тем социальным инструментом, который изменит отношение к российским спортсменам в мире?

— Думаю, да. Иностранцы были очень удивлены форматом вашего мероприятия. Это не был обычный турнир, на котором все бы боролись за чемпионство и призовые. Это не было битвой. Целью GST было объединить людей, чтобы каждый мог рассказать свою историю. Скейтбордингом занимаются очень креативные люди, инфлюенсеры, которые, как правило, опережают свое время. GST собрал таких людей, и было неважно, откуда они, в каком финансовом положении находятся, каким обладают статусом. Мы просто катались вместе.

Как говорил Нельсон Мандела, «спорт может изменить мир так сильно, как ничто другое». На поле вы забываете, за что выступает ваше правительство. Вы просто собираетесь и играете.

Если организаторы Grand Skate Tour продолжат свое начинание и станут проводить это мероприятие также в других странах, это может стать прекрасной платформой для объединения скейтбордистов и укрепить хорошее отношение к России.

— Что вы можете сказать в целом о жителях России? Наверняка вы много общались с ними во время пребывания в Москве.

— Во-первых, россияне были очень заинтересованы в моей персоне.

Я сейчас в Риме, и никто даже не смотрит на меня (смеется). У них постоянно много туристов, а в Москве в последнее время, видимо, было не так уж много. Было очень необычно оказаться среди людей, которые искренне проявляют интерес к иностранцам.

Россияне — очень доброжелательные, хорошо образованные люди, которые действительно хотят пообщаться с тобой и готовы остановиться на улицах, чтобы поприветствовать себя.

Большинство россиян из тех, с кем я общался, были очень счастливы и горды. Это очень развитое общество.

GST проходил в Парке Горького, где было очень чисто и красиво.

Я бы назвал Москву одним из лучших городов, где я когда-либо бывал в своей жизни, — а я посетил уже 50 стран! Он очень безопасный, чистый, удобный, с хорошей едой, никакого криминала. Это был сюрприз!

Я буду рад вернуться, когда закончится СВО, и увидеть людей еще более счастливыми.

— Российским скейтбордистам долго запрещали выступать на международных турнирах. Теперь их допустили в нейтральном статусе, но уже слишком поздно для отбора на Олимпийские игры — 2024. На ваш взгляд, справедливо ли то, что российские спортсмены страдают из-за политических событий?

— Я понимаю, что это неприятно, — быть исключенным из общего движения. Я сам из ЮАР, и во времена апартеида на нас были наложены санкции (ограничения длились 30 лет. — «Газета.Ru»). Я как молодой парень не мог понять: «Кто так решил?». От меня ничего не зависело, и это не самое хорошее чувство: быть бессильным и не способным повлиять на принятие таких важных решений.

Это наверняка разочаровывает множество людей, но, с другой стороны, это может вдохновить ребят работать не покладая рук и прогрессировать.

Большинство самых талантливых скейтеров мира выросли в непростых условиях. Например, скейтбординг успешно развивается в бедных районах Бразилии, Кубы, Колумбии и многих других стран.

Когда россияне вернутся на международный уровень, никакой проблемы не будет. Люди будут счастливы снова видеть российских скейтбордистов. Никакой враждебности в скейт-парках нет.

В культуре скейтбординга не заложено стремления исключить кого-то. Мы один из самых инклюзивных видов спорта в мире.