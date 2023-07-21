«Где она живет, совершенно не важно»: Песков встал на защиту Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг знаменитой легкоатлетки Елены Исинбаевой. По его словам, общественность слишком жестко среагировала на переезд и последующее заявление спортсменки, и нельзя забывать о ее заслугах перед страной. На защиту спортсменки встал и работающий на стадионе имени Исинбаевой в Дагестане тренер Арслан Хасаев. В то же время олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова раскритиковала Исинбаеву, заявив, что интересы страны должны отстаивать преданные Родине спортсмены, а не вертихвосты.

«В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался флаг»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС заявил, что понимает жесткую реакцию спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, однако призвал не забывать о ее заслугах перед Россией.

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились.

Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — отметил Песков.

«Давайте осуждать всех, а не только ее»

В поддержку Исинбаевой выступил и тренер по легкой атлетике Арслан Хасаев, работающий в Дагестане на стадионе имени спортсменки. В интервью Sport24 он отметил, что двукратная олимпийская чемпионка имеет право отстаивать свое личное мнение относительно своего воинского звания.

«Ее слова — это ее личное дело. Знаю около 200 спортсменов, которые уже сменили спортивное гражданство на фоне ситуации в стране. Давайте тогда осуждать всех, а не только ее. Она не отказалась от России, от медалей за страну, от денег и подарков. Как я понимаю, она сказала, что именно воинское звание для нее было неважным», — подчеркнул Хасаев.

«Псевдопатриоты стараются заявить о себе на таком инфоповоде»

Также не торопиться с выводами призвал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, критикам необходимо быть сдержаннее и дождаться объяснений от Исинбаевой.

«Я считаю, что эмоции надо немного охладить. Исинбаева — это символ для России. Она сделала огромный вклад для нашего спорта. Мне кажется, она просто неудачно высказалась. А ее подвергли такой травле. Нельзя так. Давайте спросим, что она имеет в виду. Она молчит? Это плохо! Нужен диалог! Сейчас ко всему, что она сказала, относятся очень болезненно. Я не защищаю ее, но прошу быть к ней посдержаннее. Мы так можем без кумиров остаться. Иногда псевдопатриоты на таком инфоповоде стараются о себе громко заявить», — сказал бывший спортсмен в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

По мнению Васильева, олимпийская чемпионка просто неудачно высказалась и сделала ошибку, не прояснив ситуацию сразу.

«Насколько я знаю, она поддержала СВО. Она не отреклась от страны. Просто неудачно высказалась, ошиблась. Выводы можно сделать только после того, как она сама выскажется по своему заявлению, как она относится к ситуации в стране. То, что она молчит, это ее ошибка. Я не защищаю ее, но нельзя заниматься ее травлей, — добавил он.

«Интересы страны должны отстаивать достойные, а не вертихвосты»

В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова жестко раскритиковала легкоатлетку, заявив, что ее поступок бросает тень и на других спортсменов.

«Это напоминает ее высказывания, когда голосовали за поправки в Конституцию, и Елена сказала, что, впервые открыла Конституцию и прочитала, и вообще какая это интересная книга. Это вызывало горькую улыбку. Нынешнее заявление, мне кажется, из той же серии, только в сотню раз хуже. Время СВО расставляет все по местам, выявляет двойственные натуры. Ну как вообще человек получает очередное воинское звание, государственные награды из рук министра обороны, фотографируется в военной форме, но потом заявляет такое? Это нонсенс. Конечно, очень жаль, что такое вообще происходит. Лена в разных статусах входила в разные организации, везде ее принимали с радостью.

С 2015 года Елена в ЦСКА. Подписала контракт. В 2018 году, когда госслужащим запретили иметь недвижимость за границей, ее попросили снять погоны и перейти на гражданскую должность. Все это время исправно получала зарплату. Стыдно не понимать того, что сейчас она совершает. Потому что такой вот поступок бросает тень на других наших спортсменов, которые верой и правдой служат стране.

Не хочется, чтобы из‑за Исинбаевой потом всех сваливали в одну кучу. И хотелось бы пожелать, чтобы внимательнее присматривались к людям, которым предстоит представлять нашу страну в разных организациях, в том числе и международных. Нужно доверить отстаивать интересы страны достойным спортсменам, которые преданы Родине, а не вертихвостам, которые сегодня говорят одно, а завтра совсем другое», — сказала Ишмуратова в комментарии «Матч ТВ».

«Такой случай в истории уже был – Власова лишили всех наград»

Еще более категоричным был депутат Государственной думы Евгений Федоров, призвавший лишить Исинбаеву всех государственных наград.

«У нашего государства запрещена идеология патриотизма. Соответственно, и спортсмены и другие сообщества эту идеологию изначально не имеют. Человек может притворяться патриотом ради карьеры, ради денег. Что мы собственно в отношении Исинбаевой и наблюдали. Она же долгое время притворялась патриотом. Так сказать, подлизывалась к Путину, входила в рабочую группу по изменению Конституции».

Я считаю, что все эти награды основаны на патриотизме, а она анти-патриот. Соответственно, она не должна иметь эти награды. Я напоминаю, что у нас уже был такой случай в истории. Власов был героем, спасителем Москвы. Не был героем Советского Союза, но имел высшие награды СССР. Он был лишен всех этих наград после перехода на сторону врага», — заключил депутат в разговоре с «Общественной службой новостей».

«Надеюсь, до признания иностранным агентом не дойдет»

В то же время адвокат Игорь Бушманов в интервью Sport24 заявил, что двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в теории могут наказать за слова о «номинальном звании майора», однако, скорее всего, наград спортсменка не лишится.

«Лишение государственных наград, почетных званий, конфискация имущества возможно только по приговору суда в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Надеюсь, что до этого не дойдет, в том числе и до признания Исинбаевой иностранным агентом. Рекомендовал бы всем известным людям, особенно покинувшим Россию, предельно щепетильно следить за своими высказываниями», — отметил адвокат.

Как развивались события

12 июля испанские СМИ сообщили, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова. В статье отмечается, что российская спортсменка ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».

17 июля она заявила в своих соцсетях, что у нее нет фактических воинских званий в российской армии, и добавила, что она никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира» и отметила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения.

На следующий день глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и министерству спорта республики переименовать легкоатлетический стадион имени Исинбаевой.

Исинбаева взяла золотые медали на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года легкоатлетка завоевала бронзовую награду. Также Елена трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четыре раза – чемпионаты мира в помещении.