Овечкина ругают за эгоизм, Проворова хвалят за отказ от ЛГБТ-акции: что происходит перед сезоном НХЛ

Перед стартующим сезоном Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за океаном ожидают, что Александр Овечкин в итоге побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю, но при этом ругают российского нападающего за эгоизм. Защитника Никиту Задорова, давшего скандальное интервью Юрию Дудю*, хвалят за его позицию в отношении специальной военной операции, а джерси Ивана Проворова массово раскупают на фоне его отказа выйти на акцию в поддержку ЛГБТ.

Матчем «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» за океаном стартует новый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В нем в основных составах клубов сильнейшей лиги мира собраны полсотни россиян, а еще более десятка находятся «под основой» в фарм-клубах. Некоторые российские игроки особенно привлекали к себе внимание в межсезонье.

Рекорд Гретцки падет

Традиционно главной хоккейной звездой страны и самым медийным игроком остается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. А главной темой, связанной с ним, является погоня за легендарным Уэйном Гретцки и его рекордом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

На счету Гретцки, чей рекорд когда-то считался вечным, — 894 гола за карьеру. Причем забил он их в 1487 матчах. Сыгравший в регулярках 1347 встреч Александр Великий отличился уже 822 раза, и теперь даже до сих пор не верившие в него букмекеры существенно снизили коэффициент на падение рекорда.

Четыре года назад, поставив на это, можно было в 11 раз увеличить свою ставку, еще год назад коэффициент составлял четыре, а теперь равен всего лишь 1,75. В данный момент букмекеры впервые думают, что Овечкин скорее побьет рекорд, чем не побьет.

При этом за океаном находятся люди, которые обвиняют 38-летнего нападающего в том, что он якобы думает только об этом достижении, а не об успехах команды. Достается и всему клубу «Вашингтон», который якобы бросил все силы, чтобы удовлетворить амбиции своей главной звезды.

«В регулярном чемпионате Овечкин занял десятое место по количеству заброшенных шайб, несмотря на рецидив травмы и пропуск нескольких матчей из-за смерти отца.

Но я бы сказал, что самая главная проблема Александра Овечкина на льду в этом году — это его игра на команду. Он отдал наименьшее количество пасов под бросок за всю карьеру.

В последние четыре сезона этот показатель становился все меньше, в то время как значение ожидаемых голов в среднем за игру стремительно выросло в сравнении с прошлым годом — 3,3 шайбы против 2,5, — писал этим летом в своей колонке вашингтонский обозреватель Питер Хассетт. — В глубине души мы все понимаем, что в «Вашингтоне» занимаются Алексом Овечкиным больше, чем остальными игроками.

И если они обменяют нападающих Энтони Манту или Евгения Кузнецова, то игроки, которых возьмут взамен, должны оцениваться по одному критерию: смогут ли они помочь Ови? Сейчас для «Кэпз» важнее всего — индивидуальная статистика Великой восьмерки».

Впрочем, все критические стрелы успешно отражает сам клуб, фактически официально отказавшийся от перестройки, пока контракт капитана будет действовать еще три года.

Овечкин уже привел «Кэпс» к их первому Кубку Стэнли в клубной истории, он всю заокеанскую карьеру проводит в столице США, а снайперский рекорд всех времен будет престижнейшим достижением не только для самого форварда, но и для его клуба.

Новый тренер Овечкина и ожидание 40 голов

В новом сезоне «Вашингтон» будет возглавлять малоизвестный 41-летний специалист-дебютант в НХЛ Спенсер Карбери, сменивший у руля опытного и маститого, но не справившегося с командой Питера Лавиолетта.

«По каждому разговору, который у меня был с Овечкиным, кажется, что он находится в отличном расположении духа, — рассказал Карбери официальному сайту НХЛ. — Он сосредоточен и голоден до побед. Все, о чем он говорит, — это возвращение в плей-офф и новые победы, а также обсуждает со мной, что мы делаем, чтобы снова стать командой-претендентом на Кубок Стэнли. Я чувствую его энергию, волнение и энтузиазм. С нетерпением жду возможности поработать с ним в этом году».

Сам Овечкин в очередной раз слегка изменил систему подготовки, чему поспособствовало отсутствие у него каких-либо серьезных повреждений по окончании прошлого сезона, где «столичные» не попали в плей-офф.

Российский нападающий отмечал, что в новом чемпионате «Вашингтону» необходимо стартовать с места в карьер, чтобы не пытаться судорожно, как в прошлом сезоне, догонять оторвавшихся соперников в финальном отрезке.

До рекорда Гретцки Овечкину остается всего 72 шайбы, а специалисты уже прикидывают, какую часть этого гандикапа россиянин отыграет в стартующем сезоне.

«Мы проанализировали последние три полных сезона Овечкина и вычислили среднее количество игр, в которых он забил свой 28-й гол. Следовательно, мы смело прогнозируем, что Овечкин забьет 850-й гол 18 января 2024 года в ворота Джордана Биннингтона в матче с «Сент-Луисом», — написал обозреватель ESPN Грег Вышински.

Всего же неувядающей российской суперзвезде прочат порядка 40 голов, что существенно приблизит его к рекорду.

Америка за Задорова

Еще одним ньюсмейкером в межсезонье стал российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров, который в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан иноагентом на территории Российской Федерации) много говорил о негативных сторонах российского хоккея и устройстве жизни в стране.

В России скандальные слова игрока были встречены в штыки, а вот за океаном и в Европе они нашли большую поддержку за «открытость» и «смелость высказать собственное мнение».

Положительно оценил выступление Задорова и бывший голкипер НХЛ, а ныне чешский политик Доминик Гашек.

«Да, это шаг вперед. К сожалению, Никита нигде не сказал, что осуждает действия России на Украине. Но если НХЛ (и, конечно, все спортивные федерации во главе с Международным олимпийским комитетом), а также правительства демократических стран не изменят правила, согласно которым граждане России могут участвовать в соревнованиях, то ничего не изменится. Каждый россиянин будет рекламой России», — считает Гашек.

А вот североамериканские СМИ безоговорочно хвалили игрока за его смелость и осуждение специальной военной операции.

«Задоров — единственный русский игрок НХЛ, который смело высказался против СВО. Он говорит, что его родители поддерживают режим и что он не ездил в Россию последние два года и не хочет этого делать «в связи со всей этой ситуацией», — написал The Hockey News.

«Многие считают, что русские игроки НХЛ не высказываются против из-за страха. Может быть, и так, но не в случае с Задоровым. За последние два сезона Задоров стал очень популярен в «Калгари», и его комментарии только добавят ему популярности. Можно понять, почему некоторые российские игроки, разделяющие его позицию, предпочитают молчать, но он заслуживает огромного уважения за то, что открыто выступает против того, что делает его страна», — написал Daily Hive.

Что до комментариев болельщиков, то многие сравнивали позиции Задорова и Овечкина, который, как известно, поддерживает Владимира Путина, а события на Украине предпочитает публично не обсуждать.

Реакция на отказ Проворова поддержать ЛГБТ+

Защитник Иван Проворов, который этим летом был обменян из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс», рассказал на подкасте Денису Казанскому и Андрею Николишину о реакции общественности на его отказ выходить на разминку из-за акции в поддержку движения ЛГБТ+, что вызвало большой резонанс.

«Если у тебя есть желание, то можешь так сделать — поддержать ЛГБТ. Но у тебя есть выбор: хочешь — не хочешь, — рассказал Проворов. — Чешский нападающий Якуб Ворачек тоже не хотел надевать майку (радужного цвета. — «Газета.Ru»), но сказал: «Я не пойду с этим к генеральному менеджеру». Я говорю: «Хорошо, я пойду».

Я сходил к генеральному менеджеру, сказал там: «Извините, конечно, но по религиозному верованию я не могу надеть майку и вообще не хочу быть лидером этого движения». И он сказал: «Хорошо, хорошо, я понял».

В итоге отменили майки, оставили ленту. Потом через год опять ко мне подошли. Я сказал, что мои взгляды на жизнь не изменились. А там идет больше давление на клуб. Если ты в открытую это не поддерживаешь, то ты категорически против, а если ты против, то ты плохой человек. И я сказал: «Делайте как хотите, но мое мнение не поменялось». В итоге потом тоже не вышли и убрали майки».

Проворов рассказал, что в соцсетях поначалу столкнулся с одним негативом, но постепенно ситуация стала меняться. По словам хоккеиста, многие подписчики поддержали его за то, что он сумел настоять на своем и поступить в согласии со своей верой.

Кроме того, в магазинах клуба были быстро раскуплены все джерси с именем Проворова.

«Игроки из других команд стали поддерживать, так как многие начали участвовать в таких акциях не потому, что искренне хотели поддержать, а потому, что боялись за свое место в команде, — рассказал россиянин.

— Некоторым людям понравился этот поступок — настоял на своем, на вере, религии, просто за то, что считаю правильным. Такие люди и скупали мои майки.

Через неделю, дней через 10, наверное, мы играли домашний матч. Поворачиваю голову и смотрю: прям рядом с лавкой, за стеклом, на первом ряду сидят пять человек. И все в моих майках».