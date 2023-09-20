«Каждая тварь ответит за слова»: в какие скандалы попал Хабиб Нурмагомедов к 35 годам

Бывшему непобежденному чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову исполняется 35 лет. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие эпизоды карьеры выдающегося российского бойца, который успел победить Конора Макгрегора и поссориться с Тимати, попал на несколько скандальных видео и убрал девушек из организованных его ММА промоушеном боев.

Хабиб Нурмагомедов — легенда смешанных единоборств. Скромный парень из Дагестана за несколько лет сделал выдающуюся карьеру и навсегда вошел в пантеон ММА, выиграв 29 боев на профессиональном уровне и не потерпев ни одного поражения. Сейчас, спустя несколько лет после его ухода из октагона, многие по-прежнему называют его величайшим бойцом всех времен. Однако в карьере Хабиба были не только выдающиеся победы, но и громкие скандалы.

Противостояние с Макгрегором и медаль от Бастрыкина

В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал долгожданный титул чемпиона UFC в легком весе, единогласным решением судей победив американца Эла Яквинту. Россиянину предстояло защищать титул в поединке против одиозного ирландца Конора Макгрегора. Нет нужды напоминать о том, что тот возвел искусство треш-тока и работы на публику в абсолют. В течение долгого времени до боя Макгрегор позволял себе провокационные высказывания, а порой — откровенно низкие слова в адрес Хабиба, его близких и его религии.

Поклонники единоборств поражались тому, что Нурмагомедов с каменным лицом выслушивал оскорбления в соцсетях и на очных пресс-конференциях.

Это было то самое затишье перед бурей. Поединок завершился убедительной победой Хабиба, который в четвертом раунде заломил Макгрегору шею и вынудил его сдаться. Как выяснилось, все только начиналось. После поединка Хабиб перемахнул через ограждение и устроил драку с представителями штаба Конора — в частности, от него досталось тренеру ирландца Дилону Деннису. На Конора же набросились двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов и легковес Зубайра Тухугов.

Не сразу дерущихся удалось разнять, а разбирательство длилось еще несколько месяцев. В конце концов Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на девять месяцев и наказала штрафом в размере $500 тыс.

На этом история противостояния Хабиба и Конора не закончилась. После поединка бойцы еще долго обменивались «любезностями» в соцсетях — больше всех усердствовал Макгрегор, чья карьера после поражения пошла под откос. Однако и Хабиб допустил промах, из-за которого навлек на себя гнев своих же болельщиков.

В октябре 2021 года трое приезжих из Дагестана избили в московском метро бармена Романа Ковалева, заступившегося за девушку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил пострадавшего медалью «Доблесть и отвага». Реакция Хабиба на это событие была неоднозначной: он опубликовал в соцсетях фото Макгрегора, сопроводив ее подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Конфликт с Тимати и борьба с «порнографией»

Уроженец мусульманского Дагестана Хабиб известен своей религиозностью. Будучи публичной личностью, он неоднократно высказывался на тему нравственного воспитания молодежи в регионе. Еще до боя с Макгрегором Нурмагомедов высказался об отмене концерта Егора Крида в Махачкале. Мероприятие не состоялось из-за угроз в адрес рэп-исполнителя в соцсетях.

Один из комментариев выглядел так: «Приедешь в Дагестан — ходи и бойся. Ибо вряд ли ты целым уедешь». Хабиб отреагировал на отмену концерта словами «невелика потеря».

За артиста вступился Тимати, основатель лейбла, с которым работал Крид. Он опубликовал видеообращение к Хабибу, в котором в уважительном тоне призвал бойца пообщаться лично и урегулировать все недоразумения.

«Мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. Есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. В песнях Крида и Doni нет призывов к экстремизму и насилию. Да, там есть любовная лирика. И я понимаю, что такие песни могут быть тебе не близки, могут не нравиться. Но надо уважать чужое мнение.

Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать потому, что они не нравятся лично тебе — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации.

<…> Я нашел твой номер, но не смог дозвониться. Если есть желание — позвони мне. У нас много общих знакомых — достать номер не проблема. Я доступен 24 на 7. Я с радостью со своими ребятами дам концерт в Дагестане. И надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем», — сказал Тимати.

Реакция Нурмагомедова не добавила ему любви среди поклонников Крида. Боец написал гневный пост, в котором заявил, что никто не может навязывать ему мнение и он сам решает, к кому прислушиваться.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение, — это смешно.

Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь.

Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить», — заявил Хабиб.

Ответ Тимати в комментариях был кратким: «Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою».

close Владелец лиги EAGLE FC, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов в Нью-Йорке, 2016 год Хабиб Нурмагомедов во время тренировки в Москве, 2017 год Хабиб Нурмагомедов с отцом и личным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым (1962-2020) Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (слева направо) во время поединка за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби, 2019 год Полную галерею можно посмореть

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После этой истории Хабиб продолжил своими методами бороться за нравственные идеалы в Дагестане. Год спустя он потребовал запретить показ спектакля «Охота на мужчин».

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне: закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — написал спортсмен.

Деньги бездомному за отжимания

До боя с Макгрегором в статусе чемпиона UFC Хабиб оказался в центре скандала после публикации в соцсетях видео, где его двоюродный брат Абубакар заставлял бездомного на улицах Нью-Йорка отжиматься за деньги. Судя по закадровым комментариям и призывам «приобщать его к спорту», ролик снимал сам Хабиб.

Со стороны подписчиков посыпались гневные комментарии. Поклонники единоборств сочли этот поступок «омерзительным». Впрочем, нашлись и те, кто не усмотрел в действиях бойцов ничего предосудительного, поскольку герой ролика мог и отказаться от предложения.

Среди представителей UFC эмоционально отреагировал норвежец Джек Хермансон. Он сказал, что Хабиб унижает человеческое достоинство. А бывшая боец промоушена (организации, которая проводит бои) UFC Синди Дандуа воззвала к религиозности Нурмагомедова: «Мне больно, когда я вижу, что человек, который все время говорит о боге, ведет себя таким образом».

О ситуации также высказался тренер и отец бойца Абдулманап Нурмагомедов. Он рассказал, что Хабиб давно знаком с этим бездомным и помогает ему:

«Они с ним общаются уже третий год и каждый раз что-то дают. А он просит все больше и больше денег. Ему дают 10 долларов — он просит 20. Дают 20 — он требует 40.

Эти 40 долларов ему дают за упражнения — прыжки, отжимания, — а он начинает торговаться и просит уже 100 долларов. Мои ребята каждый раз ему говорят, чтобы он взялся за ум и начал заниматься спортом, а он в ответ просит деньги».

Сам Хабиб оставил ситуацию без комментариев, а Абубакар Нурмагомедов позже опубликовал в соцсетях пост: «Объявляю конкурс на отжимания. У кого есть хата, тот не допускается!».

Удав в спортзале

Когда Хабиб готовился к последнему в профессиональной карьере бою против американца Джастина Гейтжи, разразился еще один скандал. Правда, не из-за поведения самого бойца, а из-за действий его команды. В спортзал в Дубае, где занимался Нурмагомедов, его соратники принесли огромного питона.

Они сняли на видео, как возили его за хвост по всему залу, бросали на пол и таскали на руках. Несмотря на то, что сам чемпион UFC в этом не принимал участия, гневные комментарии и угрозы звучали именно в его адрес.

Среди комментаторов оказались и зоозащитники, которые всерьез пригрозили сорвать бой с Гейтжи. На этом фоне сразу припомнили видео, где Хабиб еще подростком боролся с медведем.

РЕТА — организация людей, выступающих за этичное обращение с животными, — неоднократно срывала масштабные мероприятия, где животные страдают из чьих-то корыстных соображений, и поединок с Гейтжи оказался под угрозой. Тем более что и ранее РЕТА не обходила она вниманием UFC благодаря Макгрегору, который не отказывает себе в удовольствии пощеголять в натуральных шубах.

Бой с Гейтжи все же состоялся. Хабиб одержал 29-ю победу на профессиональном уровне и после этого ушел из ММА. Однако историю с удавом ему припоминали долго.

Хабиб против ринг-герлз

После завершения карьеры Хабиб активно занялся бизнесом — в том числе приобрел промоушен и осуществил его ребрендинг. Лига получила название Eagle FC, и под ее эгидой провели поединки многие известные бойцы. При этом эксперты и болельщики обратили внимание на то, что события промоушена лишены одного яркого и привычного для поклонников единоборств элемента шоу: бои не предваряют выходы ринг-герлз — девушек, выносящих таблички с номерами раундов.

По мнению Хабиба, это «самые ненужные люди в ММА».

«Ринг-герлз — самые ненужные люди в единоборствах. Какую функцию они несут, в чем помогают? Так сложилась исторически?

Так мы зачем историю читаем? Чтобы ошибок в будущем не повторять. Поэтому я считаю, что ринг-герлз — самые ненужные в единоборствах. Ни в коем случае не подумайте, что я против женщин. Просто не нужно это смешивать, всему свое место», — заявлял Хабиб.

На это отреагировал в том числе Конор Макгрегор, как всегда — остро и саркастически. Он опубликовал в соцсетях скриншот из мультсериала «Симпсоны», где персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации в ужасе закрывает глаза, увидев стриптизерш. Кадр был подписан: «Хабиб».

В защиту девушек выступила чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

«Красивые женщины — украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть», — заявила спортсменка.