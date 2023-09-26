«Пусть закроет рот и живет в своей Испании»: Вяльбе обрушилась с критикой на Исинбаеву

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России и последующие скандальные высказывания, заявив, что она «предала родину». Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» выразила недоумение по поводу того, что Исинбаева до сих пор никак не разъяснила свои слова о «номинальном» звании майора.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в резко негативном ключе высказалась об отъезде из России знаменитой легкоатлетки Елены Исинбаевой. Она выразила негодование в связи с тем, что Исинбаева назвала «номинальным» свое воинское звание майора, которое получила, представляя клуб ЦСКА в качестве спортсменки, а затем работая инструктором ЦСКА по легкой атлетике.

«Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально».

Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом родину предаешь.

Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе РИА Новости.

На выступление Вяльбе отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о фактах предательства родины со стороны Исинбаевой.

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала родину. Мне о них не известно», — сказал Песков.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что хотела бы услышать пояснения от самой экс-спортсменки.

«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее.

Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила»,

— считает Журова.

12 июля испанские СМИ опубликовали информацию о том, что Исинбаева окончательно переехала на Канарские острова. В статье издания El Digital Sur отмечалось, что она ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе». При этом материал носил, скорее, политический характер: автор статьи обвинил Исинбаеву в том, что она, будучи майором Вооруженных сил РФ, находится в Европе и при этом сохраняет тесные контакты с российскими властями, не осуждая спецоперацию на Украине.

17 июля Елена выступила в социальных сетях с пояснениями, которые спровоцировали скандал в российском спортивном сообществе.

В частности, она назвала формальными свое воинское звание и награды, полученные от спортивного общества ЦСКА, которое она много лет представляла на внутренних и международных соревнованиях.

Кроме того, Исинбаева заявила, что она «человек мира», обратив внимание, что никогда не была депутатом Госдумы и не состояла в какой-либо политической партии.

Реакция в России была острой — Исинбаеву поддержали немногие. А в Махачкале, столице Дагестана, откуда родом отец спортсменки, вернули стадиону имени Елены Исинбаевой прежнее название — «Труд». Так легкоатлетическая арена называлась еще в советские времена.

На фоне скандала, связанного с эмиграцией в Испанию, в августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок, на что прыгунья с шестом жестко отреагировала в соцсетях:

«Напомню переизбранному президенту World Athletics Себастьяну Коу о влиянии, которое я оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений».

В начале сентября Исинбаева была переизбрана в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), где будет представлять интересы атлетов в ближайшее время.