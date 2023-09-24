«Это шаг вперед»: чешская суперзвезда хоккея оценил интервью Задорова

23 сентября бывший голкипер московского «Спартака», клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» и сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсетях, что интервью защитника «Калгари Флеймс» Никиты Задорова журналисту Юрию Дудю* (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) может помочь российским и белорусским спортсменам, которые лишились возможности соревноваться на международном уровне, вернуться к участию в турнирах. Это высказывание со стороны 58-летнего чеха — первое за долгое время, в котором он не критикует российских спортсменов и призывает международное спортивное сообщество к диалогу.

Олимпийский чемпион Нагано-1998 написал тред в Twitter о том, что к настоящему моменту ни одна спортивная организация не разработала концепцию, согласно которой отстраненные российские и белорусские атлеты, публично выступившие на тему боевых действий на территории Украины, могли бы продолжать спортивную карьеру.

По его мнению, спортивным чиновникам необходимо выработать стратегию, которая смогла бы помочь реинтегрироваться российским и белорусским спортсменам в мировой спорт.

«Раскроем карты. Да, это шаг вперед. Но главное: если НХЛ (и, конечно, все спортивные федерации с МОК), а также правительства демократических стран не изменят правила, по которым гражданин России может выступать публично в данной стране, т.е. спортсмен может принимать участие в соревнованиях, то ничего не изменится.

Прежде вcего необходимо уcтановить правила отноcительно выcказываний и в то же время оказать макcимальную поддержку роccийcким cпортcменам, еcли они решат выcказатьcя. Одно без другого беccмыcленно, и результат вcегда будет почти нулевой.

До cих пор, примерно за 600 дней, пожалуй, вcе cпортивные федерации во главе c МОК ничего не cделали для роccийcких и белоруccких cпортcменов, плевав на них! А те, которые позволяли им играть, например, НХЛ, WTA, ATP Tour, федерации бокcа, пинг-понга, фехтования и т. д., тоже cтали рекламой. И в заключение повторю, что никто не должен принуждать ни одного российского и белорусского спортсмена высказываться. Как они решат, зависит от каждого из них», — написал Гашек.

До выхода интервью Никиты Задорова Гашек чаще всего в негативном ключе высказывался об участии российских атлетов в международных соревнованиях. Активнее всего чешский вратарь критиковал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина, призывая НХЛ выплачивать по несколько миллиардов долларов Украине из-за того, что, по его мнению, капитан «столичных» своим пребыванием в лиге рекламирует Россию.

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2-4 млрд Украине», — заявил Гашек в интервью «Матч ТВ».

Никита Задоров после выхода интервью побеседовал с канадским изданием TSN, в котором рассказал, как принимал решение об участии в разговоре.

«Когда Юрий позвонил мне летом в июле, у меня был долгий разговор с женой и агентом. Мы взвесили все плюсы и минусы, и я подготовился к интервью… Думаю, мне важно высказаться лично. Я думаю, надеюсь, что смогу что-то изменить в этом мире. Думаю, что просто важно говорить и быть услышанным», — заявил Задоров.

Спортсмен добавил, что больше не собирается комментировать происходящее в России.

«Многие молодые ребята думают так же, как я. Они просто не могут так высказываться. Теперь, надеюсь, они смогут почувствовать мою поддержку», — отметил хоккеист.

Также 28-летний защитник заявил, что получил в социальных сетях множество положительных откликов на интервью, отметив многонациональную палитру пользователей, посмотревших его.

«За последние несколько дней я получил много личных сообщений, много сообщений от россиян, украинцев, белорусов, много из Чехии, Финляндии, Швеции, со всей Европы. Люди оказывают огромную поддержку. В моих социальных сетях около 99,99% сообщений положительные», — сказал Задоров.

Позитивным откликом на слова российского хоккеиста отметились и североамериканские СМИ — журналист Sportsnet Рон Фрэнсис похвалил Задорова за уверенность в своей позиции.

«Ярко одетый, никогда не стеснявшийся делиться своими мыслями, муж и отец двух дочерей, он сказал, что понимает, почему многие россияне отказываются высказываться, но до сих пор уверен, что поступает правильно. К черту последствия», — заявил Фрэнсис в социальных сетях.