«Американцы истерят и требуют решения»: в США возмущены тем, как судят Валиеву

На заседании Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу Камилы Валиевой стало известно о нарушении, которое допустило Всемирное антидопинговое агентство при уведомлении фигуристки о положительной допинг-пробе. Вынесение вердикта по делу отложили на ноябрь. После этого в США обвинили российскую сторону в «манипуляциях». Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что «американцы истерят», потому что хотят забрать у РФ командное золото Олимпиады-2022.

В ходе заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с нарушением уведомило спортсменку и ее тренера Этери Тутберидзе о положительной допинг-пробе. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией:

«Валиева не получала от WADA уведомления о положительной допинг-пробе.

Уведомление пришло сперва в ISU (Международный союз конькобежцев) и МОК (Международный олимпийский комитет), а только после этого — Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение».

Неоднозначная ситуация

Пункт о необходимости одновременного уведомления организаций и штаба спортсмена, чья допинг-проба оказалась положительной, прописан во Всемирном антидопинговом кодексе. Однако глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович не согласилась с тем, что ситуация в деле Валиевой противоречит правилам.

«РУСАДА отобрала пробу, занесла ее в ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента) под номером с фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS», — сказала Анцелиович.

Специалист пояснила, что WADA, РУСАДА, ISU и МОК обладают доступом к информации по пробам спортсменов. Когда какие-либо данные по пробам появляются в системе, организации одновременно получают об этом уведомления.

Спортсмена о результате допинг-пробы уведомляет организация, ответственная за обработку данных. Соответственно, он получает информацию от антидопингового агентства.

Русских обвинили в провале антидопинговой системы

Вынесение решения по делу Валиевой было перенесено на ноябрь. Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт назвал происходящее «поражением справедливости». Он также обвинил российскую сторону в манипуляциях.

«Значительная задержка в этом деле говорит о том, что справедливость уже потерпела поражение. Атлеты до сих пор не получили медали, нельзя вернуть украденные эмоции», — сказал Тайгарт.

В интервью USA Today он призвал изменить антидопинговую систему:

«Мы за полный и завершенный процесс, но похоже, что манипуляции русских будут продолжаться. Система должна измениться, чтобы такого больше не происходило».

Почему «истерят» американцы

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» назвал американцев наиболее заинтересованными в том, чтобы Валиева получила максимальное наказание — четырехлетнюю дисквалификацию с лишением всех завоеванных за этот срок наград, включая командное золото Олимпиады. Он заметил, что арбитрам будет крайне непросто принять решение.

«Американцы истерят — требуют срочно принять решение. За подобного рода нарушение может грозить четыре года дисквалификации, и американцы понимают, что если у россиян заберут командное золото Олимпиады, его получат США.

Но мы также видим, что есть определенные процессуальные нарушения. Поэтому, думаю, у арбитров будет непростое положение. С одной стороны, есть политический окрас этого дела, с другой, они прекрасно понимают, что Валиева не на 100% виновна. Им будет тяжело по профессиональным и морально-этическим сторонам этого дела», — полагает депутат.

О ситуации высказалась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заметила, что сама Валиева уже потеряла интерес к делу.

«Очень интересно, кто заметил нарушение со стороны WADA. Очевидно, что они должны информировать спортсменов о происходящем.

Если не информируют Камилу, то пусть закрывают дело, да и все!

Эта тема уже потеряла актуальность. Тем более и Валиева уже потеряла к этому интерес», — сказала Тарасова «Чемпионату».

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. ISU настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента. Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.