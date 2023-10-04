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«Мы только разозлимся»: МОК попытался не допустить россиян на юношескую Олимпиаду

В МОК сообщили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024

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Церемония открытия I Всемирных юношеских игр на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Фото С.Н. Поминова. Москва. 13 июля 1998 г. Главархив Москвы

Церемония открытия I Всемирных юношеских игр на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Фото С.Н. Поминова. Москва. 13 июля 1998 г. Главархив Москвы

Главархив Москвы
Международный олимпийский комитет отказался пускать российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры — 2024 в Южной Корее: в организации заявили, что ни один атлет не сможет выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. Вскоре МОК дал задний ход и сообщил, что окончательное решение еще не принято. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, чего пытается добиться комитет и во что выльется такая неопределенность для спортсменов РФ.

Юношеские игры без россиян?

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские спортсмены не смогут выступить на юношеских Олимпийских играх 2024 года в южнокорейской провинции Канвондо.

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо»,

— сообщил «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Позднее в пресс-службе МОК уточнили, что окончательное решение до сих пор не принято: «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Играх. Никакого дальнейшего решения принято не было».

Зимние юношеские Игры пройдут с 19 января по 2 февраля следующего года в Южной Корее, принять участие в них смогут спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.

На последней юношеской зимней Олимпиаде, которая прошла в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России заняла первое место в неофициальном командном медальном зачете, выиграв 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

Противоречиво нынешнее заявление МОК выглядит из-за того, что 28 марта комитет официально рекомендовал допустить до международных стартов спортсменов из России и Белоруссии, которые не высказывают поддержку военной спецоперации на Украине. Кроме того, президент МОК Томас Бах в сентябре говорил о необходимости разрешать россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе, хотя решения по их участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже еще нет.

«Не надо тыкать в медведя палкой»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова, являющаяся олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте.

«Здесь, я так понимаю, на кого-то оказали политическое давление, потому что здравого смысла в этом нет. Здесь мы допускаем, тут не допускаем. Наших молодых футболистов допустили к соревнованиям, аргументировав этот тем, что молодежь не так причастна к тем событиям, за которые ответственны взрослые.

У меня только одно понимание: таким образом они пытаются сделать так, чтобы мы перестали обращать внимание на наше резерв. Мол, переезжайте, уезжайте — тут делать нечего, вас уже на юношеские Олимпийские игры не допускают. Это такое искушение для молодых людей и проверка для нас самих, потому что они почему-то совершенно убеждены, что если не будет крупных международных соревнований у молодежи, то мы перестанем финансировать наш резерв и не будем его готовить», — сказала депутат.

По ее словам, такой подход ошибочный, так как для РФ сложившаяся ситуация — настоящий вызов:

«Мы будем поддерживать наш резерв, придумывать для него другие соревнования. В прошлом году были достаточно серьезного уровня организованы потрясающие зимние Игры с Китаем. И результаты там наши спортсмены очень хорошие показали. Именно результаты даже, а не какие-то медали. Это пугает наших оппонентов. Что мы продолжаем идти своим путем. Они почему-то решили, что если нас везде не допускать, то спорт в стране закроют».

Спортсменка считает, что нынешнее решение МОК продиктовано в том числе желанием устранить Россию как страну-конкурента.

«Если не будет резервов, то через 10 лет у нас некому будет выступать. И они будут тыкать пальцем и говорить, что вот — закончилась спортивная держава Россия, нет у нее больше медалей. Они почему-то убеждены, что будет именно так. Но это заблуждение. Такое уже было в Советском Союзе. У нас есть поговорка: «Не надо лезть на рожон и тыкать в медведя палкой». И в этом случае у нас только сейчас настроилась спортивная инфраструктура. Столько всего сделано, что мы не откажемся от этого пути. Наоборот, только разозлимся, и конкуренция станет от нас еще серьезнее. И на этом надо делать акцент внутри страны», — полагает Журова.

— Уверена, они проанализировали, что наши дети и юниоры всегда очень сильно выступают. Мы и четыре года назад выиграли юношеские Олимпийские игры. У нас серьезно вкладывается в юношеский спорт государство.

Так же в Китае, например. А в тех же США — другая система, там платят родители. Если родители не могут, то спортсмен мало чего добьется. У нас государственный подход, которого, они думают, нас лишат. Но так не получится. У нас выстроенная система, но она никогда не разрушится и всегда будет такой, как бы это ни пытались, не допуская нас на международные соревнования».

«Бах под давлением»

Депутат Госдумы уверена, что между словами Баха о необходимости допустить российских спортсменов до взрослых соревнований и нынешним решением нет противоречий с точки зрения Олимпийской хартии, но сам президент МОК оказался под давлением и вынужден лавировать.

«На него, видимо, тоже оказывают давление, так как юношеские Игры — это все-таки не совсем прямое назначение работы Международного олимпийского комитета. МОК занимается взрослыми Играми. Юношеские игры, на минуточку, инициатива России и тогда еще работавшего мэром Москвы Лужкова. И только потом они получили официальный статус.

Для нас это было важно, потому что мы большое внимание уделяем детско-юношескому спорту. Вот нашу мотивацию сейчас и решили снизить. Ну а для Баха важно не нарушать Олимпийскую хартию, но там про детей ничего не написано, так что напрямую он ее этим запретом и не нарушает. Это для МОК побочные соревнования, на которые он в итоге согласился. Допускаю, их и проводить-то накладно, потому что страны не стоят в очереди, чтобы это организовать. Экономически проводить такие соревнования очень затратно. Тут тоже есть нюансы», — отметила Журова.

— Меня не смущает этот запрет. Объединившись с Китаем и другими странами, мы сможем провести качественные зимние соревнования для наших юношей.

А про летние игры я вообще не говорю — там мы со странами Латинской Америки проведем шикарный турнир. Африка, ряд азиатских стран. При этом я убеждена, что если бы было какое-то общее голосование, а не исполком МОК решал, то не уверена, что члены Международного олимпийского комитета проголосовали бы против детей».

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