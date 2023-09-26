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«Пусть закроет рот и живет в своей Испании»: Вяльбе обрушилась с критикой на Исинбаеву

Журова призвала Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины

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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе и олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе и олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева

РИА Новости
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России и последующие скандальные высказывания, заявив, что она «предала родину». Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» выразила недоумение по поводу того, что Исинбаева до сих пор никак не разъяснила свои слова о «номинальном» звании майора.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в резко негативном ключе высказалась об отъезде из России знаменитой легкоатлетки Елены Исинбаевой. Она выразила негодование в связи с тем, что Исинбаева назвала «номинальным» свое воинское звание майора, которое получила, представляя клуб ЦСКА в качестве спортсменки, а затем работая инструктором ЦСКА по легкой атлетике.

«Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально».

Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом родину предаешь.

Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе РИА Новости.

На выступление Вяльбе отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о фактах предательства родины со стороны Исинбаевой.

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала родину. Мне о них не известно», — сказал Песков.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что хотела бы услышать пояснения от самой экс-спортсменки.

«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее.

Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила»,

— считает Журова.

12 июля испанские СМИ опубликовали информацию о том, что Исинбаева окончательно переехала на Канарские острова. В статье издания El Digital Sur отмечалось, что она ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе». При этом материал носил, скорее, политический характер: автор статьи обвинил Исинбаеву в том, что она, будучи майором Вооруженных сил РФ, находится в Европе и при этом сохраняет тесные контакты с российскими властями, не осуждая спецоперацию на Украине.

17 июля Елена выступила в социальных сетях с пояснениями, которые спровоцировали скандал в российском спортивном сообществе.

В частности, она назвала формальными свое воинское звание и награды, полученные от спортивного общества ЦСКА, которое она много лет представляла на внутренних и международных соревнованиях.

Кроме того, Исинбаева заявила, что она «человек мира», обратив внимание, что никогда не была депутатом Госдумы и не состояла в какой-либо политической партии.

Реакция в России была острой — Исинбаеву поддержали немногие. А в Махачкале, столице Дагестана, откуда родом отец спортсменки, вернули стадиону имени Елены Исинбаевой прежнее название — «Труд». Так легкоатлетическая арена называлась еще в советские времена.

На фоне скандала, связанного с эмиграцией в Испанию, в августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок, на что прыгунья с шестом жестко отреагировала в соцсетях:

«Напомню переизбранному президенту World Athletics Себастьяну Коу о влиянии, которое я оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений».

В начале сентября Исинбаева была переизбрана в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), где будет представлять интересы атлетов в ближайшее время.

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