«Мы только разозлимся»: МОК попытался не допустить россиян на юношескую Олимпиаду

Международный олимпийский комитет отказался пускать российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры — 2024 в Южной Корее: в организации заявили, что ни один атлет не сможет выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. Вскоре МОК дал задний ход и сообщил, что окончательное решение еще не принято. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, чего пытается добиться комитет и во что выльется такая неопределенность для спортсменов РФ.

Юношеские игры без россиян?

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские спортсмены не смогут выступить на юношеских Олимпийских играх 2024 года в южнокорейской провинции Канвондо.

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо»,

— сообщил «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Позднее в пресс-службе МОК уточнили, что окончательное решение до сих пор не принято: «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Играх. Никакого дальнейшего решения принято не было».

Зимние юношеские Игры пройдут с 19 января по 2 февраля следующего года в Южной Корее, принять участие в них смогут спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.

На последней юношеской зимней Олимпиаде, которая прошла в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России заняла первое место в неофициальном командном медальном зачете, выиграв 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

Противоречиво нынешнее заявление МОК выглядит из-за того, что 28 марта комитет официально рекомендовал допустить до международных стартов спортсменов из России и Белоруссии, которые не высказывают поддержку военной спецоперации на Украине. Кроме того, президент МОК Томас Бах в сентябре говорил о необходимости разрешать россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе, хотя решения по их участию в Олимпийских играх — 2024 в Париже еще нет.

«Не надо тыкать в медведя палкой»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова, являющаяся олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте.

«Здесь, я так понимаю, на кого-то оказали политическое давление, потому что здравого смысла в этом нет. Здесь мы допускаем, тут не допускаем. Наших молодых футболистов допустили к соревнованиям, аргументировав этот тем, что молодежь не так причастна к тем событиям, за которые ответственны взрослые.

У меня только одно понимание: таким образом они пытаются сделать так, чтобы мы перестали обращать внимание на наше резерв. Мол, переезжайте, уезжайте — тут делать нечего, вас уже на юношеские Олимпийские игры не допускают. Это такое искушение для молодых людей и проверка для нас самих, потому что они почему-то совершенно убеждены, что если не будет крупных международных соревнований у молодежи, то мы перестанем финансировать наш резерв и не будем его готовить», — сказала депутат.

По ее словам, такой подход ошибочный, так как для РФ сложившаяся ситуация — настоящий вызов:

«Мы будем поддерживать наш резерв, придумывать для него другие соревнования. В прошлом году были достаточно серьезного уровня организованы потрясающие зимние Игры с Китаем. И результаты там наши спортсмены очень хорошие показали. Именно результаты даже, а не какие-то медали. Это пугает наших оппонентов. Что мы продолжаем идти своим путем. Они почему-то решили, что если нас везде не допускать, то спорт в стране закроют».

Спортсменка считает, что нынешнее решение МОК продиктовано в том числе желанием устранить Россию как страну-конкурента.

«Если не будет резервов, то через 10 лет у нас некому будет выступать. И они будут тыкать пальцем и говорить, что вот — закончилась спортивная держава Россия, нет у нее больше медалей. Они почему-то убеждены, что будет именно так. Но это заблуждение. Такое уже было в Советском Союзе. У нас есть поговорка: «Не надо лезть на рожон и тыкать в медведя палкой». И в этом случае у нас только сейчас настроилась спортивная инфраструктура. Столько всего сделано, что мы не откажемся от этого пути. Наоборот, только разозлимся, и конкуренция станет от нас еще серьезнее. И на этом надо делать акцент внутри страны», — полагает Журова.

— Уверена, они проанализировали, что наши дети и юниоры всегда очень сильно выступают. Мы и четыре года назад выиграли юношеские Олимпийские игры. У нас серьезно вкладывается в юношеский спорт государство.

Так же в Китае, например. А в тех же США — другая система, там платят родители. Если родители не могут, то спортсмен мало чего добьется. У нас государственный подход, которого, они думают, нас лишат. Но так не получится. У нас выстроенная система, но она никогда не разрушится и всегда будет такой, как бы это ни пытались, не допуская нас на международные соревнования».

«Бах под давлением»

Депутат Госдумы уверена, что между словами Баха о необходимости допустить российских спортсменов до взрослых соревнований и нынешним решением нет противоречий с точки зрения Олимпийской хартии, но сам президент МОК оказался под давлением и вынужден лавировать.

«На него, видимо, тоже оказывают давление, так как юношеские Игры — это все-таки не совсем прямое назначение работы Международного олимпийского комитета. МОК занимается взрослыми Играми. Юношеские игры, на минуточку, инициатива России и тогда еще работавшего мэром Москвы Лужкова. И только потом они получили официальный статус.

Для нас это было важно, потому что мы большое внимание уделяем детско-юношескому спорту. Вот нашу мотивацию сейчас и решили снизить. Ну а для Баха важно не нарушать Олимпийскую хартию, но там про детей ничего не написано, так что напрямую он ее этим запретом и не нарушает. Это для МОК побочные соревнования, на которые он в итоге согласился. Допускаю, их и проводить-то накладно, потому что страны не стоят в очереди, чтобы это организовать. Экономически проводить такие соревнования очень затратно. Тут тоже есть нюансы», — отметила Журова.

— Меня не смущает этот запрет. Объединившись с Китаем и другими странами, мы сможем провести качественные зимние соревнования для наших юношей.

А про летние игры я вообще не говорю — там мы со странами Латинской Америки проведем шикарный турнир. Африка, ряд азиатских стран. При этом я убеждена, что если бы было какое-то общее голосование, а не исполком МОК решал, то не уверена, что члены Международного олимпийского комитета проголосовали бы против детей».