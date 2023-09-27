«Мы не будем играть с россиянами»: вся Европа бойкотирует турниры УЕФА

Пшемыслав Франковски и Далер Кузяев в товарищеском матче по футболу между сборными командами Польши и России

26 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о допуске мужских и женских сборных России в возрасте до 17 лет к участию в международных турнирах под своей эгидой, разрешив им принять участие в квалификационном турнире Евро-2024. Сначала против подобного решения выступили в Великобритании и на Украине, а на следующий день к ним присоединились Польша, Латвия и Швеция. Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что чиновники из УЕФА наверняка заранее продумали, как решить ситуацию с бойкотом, а также отметил, что в недалеком будущем и другие российские сборные вернутся на международные соревнования.

К бойкоту россиян присоединились в Польше, Латвии и Швеции

После того как 26 сентября стало известно о допуске мужских и женских сборных России в возрасте до 17 лет к отборочному турниру чемпионата Европы 2024 года, Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что ее сборные ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в матчах против российских национальных команд.

В тот же день своих украинских коллег поддержали чиновники Футбольной ассоциации Англии (FA), которые в The Times выступили против решения УЕФА о возвращении российских юниоров на турниры.

27 сентября к заявлению УАФ присоединились представители еще нескольких региональных федераций — президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша опубликовал пост в Twitter, в котором поддержал бойкот российских команд.

«Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться», — заявил Кулеша.

Следом о нежелании выходить на поле с российскими сборными заявили в Латвийской федерации футбола. На официальном сайте организации днем 27 сентября появилось соответствующее письмо.

«Сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов. Это противоречит нашей твердой позиции в поддержку Украины, и эта позиция останется в силе до окончания вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

Шведский журналист Aftonbladet Микаэль Вагнер рассказал, что местная футбольная федерация может попросту отказаться от проведения игры против России, если на нее будет оказано серьезное общественное давление.

«Провести такой матч будет экстремально сложно. Российская команда приезжает играть в Швецию… Я такое представить не могу.

Их камнями закидают? Нет, конечно. Я не думаю, что кто-то будет кидать камни. Но полагаю, что на Шведский футбольный союз будет оказываться настолько мощное давление до игры, что никакого матча не состоится, Союз просто не захочет проведения такой встречи и сообщит об этом УЕФА», — написал журналист.

Чуть позже сам глава Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельт заявил, что сборные Швеции не будут принимать участие в матчах с россиянами и что их позиция о возвращении России на международные турниры не изменилась.

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с россиянами. Мы уже заявляли и продолжим заявлять о том, что не намерены с ними соревноваться. Это наша позиция, которая совпадает с английской», — заявил Райнфельт.

«В УЕФА наверняка продумывали ситуацию с бойкотом»

Бывший главный тренер сборной России и тренер-победитель чемпионата Европы среди юниорских команд 1988 года во главе сборной СССР Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» отметил, что чиновники УЕФА наверняка продумали выход из ситуации с бойкотом российских сборных, без чего вряд ли могло быть принято решение об их возвращении на международные турниры.

«Если такое решение принято, то футбольные власти, думаю, заставят подчиниться ему все региональные федерации. Так что это хорошее, справедливое и очень нужное решение для нашего футбола. Я не могу говорить за руководителей футбола, но мне видится, что просто так, на ровном месте, чиновники УЕФА не вернули бы наши юниорские сборные. Как бы там ни было, думаю, они досконально продумывали ситуацию с возможным бойкотом, поэтому в любом случае мы будем в выигрыше», — заявил эксперт.

Также Игнатьев отметил, что возвращение на официальные турниры мужских и женских российских команд до 17 лет может стать первым шагом к полному снятию ограничений для всех национальных сборных.

«Наконец это решение было принято.

Осталось дело за малым — подключить ко всем этим большим начинаниям молодежные, а затем и взрослые сборные. От этого выиграет и российский, и весь европейский футбол.

Не думаю, что это все случится быстро по времени, но надежда уже появилась. То, что сборные U-17 вернулись на международный уровень, — это очень важно. Не все будет гладко, далеко не все международные федерации с распростертыми объятьями нас ждут, но при этом есть официальное решение УЕФА», — заключил Игнатьев.