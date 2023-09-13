Легенда НХЛ оскорбил россиян и нарвался на жесткий ответ от Овечкина

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему глубоко безразличны постоянные нападки со стороны легендарного голкипера клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминика Гашека. Подавшийся недавно в политику чешский хоккеист назвал Овечкина «самой большой рекламой боевых действий», потребовал у руководства НХЛ разорвать контракты с российскими игроками и призвал посадить в тюрьму на 15 лет всех чехов, работающих в России.

«Не интересуют заявления Гашека»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о знаменитом в прошлом чешском голкипере, а ныне политике Доминике Гашеке, который постоянно призывает НХЛ прекратить сотрудничество с россиянами.

«Я знал Гашека как хорошего вратаря в свое время и даже забивал ему. Меня несильно интересуют его нынешние заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — приводят слова Овечкина «Известия».

При этом самый популярный хоккеист страны комплиментарно высказался о руководстве Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — одна из немногих спортивных организаций, не наложившая никаких санкций на россиян.

«Молодцы! Везде бы так было», — подчеркнул нападающий.

Александр Великий продолжает свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ всех времен. На счету канадца 894 заброшенных шайбы, в то время как 38-летний Ови настрелял уже 822 гола и имеет еще три года по действующему соглашению с «Кэпиталз».

Хорошее отношение руководства НХЛ к россиянам и отказ отстранять их от матчей оставляет нападающему достаточно времени, чтобы превзойти этот «вечный рекорд».

Гашек ранее неоднократно требовал, чтобы НХЛ запретила выступать российским хоккеистам и приветствовал желание властей Чехии не пускать в Прагу на первый матч регулярного чемпионата отечественного нападающего Якова Тренина. Однако руководство НХЛ не поддержало инициативу Гашека и заставило чехов выдать визу россиянину, выступающему за «Нэшвилл Предаторз», так что он смог сыграть в Праге в рамках проекта Global Series.

«Овечкин — реклама боевых действий»

Интересно, что Гашек высказывался после начала специальной военной операции и непосредственно об Овечкине.

«Я назвал Александра трусливым дерьмом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом, и он ничего не знает про спецоперацию. Конечно, он многое может сделать»,

— возмущался чех после слов капитана «Вашингтона» о том, что он просто хоккеист и не может влиять на политические процессы и решения президента своей страны.

Возмущался он также, когда НХЛ отказалась исключать российских игроков из списков на Матч всех звезд, и в итоге во время Всезвездного уикенда одним из героев шоу на льду стал сын Овечкина.

«Мне грустно, что в Матче звезд участвовали примерно 10 российских игроков, включая маленького сына Овечкина. Его папа — самая большая реклама боевых действий. Конечно, малыш не виноват, — цитировали Гашека чешские СМИ. — Моя претензия адресована в основном руководству НХЛ — они просто не должны были допустить этого».

«Каждый россиянин представляет свое правительство»

Последним на данный момент выступлением Гашека по поводу российских спортсменов была критика чешских властей за выдачу виз российским футболистам казахстанского «Тобола» Ивану Коновалову, Альберту Габараеву и Павлу Киреенко, а также белорусу Павлу Забелину.

Изначально все они, а также фитнес-тренер Евгений Кресик не получили въездные визы на ответный матч Лиги конференций против «Виктории» из Пльзени, но после давления от УЕФА и вмешательства премьер-министра Чехии все же смогли прилететь в страну вместе со своей командой.

«Я не думаю, что это правильно в принципе. Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. И поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли действия России.

Да, они представляли клуб из Казахстана. Но эти игроки также являются гражданами России, поэтому они также представляют эту страну», — заявлял Гашек чешским СМИ.

В России это выступление бывшего вратаря встретили жестко. Так, прославленный советский хоккеист, олимпийский чемпион Борис Майоров попросту назвал Гашека «дураком».

«Знаю, что, когда Милош Ржига возглавлял «Спартак», он очень жалел, что пригласил в команду своего соотечественника Гашека. Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек — дурак полный, потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл. И что указывает Национальной хоккейной лиге, что ей надо делать», — цитирует Майорова «Матч ТВ».

«НХЛ в свое время ввела Гашека в Зал хоккейной славы в Торонто. Так вот, на месте лиги я бы сейчас Гашека оттуда показательно выкинул,

— возмутился первый тренер российских хоккеистов Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин. — Потому что члены Зала славы должны отличаться образцовым поведением. Урод полный! НХЛ дала ему все — деньги, славу. А он их обгаживает. Вот такой дерьмовый человек».

«15 лет тюрьмы за работу в России обескуражат 99% людей»

Гашек обрушился с критикой на своих соотечественников, которые имеют контрактные связи с Россией. Так, он крайне болезненно воспринял переход нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина в петербургский СКА.

«Мне очень жаль. Гражданин Чехии, который работает в России, автоматически поддерживает российский режим, спецоперацию и, соответственно, превращается в опасность для нашей страны и ее граждан», — написал Гашек в соцсетях.

В комментариях к своему же посту бывший вратарь предложил наказание, которое парламент Чехии, по его мнению, должен ввести за работу в России.

«Я думаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу в России напугают 99% людей. Тогда наша жизнь и жизнь наших союзников стала бы намного безопаснее»», — написал Гашек, который провел сезон-2010/11 в московском «Спартаке».