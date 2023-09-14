«Больной человек»: Гашек потребовал от НХЛ платить Украине миллиарды за «рекламу России» от Овечкина

Легендарный вратарь сборной Чехии и олимпийский чемпион Доминик Гашек, выступавший в том числе за московский «Спартак», потребовал от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выплачивать Украине миллиарды долларов из-за того, что в лиге выступают российские хоккеисты. По его мнению, Александр Овечкин является «рекламой России». Олимпийский чемпион Валерий Каменский в беседе с «Газетой.Ru» назвал Гашека больным человеком и призвал СМИ не публиковать его высказывания.

Знаменитый вратарь сборной Чехии, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Доминик Гашек выступил с новой порцией критики в адрес Национальной хоккейной лиги за то, что в североамериканских командах выступают российские хоккеисты. Он заявил, что в связи с этим НХЛ должна выплачивать Украине миллиарды долларов, которые лига получает, «рекламируя Россию».

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны.

За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2-4 млрд Украине»,

— цитирует Гашека «Матч ТВ».

Знаменитый спортсмен также заметил, что писал комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с требованием выплатить российским хоккеистам все причитающиеся им по контракту суммы, но не позволять им выходить на лед.

В течение последнего года Гашек последовательно поддерживает запрет выступления россиян на любых международных соревнованиях.

Кроме того, голкипер, в 2010-11 годах игравший за московский «Спартак», негативно отзывается о чехах, которые едут в Россию.

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых соревнований. Говоря же о своем периоде в «Спартаке», после которого он завершил карьеру, Гашек констатировал, что считает ошибкой выступление за российский клуб.

Высказывания чеха прокомментировал прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский. В комментарии «Газете.Ru» Каменский назвал Гашека больным человеком и призвал СМИ не публиковать его высказывания. Кроме того, он согласился со своим экс-партнером по национальной команде, членом зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Вячеславом Фетисовым, который заявил, что, если Гашек считает ошибкой переход в «Спартак», он должен вернуть заработанные в России деньги.

«Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек.

Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют. Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается.

Считает ошибкой свое выступление за «Спартак»? Как уже говорилось, пусть вернет то, что заработал здесь, раз он так считает», — резюмировал Каменский.

Солидарность с ним выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. Он констатировал, что ни в Чехии, ни в НХЛ Гашек сейчас неинтересен.

«Сомневаться в больной голове Гашека не приходится. Все его последние заявления — это отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику.

Он неинтересен в Чехии, неинтересен в НХЛ. Его достижения в прошлом уже забываются людьми, а остатки репутации бездарно им разбазариваются. Даже среди самих чехов возникает отвращение к нему», — приводит слова Плющева RT.