«Обливает грязью Россию»: блогеру-миллионнику Савину грозит тюрьма за скандальное интервью Собчак

Бывший футболист и блогер Евгений Савин может лишиться свободы на срок до пяти лет после повторной проверки на дискредитацию ВС РФ. Против него возбуждено уголовное дело. В 2022 году блогер критически отозвался о СВО, после чего ему было назначено наказание в виде 50 тыс рублей штрафа. В апреле 2023 года Савин снова раскритиковал СВО в интервью Ксении Собчак, которое набрало 1,1 млн просмотров. За повторное нарушение блогеру грозит тюрьма.

Бывший футболист и блогер Евгений Савин (его Youtube-канал «Красава» насчитывает 1,1 млн подписчиков) рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. Как сообщил Telegram-канал Mash, его снова проверяют на дискредитацию ВС РФ после интервью, которое он дал Ксении Собчак в апреле 2023 года.

«В феврале Савина уже привлекали по этой статье. Тогда он отделался штрафом в 50 тысяч рублей.

Если найдут повторное нарушение, заведут уголовное дело и спортсмену светит до пяти лет лишения свободы.

Евгений Савин покинул Россию сразу после начала СВО. Сейчас он вместе с семьей живет на Кипре, где руководит футбольным клубом», — говорится в сообщении.

Позже источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что против Савина возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело», — рассказал источник.

Савин покинул Россию весной 2022 года. По его словам, такое решение он принял, основываясь на своей гражданской позиции. Савин критически высказывался в отношении специальной военной операции на Украине, а в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В том выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна (хорватский экс-игрок донецкого «Шахтера», спортивный директор клуба — «Газета.Ru»), Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию.

Сам Савин тогда саркастически отреагировал на заведение против него дела, заявив, что гордится собой.

При этом в августе 2023 года сообщалось, что он до сих пор не оплатил штраф, и средства могут быть списаны с его счетов принудительно. А если на счетах не окажется достаточной суммы, они будут арестованы.

К заведению дела против Савина активно призывал депутат Госдумы, экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков. В интервью «Газете.Ru» в начале 2023 года он заявил, что в случае повторного нарушения экс-футболисту может грозить более серьезное наказание.

«Каждому человеку всегда должен предоставляться шанс на исправление. Поэтому административного наказания для Савина в качестве меры первого реагирования, возможно, и будет достаточно.

Но если он продолжит публичную деятельность, направленную на дискредитацию ВС РФ или будет распространять заведомо ложную информацию о ВС РФ, либо об исполнении государственными органами РФ своих полномочий, то последует соответствующее наказание»,

— сказал Терюшков.

В апреле 2023 года — после выхода интервью Савина на канале Ксении Собчак, где футболист снова заявил о негативном отношении к российской спецоперации, — Терюшков пообещал добиться для него серьезного наказания.

«Этот парень, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает нашего президента, обливает грязью нашу страну! Мы написали письмо в правоохранительные органы о том, чтобы возбудили дело на этого блогера уже по статье уголовного права 280.3. И мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта», — говорил Терюшков во время мероприятия «Лиги безопасного интернета».

За плечами Савина серьезная профессиональная футбольная карьера. Он выступал в том числе за «Химки», «Крылья Советов» и «Урал». Также в его активе шесть матчей и три гола в составе олимпийской сборной России. В 2015 году он завершил карьеру и занялся работой в медиа. Сейчас большинство болельщиков знает его как блогера КраСаву.

В 2020 году Савин создал футбольный клуб «Красава», который выступал в ФНЛ-2. Однако после отъезда владельца за границу клуб также сменил место прописки. Летом 2022 года спортсмен сообщил об успешной регистрации клуба на Кипре. Команда принимает участие во втором по силе дивизионе страны.