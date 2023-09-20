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Полет «Орла»: Хабибу Нурмагомедову – 35

Экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову исполнилось 35 лет

Хабиб Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в городе Кизилюрте Дагестанской АССР. С детства занимался единоборствами под руководством своего отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова (1962-2020).

Хабиб – двукратный чемпион мира по боевому самбо, при этом он завоевал титулы в весовых категориях до 74 кг и до 81 кг. Первый бой по смешанным единоборствам под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он провел в январе 2021 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 29 боев на профессиональном уровне, и в каждом из них он праздновал победу. Последний поединок в UFC Хабиб провел в октябре 2020 года, взяв верх над американцем Джастином Гейтжи. Глава промоушена Дана Уайт неоднократно заявлял о попытках уговорить россиянина еще хотя бы на один бой, но тот не изменил своего решения и ушел из октагона непобежденным чемпионом UFC в легком весе и лидером рейтинга бойцов организации вне зависимости от весовых категорий.

После окончания карьеры Нурмагомедов активно занялся бизнесом, в том числе купил и провел реорганизацию бойцовского промоушена, получившего название Eagle FC в честь прозвища Хабиба.

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