«Не могла больше быть частью этого»: легенда шахмат объяснила отказ от гражданства России

Шахматистка Александра Костенюк, сменившая спортивное гражданство с российского на швейцарское, заявила, что пошла на этот шаг, поскольку на родине ее имя «использовали». Гроссмейстер Сергей Карякин признал, что Костенюк — великая спортсменка, но к ее гражданкой позиции есть вопросы. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что шахматистка покинула Россию временно.

«Государство использовало мое имя»

12-я чемпионка мира по шахматам и трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад Александра Костенюк дала интервью, в котором объяснила, почему приняла решение сменить спортивное гражданство с российского на швейцарское. Она утверждает, что в РФ государство якобы использовало ее имя в своих целях.

«В тот момент, когда я приняла решение о смене гражданства, я больше не могла физически быть частью всего этого.

Когда я играла за Россию, то государство использовало мое имя: все время звучало «российская шахматистка выиграла». Раньше я не обращала на это внимания, но сейчас я почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать.

Мол, смотрите, мы лучше всех, — и в спорте тоже», — сказала Костенюк в интервью журналисту Вите Кравченко на его YouTube-канале.

Спортсменка подчеркнула, что не отказывается от того, что Россия — ее страна, но лишь «географически», и признается, что не уверена в правильности своего решения, которое стало для нее не только «своего рода протестом», но и бегством. По ее словам, ее учили тому, что бросать страну в сложные моменты неправильно.

«Я не предатель. Я люблю Россию и желаю своей родной стране всего наилучшего.

Очень хочу, чтобы через какое-то время можно было спокойно ехать на родину, не опасаясь непонятных дел или «патриотов», которые напишут донос», — заявила шахматистка.

«Не верю в заговор против России»

Шахматистка также высказалась о выступлениях российских спортсменов в нейтральном статусе — без флага и гимна. Она так и не поняла, за что их лишили флага. Однако чемпионка мира считает, что не стоит говорить о глобальном заговоре против России.

«Я так и не услышала ответ на мой вопрос: почему нас лишили флага? Не потому же, что мы русские? Иногда звучали такие ответы, но, наверное, причина в чем-то другом. В 1996 году я выступала на чемпионате мира. У соперницы упал флаг. Была ничейная позиция, но я выиграла. Она расплакалась и убежала, а потом подала апелляцию, и ей присудили ничью.

А мне потом говорили: «Это потому, что мы русские». Но надо менять подход, иначе у нас будет такой ответ на любые проблемы.

Я не верю во всеобщий заговор против России», — заключила шахматистка.

«По ее гражданской позиции есть вопросы»

Высказывания бывшей напарницы по сборной РФ оценил гроссмейстер, экс-претендент на мировую шахматную корону, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин. Он назвал Костенюк выдающейся шахматисткой, но не согласился с ее позицией.

«Про Костенюк я могу сказать, что она великая спортсменка, но, к большому сожалению, по ее гражданской позиции есть вопросы. Она уже давно поменяла гражданство, а сейчас просто еще раз высказалась по этому поводу.

Я с ней абсолютно не согласен, для меня ее позиция неприемлема, но, с другой стороны, она уже сделала свой выбор и пусть сама объясняет свои поступки»,

— цитирует шахматиста НСН.

Он также высказался по поводу шахматистов, которые после отказа от российского спортивного гражданства могут захотеть его вернуть. Карякин считает, что не стоит им препятствовать:

«Запрещать мы не можем, если кто-то захочет вернуться, — пожалуйста. Другое дело, надо в первую очередь поддерживать тех, кто остался, поскольку сейчас ситуация в шахматах непростая: турниров проводится немного, есть проблемы с выездом на международные старты».

«Многое зависит от того, кто и что скажет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что Костенюк захочет вернуться в Россию. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что многое зависит от того, что говорит о родине и Александра, и другие атлеты, сменившие спортивное гражданство.

«Мне показалось, риторика ее разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России.

Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда.

Если сменившие спортивное гражданство будут возвращаться в Россию, значит, они свой шаг сочтут ошибкой. Возможно, попытаются какую-то выгоду извлечь из этого. Раньше было проще — никаких соцсетей, многие такие новости прошли бы мимо. В 90-е многие уезжали, потом вернулись,

— и ничего, им все простили. Но тогда была немного другая ситуация, они же не хаяли Россию.

Многое зависит от того, кто и что скажет — это крайне важно.

Я знаю, что от ряда людей, уезжавших ранее, западная пропаганда требовала ярких заявлений о том, что они отказываются от России. А когда люди с этим не соглашались, их просто выбрасывали, они были неинтересны, финансирование прекращалось, — и они просились обратно в Россию. Вопрос, кто и чего будет от них требовать. Надо подождать и посмотреть, что будет, а потом уже делать выводы», — резюмировала Журова.

Костенюк получила швейцарское гражданство благодаря первому браку — ее мужем был швейцарский бизнесмен. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России. После начала СВО в 2022 году из-за санкций со стороны Международной федерации шахмат (FIDE) в отношении российских шахматистов Костенюк была вынуждена участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

В январе 2023 года швейцарские СМИ написали, что Костенюк решила сменить спортивное гражданство и после необходимого карантина — с 1 января 2024 года — начнет представлять на соревнованиях другую страну.

Сама спортсменка признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, РФ — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.

«Пусть нарисуют какой-то другой флаг, пусть назовут нашу команду не сборной России, а сборной Федерации шахмат России — все равно я играю за свою страну, — говорила Костенюк в интервью «Газете.Ru» осенью 2021 года. — В следующем году буду отмечать 20 лет игры за основную сборную. И я всегда это делаю с огромным трепетом и уважением к своей стране, с гордостью».